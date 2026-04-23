Маршруты расселения ранних людей по Африке определили малярийные комары
Принято считать, что основным фактором, который влиял на выбор мест обитания группами ранних Homo sapiens в Африке, был климат. Однако авторы нового исследования выяснили, что 74 тысячи лет назад, а, скорее всего, еще раньше, решающую роль в этом выборе играл риск заражения малярией.
Все больше данных свидетельствует о том, что у нашего вида Homo sapiens не было в Африке единого места зарождения. Вид возник в результате взаимодействия небольших популяций, обитавших не в одном месте, а в разных частях Африканского континента. Чтобы выжить, этим группам приходилось хорошо адаптироваться к местным условиям окружающей среды.
До сих пор выбор тех или иных маршрутов распространения этих популяций по континенту объясняли исключительно климатом. Однако к различным регионам и средам адаптировались не только люди, но и их патогены.
Международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале Science Advances, пришла к выводу, что, помимо климатических условий, историю нашего вида в странах Африки к югу от Сахары в период от 74 до пяти тысяч лет назад — то есть вплоть до широкого перехода к земледелию, изменившего картину передачи инфекции — сформировала малярия.
Малярия — одна из старейших и наиболее устойчивых инфекций, сопровождающих человечество на протяжении его истории. Она передается человеку при укусах самок комаров рода Anopheles (малярийные комары), зараженных простейшим паразитом Plasmodium falciparum (малярийный плазмодий).
Чтобы оценить, как риск малярии мог влиять на выбор мест обитания разрозненных групп охотников-собирателей, исследователи объединили модели распространения в Африке малярийных комаров с современными и древними климатическими данными, а также с данными о заражаемости этой инфекцией в разных частях континента.
На основании этих моделей ученые определили области, где у древних людей потенциально был особенно высок риск заражения малярией. Затем эти оценки сравнили с реконструированной на основе археологических данных картиной расселения человеческих популяций по Африканскому континенту.
Результаты показали, что древние люди либо всячески избегали потенциальных очагов малярии, либо просто не выживали в этих местах. Например, отсутствие следов человеческих стоянок вблизи крупных рек может указывать на избегание болотистых регионов, где процветали малярийные комары.
Таким образом, угроза малярии непосредственно влияла на выбор среды обитания, вытесняя человеческие группы из зон высокого риска и разделяя популяции по всей территории Африки.
«Последствия этих решений формировали демографию человечества на протяжении последних 74 тысяч лет, а, вероятно, и гораздо раньше. Раздробляя человеческие общества, малярия способствовала формированию той структуры населения, которую мы наблюдаем сегодня», — объяснил Андреа Маника, один из ведущих авторов исследования, профессор эволюционной экологии из Кембриджского университета.
