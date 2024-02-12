Биологи Тюменской области исследовали изменения биоты региона

Ученые Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН, кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Института биологии Тюменского государственного университета, Арктического научного центра Ямало-Ненецкого автономного округа (Салехард) представили результаты исследований индексного лесного биологического сообщества подтаежной зоны Западной Сибири за последние 10 лет.

Индексы биологического разнообразия сообществ традиционно считаются одними из основных показателей экологического мониторинга, поскольку они тесно связаны с экосистемой. В 2001 году на испытательном полигоне в подтаежной зоне Тюменской области биологи создали постоянный пробный участок в лесном сообществе. Этот участок считался ключевым для мониторингового изучения биоты подтаежных лесов (включая растения, грибы и позвоночных животных).

Статья «Динамика биологического разнообразия лесных биологических сообществ подтаежного экологического мониторинга Западной Сибири» биологов Марии Казанцевой, Станислава Арефьева, Сергея Гашева, Натальи Сорокиной и других авторов вышла в журнале «Сеть конференций E3S» (E3S Web of Conferences).

Исследование проводилось с 2001 по 2021 год. По данным ближайшей метеостанции (Тюмень, Россия), среднегодовая температура воздуха повысилась на 0,6 градуса, а количество осадков уменьшилось на 94 миллиметра. Изменения биоты происходило под воздействием этих климатических тенденций.

Постоянный пробный участок площадью 0,25 гектаров был создан в травяно-кустарниковом сосновом лесу. Этот тип леса широко распространен в подтаежной зоне Западной Сибири. В 2001 году средний возраст сосны на участке составлял 68 лет. Древостой характеризовался высокой плотностью. Более 90 процентов деревьев были в хорошем состоянии. За 20 лет ученые провели шесть переписей состава и численности грибов, разлагающих древесину. Используя традиционные геоботанические методы, выполнено четыре полных описания травянистой растительности.

Сообщества наземных позвоночных изучались трижды. Проведя исследование, ученые пришли к заключению, что за период мониторинга состояние древостоя значительно ухудшилось. Количество здоровых деревьев сократилось на 23 процента. В 2021 году сухостои и древесный мусор составляли более четверти от первоначального количества деревьев в древостое. Вероятная причина деградации — аридизация (уменьшения разницы между осадками и испарением) климата. В то же время, благодаря росту здоровых деревьев, плотность древостоя оставалась высокой.

В Красную книгу Тюменской области занесено 20 видов грибов, 14 из которых – древесно-гнилостные. Всего было обнаружено 207 особей, принадлежащих к 47 видам афиллофороидных макрофунгов (древесных грибов). Хотя древостой представляет собой почти чистый сосновый бор с примесью лиственных деревьев, было обнаружено всего шесть видов грибов, с 2014 года зарегистрированы три вида.

Видовое разнообразие и численность грибов существенно менялись из года в год; увеличение общей численности грибов привело к росту числа их видов. За засушливый период появились грибы, характерные для усыхающих и нарушенных древостоев. Доля засухоустойчивых грибов выросло до максимума в 72 процента. Таким образом, при достаточно высокой плотности крон состояние древостоя в 2021 году было аналогично состоянию лесостепи.

Травянисто-кустарниковый покров на участке хорошо развит, его лиственный покров высок (около 90 процентов) и практически не меняется из года в год. Средняя видовая насыщенность составляет 22 вида на квадрат. Видовое богатство было самым высоким в 2012 году, а затем постепенно снижалось.

Три периода мониторинга (2001, 2010 и 2021 годы) показали наличие четырех классов позвоночных в наземных сообществах позвоночных. За три периода общее число видов в сообществах птиц и млекопитающих составило от 27 до 12. За период исследований количество зарегистрированных видов постепенно уменьшалось вместе со снижением относительной численности видов птиц и млекопитающих. Это, на взгляд ученых, может быть вызвано уменьшением плотности тени из-за дефолиации кроны и частичной гибели деревьев. В результате биологи зарегистрировали увеличение видового разнообразия насекомых.

Таким образом, результаты позволяют сделать вывод, что состав, состояние и динамика биологического разнообразия различных групп организмов в подтаежных травяно-кустарниковых сосновых лесах в основном определяются погодными и климатическими условиями определенного вегетационного периода, а также многолетними климатическими тенденциями, обусловленными глобальными процессами. В целом, за период мониторинга биологическое сообщество подтаежных лесов показало растущее сходство с лесостепными лесными сообществами.

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