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2 минуты назад
МГППУ
5

Психологи выяснили, почему аутисты чувствительны к неопределенности

4.4

Неопределенность — неотъемлемая часть жизни. Мы сталкиваемся с ней ежедневно, когда принимаем решения, последствия которых нельзя предсказать с полной уверенностью. Однако большинство людей адаптируются к неопределенности, привыкая не замечать малые и неустранимые риски неудач. Эта способность позволяет нам справляться с повседневными задачами без лишнего стресса. Но для людей с расстройствами аутистического спектра неопределенность становится гораздо более значимой проблемой. Психологи из МГППУ выяснили, почему так происходит.

МГППУ
# аутизм
# аутисты
# диагноз
# неопределенность
Кадр из к/ф «Человек дождя» / © MGM/UA Communications Co.

Специалисты МГППУ провели исследование принятия решения в вероятностной среде. Они проанализировали психофизиологические показатели у взрослых добровольцев с РАС – в сравнении нейротипичными участниками. Важно, что, хотя диагноз участников с РАС был проверен и подтвержден психиатром, в исследовании приняли участие только люди с РАС, обладающие нормальным интеллектом, имеющие работу или учащиеся.

Исследование было сфокусировано на сравнении принятия решений в условиях «случайного исследования» (когда у человека еще не сформировано правило о том, какой стимул является выгодным) и в условиях «использования» (когда участники уже сформировали для себя внутреннюю вероятностную модель, опираясь на которую они предпочитают выбирать более выгодный стимул). В качестве маркера стресса при выборе было использовано изменение размера зрачка: увеличение его размера говорит о внутреннем напряжении или волнении.

Вначале, результаты исследования на поведенческом уровне показали, что добровольцы с РАС обучались так же, как и нейротипичные участники. Они со сравнимой скоростью начинали понимать, какой стимул приводит к максимальным выигрышам, и использовали это знание.

Однако динамика изменения зрачка показала неожиданные результаты. Сравнив размер зрачка в ситуации «случайного исследования» и «использования», ученые обнаружили, что даже когда люди с РАС уже научились предпочитать выгодный стимул, сопряженный лишь с незначительным риском, то в момент выбора такого выгодного стимула зрачок у людей с РАС все равно значительно расширялся. Нейротипичные добровольцы, наоборот, демонстрировали уменьшение реакции зрачка после обучения, то есть они переставали остро реагировать на небольшую неустранимую долю проигрышей.

Ученые предполагают, что подобная реакция зрачка у добровольцев с РАС может свидетельствовать об их неуверенности в своей внутренней вероятностной модели и, как следствие, высокой чувствительности к неустранимой неопределенности. Даже несмотря на то, что вероятность проиграть объективно небольшая, это приводит у них к стрессу; этим можно объяснить склонность к стереотипным, ограниченным моделям поведения и интересам при РАС, к которым они прибегают, чтобы снизить степень неопределенности. Это также подтверждается более низкой толерантностью к неопределённости при РАС, которая к тому же коррелирует со степенью расширения зрачка в момент выбора выгодного малорискованного стимула.

Исследование проведено в рамках проекта «Приоритет 2030» учеными Кристиной Пульциной, Татьяной Строгановой, Галиной Козуновой и Борисом Чернышевым. Результаты работы опубликованы в научном журнале Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience (Q1).

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Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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# аутизм
# аутисты
# диагноз
# неопределенность
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