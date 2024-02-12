  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 часа назад
ТюмГУ
47

Биологи Тюменской области исследовали изменения биоты региона

4.3

Ученые Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН, кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Института биологии Тюменского государственного университета, Арктического научного центра Ямало-Ненецкого автономного округа (Салехард) представили результаты исследований индексного лесного биологического сообщества подтаежной зоны Западной Сибири за последние 10 лет.

ТюмГУ
# биота
# дерево
# растения
# таежная зона
# тайга
Биологи Тюменской области исследовали изменения биоты региона
Биологи Тюменской области исследовали изменения биоты региона / © Getty images

Индексы биологического разнообразия сообществ традиционно считаются одними из основных показателей экологического мониторинга, поскольку они тесно связаны с экосистемой. В 2001 году на испытательном полигоне в подтаежной зоне Тюменской области биологи создали постоянный пробный участок в лесном сообществе. Этот участок считался ключевым для мониторингового изучения биоты подтаежных лесов (включая растения, грибы и позвоночных животных).

Статья «Динамика биологического разнообразия лесных биологических сообществ подтаежного экологического мониторинга Западной Сибири» биологов Марии Казанцевой, Станислава Арефьева, Сергея Гашева, Натальи Сорокиной и других авторов вышла в журнале «Сеть конференций E3S» (E3S Web of Conferences).

Исследование проводилось с 2001 по 2021 год. По данным ближайшей метеостанции (Тюмень, Россия), среднегодовая температура воздуха повысилась на 0,6 градуса, а количество осадков уменьшилось на 94 миллиметра. Изменения биоты происходило под воздействием этих климатических тенденций.

Постоянный пробный участок площадью 0,25 гектаров был создан в травяно-кустарниковом сосновом лесу. Этот тип леса широко распространен в подтаежной зоне Западной Сибири. В 2001 году средний возраст сосны на участке составлял 68 лет. Древостой характеризовался высокой плотностью. Более 90 процентов деревьев были в хорошем состоянии. За 20 лет ученые провели шесть переписей состава и численности грибов, разлагающих древесину. Используя традиционные геоботанические методы, выполнено четыре полных описания травянистой растительности.

Сообщества наземных позвоночных изучались трижды. Проведя исследование, ученые пришли к заключению, что за период мониторинга состояние древостоя значительно ухудшилось. Количество здоровых деревьев сократилось на 23 процента. В 2021 году сухостои и древесный мусор составляли более четверти от первоначального количества деревьев в древостое. Вероятная причина деградации — аридизация (уменьшения разницы между осадками и испарением) климата. В то же время, благодаря росту здоровых деревьев, плотность древостоя оставалась высокой.

В Красную книгу Тюменской области занесено 20 видов грибов, 14 из которых – древесно-гнилостные. Всего было обнаружено 207 особей, принадлежащих к 47 видам афиллофороидных макрофунгов (древесных грибов). Хотя древостой представляет собой почти чистый сосновый бор с примесью лиственных деревьев, было обнаружено всего шесть видов грибов, с 2014 года зарегистрированы три вида.

Видовое разнообразие и численность грибов существенно менялись из года в год; увеличение общей численности грибов привело к росту числа их видов. За засушливый период появились грибы, характерные для усыхающих и нарушенных древостоев. Доля засухоустойчивых грибов выросло до максимума в 72 процента. Таким образом, при достаточно высокой плотности крон состояние древостоя в 2021 году было аналогично состоянию лесостепи.

Травянисто-кустарниковый покров на участке хорошо развит, его лиственный покров высок (около 90 процентов) и практически не меняется из года в год. Средняя видовая насыщенность составляет 22 вида на квадрат. Видовое богатство было самым высоким в 2012 году, а затем постепенно снижалось.

Три периода мониторинга (2001, 2010 и 2021 годы) показали наличие четырех классов позвоночных в наземных сообществах позвоночных. За три периода общее число видов в сообществах птиц и млекопитающих составило от 27 до 12. За период исследований количество зарегистрированных видов постепенно уменьшалось вместе со снижением относительной численности видов птиц и млекопитающих. Это, на взгляд ученых, может быть вызвано уменьшением плотности тени из-за дефолиации кроны и частичной гибели деревьев. В результате биологи зарегистрировали увеличение видового разнообразия насекомых.

Таким образом, результаты позволяют сделать вывод, что состав, состояние и динамика биологического разнообразия различных групп организмов в подтаежных травяно-кустарниковых сосновых лесах в основном определяются погодными и климатическими условиями определенного вегетационного периода, а также многолетними климатическими тенденциями, обусловленными глобальными процессами. В целом, за период мониторинга биологическое сообщество подтаежных лесов показало растущее сходство с лесостепными лесными сообществами.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТюмГУ
257 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Показать больше
ТюмГУ
# биота
# дерево
# растения
# таежная зона
# тайга
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Форум
13 Фев
Бесплатно
Форум будущих технологий
Фонд Росконгресс
Москва
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Как изменения климата влияют на экосистемы тундр?
Русское географическое общество
Онлайн
Лекция
14 Фев
Бесплатно
Как ученые исследуют человеческий мозг?
ВЭБ
Москва
Лекция
14 Фев
600
Энергия во Вселенной: от гамма-всплесков до гравитационных волн
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Фев
600
Введение в антропологию. Антропология — наука о человеке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Фев
500
Античная сексуальность
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Размерность — это проклятие или благо?
МГУ
Москва
Лекция
15 Фев
Бесплатно
Методы изучения болотных экосистем на фоне мировой климатической повестки
Русское географическое общество
Онлайн
Лекция
15 Фев
Бесплатно
В отпуск на ракете. Реальность и перспективы суборбитальных полетов
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 16:25
Виталий

Микробиом из кишки личинки станет «машиной» по переработке пластика

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали искусственную бактериальную среду, повторяющую кишечник личинок вида Zophobas atratus, способных переваривать пластик. Масштабирование этого подхода может повысить успехи в борьбе с загрязнением Земли мусорным пластиком.

Биология
# микробиология
# микробиом
# переработка пластика
Вчера, 13:43
Виталий

«Послезавтра»: климатологи спрогнозировали замерзание Европы из-за коллапса циркуляции в Атлантике

Климатологи и океанографы из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ), ответственная за баланс глобального климата, ускоренно приближается к коллапсу. По их прогнозам, это приведет к «климатическому апокалипсису» менее чем через 100 лет.

Климат
# Глобальное потеплеие
# изменение климата
# природные катаклизмы
Вчера, 12:36
Александр Березин

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?

История
# военная история
# история
# Ленин
# Россия
# русско-японская война
# Япония
Выбор редакции
9 февраля
Игорь Байдов

Геологи узнали, что превратило Землю в «снежок» 700 миллионов лет назад

Австралийские ученые смоделировали тектоническую историю Земли почти за миллиард лет и выяснили, что причиной глобального похолодания, которое превратило нашу планету в один большой ледяной щит, стала низкая концентрация углекислого газа.

Геология
# вулканическая активность
# глобальное оледенение
# глобальное похолодание
# дегазация
# земля-снежок
# тектоника
# углекислый газ
Позавчера, 16:25
Виталий

Микробиом из кишки личинки станет «машиной» по переработке пластика

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали искусственную бактериальную среду, повторяющую кишечник личинок вида Zophobas atratus, способных переваривать пластик. Масштабирование этого подхода может повысить успехи в борьбе с загрязнением Земли мусорным пластиком.

Биология
# микробиология
# микробиом
# переработка пластика
Вчера, 12:36
Александр Березин

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?

История
# военная история
# история
# Ленин
# Россия
# русско-японская война
# Япония
Выбор редакции
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 47

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить