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Российские ученые узнали, что определяет здоровый образ жизни в старости
Пожилые люди ощущают мир совсем не так, как молодые, и главное для них — любовь близких, а не деньги. Здоровый образ жизни в старости — это осмысленная жизнь в окружении значимых, близких людей. Заниматься своим здоровьем подталкивает старика не боль, не образование, не деньги, а родные и осознание важности, осмысленности своей текущей жизни, проходящей в постоянном преодолении боли, в принятии немощи. Таковы результаты исследования Лаборатории полевых исследований Президентской академии, выполненного на основе глубинных интервью с пожилыми людьми в трех городах России.
Работа опубликована в журнале «Социология власти». Цель исследования эксперта Президентской академии – осмысление здорового образа жизни в старости и выявление ограничений и различий, возникающих с возрастом и переопределяющих многие базовые представления о здоровье.
Публикацию итогов исследования автор исследования, руководитель Лаборатории полевых исследований Президентской академии Дмитрий Рогозин, предваряет рядом вопросов. Что мотивирует стариков придерживаться здорового образа жизни? Почему одни ведут здоровый образ жизни, другие — несмотря на все издержки, боли, риск тяжелых заболеваний, немощи, ранней смерти — игнорируют, отказываются от контроля за собственным здоровьем?
Ответы, казалось бы, лежат на поверхности: по незнанию, бедности, отсутствию инфраструктуры. Однако на самом деле картина гораздо сложнее. Ответы респондентов позволили выделить пять сопутствующих старению состояний: жизнь в болезни; принятие ограничений; одиночество; поддержка и уход от других; эмоциональная подавленность.
«Мы привычно говорим о здоровье не только как о целевой функции социального обслуживания, но и как об общем фоне жизни человека. Однако старый человек живет в ситуации нездоровья. Поэтому и концептуальное осмысление должно проходить в представлениях о нездоровье и адаптации к нему. Это первый смысловой шаг к сокращению коммуникативных разрывов в сфере долговременного ухода. Второй шаг — рассмотрение реального, а не надуманного образа жизни, который присущ старикам. Посмотреть на жизнь, почувствовать и пережить происходящее через старческую немощь и боль — задача социального исследования старения», – делает вывод Дмитрий Рогозин.
Основываясь на критическом осмыслении жизненного мира старения, автор выделил четыре признака здорового образа жизни в старости: внимание к старику, потребность в старике, ценность старения и наличие цели в жизни у старика. Это – чрезвычайно важный вывод, поскольку современная социальная политика в России на практике строится лишь на одной компоненте – внимания к старику.
Эта миссия осуществляется посредством организации долговременного ухода, разработки и внедрения средств реабилитации, формирования доступной среды. Однако важнейшими элементами, как подтвердило исследование, остаются формирование потребности в старике среди значимых близких (родственников и не только), совместное согласование, формирование у старика целеполагания в жизни и пропаганда ценности старения как такового. Это сложные конструкты идеологической работы старения, выходящие за рамки медицинской или социальной помощи, определяющие предмет внутренней политики, утверждающие систему ценностей современного российского общества.
«В сопереживании, сопроживании сокрыта, пожалуй, важнейшая компонента здорового образа жизни, которая больше статистических, социально-демографических факторов, больше стандартизированных ответов. Здоровый образ жизни просматривается не в дипломах, банковских счетах и формальных договорах со службами социальной защиты, а во внимании к старику со стороны близких и значимых, в осознании ими потребности в старике. Индивидуализм в старости сменяется коллективизмом, человек экономический уступает место человеку социальному. А значит, и объяснительные модели должны подстраиваться под изменившееся социальное восприятие жизни, приходящее со старением. То, что хорошо для среднего возраста, не годится для старика, что подтверждается отчетными показателями, далеко не всегда оказывается жизнеспособным в быту и повседневности», – комментирует Дмитрий Рогозин.
Таким образом, здоровый образ жизни в старости — это осмысленная жизнь в окружении значимых, близких людей. Заниматься своим здоровьем подталкивает старика не боль, не образование, не деньги, а родные и осознание важности, осмысленности своей текущей жизни, проходящей в постоянном преодолении боли, в принятии немощи.
«Пять состояний, сопутствующих старению, покрываются четырьмя признаками здорового образа жизни в старости, которые не возникают из клиентоориентированной парадигмы, а конструируются посредством совместной деятельности заинтересованных в счастливом старении членов одной социальной группы. Для развития долговременного ухода в России следует уделить особое внимание ценностным и психологическим особенностям старения. Именно в разработке этих компонент долговременного ухода заложен потенциал для роста продолжительности жизни, формирования позитивного образа старости и обретения стариками смысла в долгой жизни», – подытожил эксперт Президентской академии.
Тем самым в повестку дня государства фактически ставится вопрос о необходимости точнее сформировать внутреннюю политику в области старения.
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