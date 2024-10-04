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31 минута назад
Татьяна Пичугина
50

Озеленение Антарктиды ускорилось за последние годы на 30 процентов

4.7

Полярные области теплеют быстрее других регионов планеты, и Антарктида не исключение. Океанские волны тепла, потери льда стали практически обычными явлениями. Многолетние наблюдения за растительностью на Антарктическом полуострове показали, что их площадь увеличилась почти в 10 раз за последние 40 лет. Спутниковые исследования подтвердили чрезвычайную отзывчивость местной растительности к изменению климата.

Климат
# Антарктический полуостров
# мхи
# потепление климата
# экология
Антрарктика
Остров Ардли на оконечности Антарктического полуострова / © Dan Charman

Антарктический полуостров — самый крупный из полуостровов Антарктического континента. Он простирается к северу на 1300 километров, а крайняя точка расположена всего в тысяче километров от Патагонии. 

Ученые из Эксетерского университета вместе с коллегами из Университета Хартфордшира и Британской антарктической службой использовали спутниковые данные, чтобы оценить скорость озеленения Антарктического полуострова в ответ на изменение климата. Если в 1986 году растительный покров занимал площадь в один квадратный километр, то в 2021-м — уже почти 12 квадратных километров.

Ученые также выяснили, что озеленение ускорилось на 30 процентов за последние годы — с 2016-го по 2021-й по сравнению с тем, что наблюдается с 1986 года, захватывая по 400 тысяч квадратных метров в год. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

В предыдущей научной работе те же авторы изучили образцы из экосистем, в основном мховых, на Антарктическом полуострове. Выяснилось, что скорость роста растений резко выросла за последние десятилетия. Теперь эти выводы подтвердили по спутниковым данным.

Норсел Поинт на острове Амслер / © Dan Charman

«На Антарктическом полуострове мхи растут в очень суровых условиях. Там только снег, лед, камни с тонкой пленкой растительности, которая тем не менее сильно разрослась. Это показало, как обширная изолированная дикая пустыня затронута антропогенным изменением климата», — пояснил эколог Томас Роланд из Эксетера, один из авторов статьи. 

По словам соавтора исследования, гляциолога Олли Бартлетта, по мере того, как эти экосистемы укрепляются и теплеет климат, площадь озеленения растет.

«Почв в Антарктике нет или они очень бедные. Любой рост растительной жизни добавляет органики и облегчает образование почвы, тем самым потенциально прокладывая путь росту других растений», — добавил ученый. 

В результате возрастают и риски укоренения инвазивных видов, приносимых экотуристами, учеными и другими посетителями континента. Авторы статьи настаивают на необходимости дальнейших исследований, которые прояснят механизмы озеленительного тренда в Антарктиде. Это необходимо, чтобы изучать происходящие в Антарктике изменения и защищать экологическую обстановку.

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Климат
# Антарктический полуостров
# мхи
# потепление климата
# экология
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