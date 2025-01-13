Разработана методика оценки настойчивости у подростков

Исследователи из МГППУ апробировали новую методику под названием «Шкала настойчивости», предназначенную для оценки настойчивости подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Настойчивость играет ключевую роль в успешности учебной деятельности и преодолении трудностей. Апробированную методику можно использовать для индивидуальных исследований и практики психологической помощи подросткам.

Ученые МГППУ Мария Одинцова и Наталия Радчикова апробировали методику «Шкала настойчивости», предназначенную для подростков. Целью исследования стала оценка многоаспектности данной шкалы, которая включает три основные категории: настойчивость в достижении целей, настойчивость в преодолении трудностей и неуместную настойчивость. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Психологическая наука и образование».

«Настойчивость — ключевой личностный ресурс, который способствует не только академическим достижениям, но и общей устойчивости к стрессу. Подростки с высоким уровнем настойчивости демонстрируют лучшие результаты в учебе и более высокую удовлетворенность жизнью. Разработанная шкала помогает выявить уровни настойчивости и определить области для дальнейшего развития у молодежи», — отмечает Наталия Радчикова, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра по комплексному сопровождению психологических исследований PsyDATA МГППУ.

В исследовании приняло участие около двух тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет из различных регионов России, которых разделили на три возрастные группы: 12-13, 14-15 и 16-18 лет. Для анализа использовались методы конфирматорного факторного анализа, который подтвердил адекватность трехфакторной модели шкалы.

Исходная версия «Шкалы настойчивости» включала 20 пунктов, однако в ходе исследования было установлено, что можно выделить только три субшкалы. Эти субшкалы включают: настойчивость в достижении целей, настойчивость в преодолении трудностей и неуместную настойчивость. Анализ показал, что «Устойчивость интересов» и «Настойчивость в достижении успеха» не выделились в отдельные субшкалы, что может быть связано с культурными особенностями восприятия успеха среди российских подростков.

Конфирматорный факторный анализ подтвердил хорошее соответствие трехфакторной модели данным, внутренняя согласованность всех субшкал была признана хорошей. Корреляционный анализ показал ожидаемые связи между субшкалами настойчивости и методиками «Шкала удовлетворенности жизнью» и «Многомерная шкала школьной вовлеченности», подтверждая валидность разработанной шкалы. Кроме того, анализ различий по полу и возрасту не выявил статистически значимых различий, что указывает на инвариантность структуры Шкалы настойчивости относительно этих факторов.

Результаты исследования подчеркивают значимость разработки новой Шкалы как инструмента для оценки настойчивости — важного личностного ресурса у подростков. Апробированная методика может быть использована для индивидуальных исследований и практики психологической помощи подросткам.

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МГППУ 80 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.