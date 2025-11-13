Уведомления
Диабет, инсулин и глюкоза: что важно знать даже здоровым людям
14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом — заболеванием, которое входит в топ-10 главных угроз для здоровья людей, обозначенных ВОЗ. Более 800 миллионов жителей планеты имеют этот диагноз. В России он есть у каждого 15-го. Ученые Пермского Политеха рассказали, из-за чего сахар может упасть даже у здорового человека, почему высокая калорийность сладостей вреднее, чем глюкоза в составе, как хронический стресс и повышенный холестерин влияют на развитие диабета, почему люди с таким диагнозом склонны к полноте и в первую очередь у них страдают конечности, а также почему сахарозаменители — только временное решение и как выйти из преддиабета.
Чем диабет второго типа принципиально отличается от первого
Клеткам нашего тела нужно топливо для энергии. Им выступает глюкоза. Чтобы она попала в клетки, нужен специальный «ключ» — инсулин — гормон, который производит поджелудочная железа.
— При диабете первого типа иммунная система разрушает поджелудочную железу. Из-за этого у таких пациентов инсулин не вырабатывается самостоятельно — без пожизненных инъекций человек не выживет. Болезнь обычно проявляется в молодом возрасте и признана врожденной. Диабет второго типа приобретается человеком в течение жизни и в основном встречается у взрослых, хотя в последнее время все чаще и у детей. В этом случае инсулина выделяется достаточно или даже больше, чем нужно, но клетки слабо реагируют на него. Это состояние называется инсулинорезистентностью, — комментирует кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская.
В результате в обоих случаях глюкоза не может проникнуть в клетки, чтобы отдать им топливо для работы, и накапливается в крови. Это, с одной стороны, приводит к гипогликемии — энергетическому голоданию клеток и, как следствие, нарушению работы органов. А с другой, — к тому, что ухудшается питание нервов и мелких сосудов.
Коварство процесса в его незаметном прогрессировании: осложнения развиваются годами, пока внезапно не проявляются тяжелыми последствиями. Поэтому поддержание нормального уровня глюкозы становится критически важным — это единственный способ остановить медленное разрушение сосудов и сохранить функции жизненно важных органов.
По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Ларисы Волковой, основные факторы риска развития приобретенного диабета второго типа включают возраст старше 40 лет, избыточную массу тела и наследственную предрасположенность. Значительную роль играют образ жизни: несбалансированное питание, низкая физическая активность и хронический стресс. К медицинским предпосылкам относятся перенесенный гестационный диабет, который возникает во время беременности из-за повышенной нагрузки на поджелудочную железу, а потом чаще всего проходит самостоятельно, сердечно-сосудистые заболевания и патологии желудочно-кишечного тракта.
Почему при диабете в первую очередь страдают конечности и почки
Более 40% всех не обусловленных травмой ампутаций нижних конечностей проводится в связи с синдромом диабетической стопы и гангреной.
— Диабет избирательно поражает ноги из-за уникального сочетания анатомических и физиологических факторов. Обратный отток крови от нижних конечностей требует преодоления силы тяжести. Одновременно повреждаются нервные волокна — в первую очередь самые длинные, ведущие к стопам, — вызывая потерю чувствительности. Это создает порочный круг: человек не ощущает мелких травм, а нарушенное кровоснабжение замедляет заживление. Незамеченные ранки со временем превращаются в крупные язвы, что в дальнейшем приводит к серьезным поражениям, требующим ампутации, — объясняет Екатерина Баньковская.
Помимо конечностей особенно страдает зрение, вплоть до слепоты, и почки, так как в них находится множество очень мелких капилляров, которые легко повреждаются за счет высокого содержания глюкозы в крови. Около половины летальных исходов от диабета приходится на инфаркт миокарда — поражение затрагивает в том числе крупные вены и артерии, ведущие к сердцу и мозгу.
Набор веса при диабете — не миф
Доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Олег Долгих поделился, что чаще всего при сахарном диабете второго типа человек набирает лишний вес. По данным ВОЗ, около 80 процентов людей с таким диагнозом отличаются тучностью и полнотой. Это связано с тем, что ткани организма теряют чувствительность к инсулину, и он не может эффективно регулировать обмен глюкозы. В результате организму приходится вырабатывать больше этого гормона, а он провоцирует синтез жиров и их накопление.
— Чтобы избежать набора веса при диабете второго типа, ключевая задача — повысить чувствительность клеток к инсулину. Для этого необходима сбалансированная диета с упором на овощи, цельнозерновые продукты, белок и полезные жиры при полном отказе от простых углеводов. Не менее важна регулярная физическая активность, сочетающая силовые и аэробные нагрузки, чтобы увеличить расход глюкозы и укрепить мышцы, — советует Лариса Волкова.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом о коррекции терапии: современные препараты (метформин, агонисты ГПП-1) часто помогают контролировать вес. Также уделите внимание режиму сна и управлению стрессом, поскольку недосып и повышенный кортизол нарушают метаболизм и провоцируют набор массы тела.
Сахар может упасть даже у здорового человека
Парадокс падения уровня глюкозы при диабете (гипогликемии) объясняется не самой болезнью, а особенностями лечения. Препараты инсулина и некоторые таблетки могут чрезмерно снизить уровень сахара, особенно при передозировке, пропуске приема пищи или интенсивной физической нагрузке.
— Гипогликемия может случиться и у здорового человека при больших перерывах между приемами пищи, недостаточном количестве углеводов в рационе или их активном расходе во время тренировки. Особенно опасен в этом контексте алкоголь, блокирующий выброс глюкозы из печени. Определить падение сахара можно по нарастающему ощущению потливости и слабости вплоть до предобморочного состояния. Чтобы его поднять, нужно съесть леденец или выпить сладкую газировку, — делится Екатерина Баньковская.
Высокая калорийность сладостей вреднее, чем глюкоза в составе
Утверждение о том, что существует прямая связь между употреблением большого количества сладкого и возникновением сахарного диабета второго типа, — это миф. Такая теория на сегодняшний день не находит никаких научных подтверждений.
С другой стороны, все эксперты согласились, что избыток сладостей в рационе, может вести к набору веса. Но это связано по большей части с их высокой калорийностью, а не с наличием глюкозы в составе. А уже избыточная масса тела, действительно, — распространенная причина диабета, так как жировая ткань снижает чувствительность клеток к инсулину.
Хронический стресс влияет на развитие диабета
В стрессовой ситуации срабатывает древний эволюционный механизм. Организм активно производит гормоны стресса: адреналин, норадреналин, кортизол, которые стимулируют выброс глюкозы в кровь и одновременно снижают чувствительность клеток к инсулину, чтобы дать организму мгновенный приток энергии для физического спасения — драки или бегства.
Но при хроническом стрессе постоянно повышенный уровень глюкозы постепенно истощает резервы поджелудочной железы, что ускоряет переход от преддиабетического состояния к полноценной форме заболевания, особенно у людей с изначальной предрасположенностью.
Повышенный холестерин — не причина, а следствие диабета
Существует два вида холестерина. «Плохой» холестерин — это вредные частицы, которые оседают на стенках сосудов, засоряя их. А «хороший» собирает его излишки и возвращает их в печень для переработки.
Многие ошибочно считают, что повышенный «плохой» холестерин — одна из ключевых причин развития диабета. На самом деле при наличии такого заболевания нарушается жировой обмен, и именно это часто приводит к повышению уровня этих вредных частиц в крови.
— Его избыток откладывается на стенках сосудов. Это усугубляет характерное для диабета нарушение кровоснабжения тканей и приводит к атеросклерозу — болезни, при которой сосуды засоряются холестериновыми бляшками, становятся жесткими и узкими, что мешает крови нормально течь, — делится Екатерина Баньковская.
Сахарозаменители — только временное решение
Переход на сахарозаменители не считается однозначно полезной стратегией питания как для пациентов, так и для здоровых людей. Хотя они позволяют снизить калорийность рациона и избежать резких скачков глюкозы, современные исследования не подтверждают их преимуществ для долгосрочного контроля метаболизма.
По словам Ларисы Волковой, регулярное употребление искусственных подсластителей может влиять на рост индекса массы тела, увеличение риска развития диабета второго типа на 25 процентов и сердечно-сосудистых осложнений. Механизмы этого влияния связывают с изменением микрофлоры кишечника и нарушением физиологических реакций на сладкий вкус. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрено шесть некалорийных подсластителей в качестве пищевых добавок: аспартам, ацесульфам, сахарин, сукралоза, неотам, адвантам. Они могут использоваться как временное решение для сокращения потребления сахара, но не должны рассматриваться как полностью безопасная альтернатива.
Основной акцент в питании следует делать на цельные продукты с естественной сладостью — фрукты и ягоды, и формирование привычки к менее сладкому вкусу.
Что такое преддиабет и как из него выйти
— По статистике каждый пятый россиянин находится на стадии преддиабета — состояния, при котором уровень сахара в крови стабильно превышает норму, но еще не достигает критических значений для диагноза «диабет». Важно отметить, что оно полностью обратимо и служит последним предупредительным сигналом организма, — отмечает Екатерина Баньковская.
Чтобы предотвратить переход в диабет, необходимы последовательные изменения образа жизни. Ключевую роль играет коррекция питания с акцентом на овощи, цельнозерновые продукты и белки при полном исключении быстрых углеводов. Не менее важны регулярные физические нагрузки, сочетающие кардио и силовые тренировки, — они повышают чувствительность клеток к инсулину. Доказано, что снижение веса всего на пять-семь процентов уменьшает риск развития диабета на 58 процентов. Дополнительно следует нормализовать сон и научиться управлять стрессом. Регулярный контроль показателей крови (гликированный гемоглобин, глюкоза натощак) позволяет отслеживать эффективность предпринимаемых мер.
