Ученые описали самый полный скелет человека умелого
Некоторые виды рода Homo, такие как человек умелый, плохо изучены из-за малого количества материала и плохой сохранности останков. Находка самого полного скелета этого вида в Кении показала, что человек умелый был миниатюрной переходной формой внутри рода Homo.
Человек умелый (Homo habilis) занимает особое положение в палеоантропологии. Считающийся одним из первых представителей нашего рода, этот вид, существовавший примерно 2,5-1,5 миллиона лет назад, долгое время оставался больше теоретической концепцией, чем доказанной биологической реальностью. Его статус «первого человека» связан с двумя ключевыми признаками: увеличением объема мозга до 600-700 кубических сантиметров по сравнению с австралопитеками и прямыми свидетельствами изготовления каменных орудий.
Тем не менее знания о его физическом облике, пропорциях тела и образе жизни десятилетиями оставались отрывочными и противоречивыми. Исследователи располагали в основном разрозненными фрагментами черепов и отдельными костями, что порождало споры: насколько человек умелый уже стал «человеком» и насколько еще оставался австралопитеком?
Ученые из США обнаружили в Кении и проанализировали скелет человека умелого возрастом 2,02-2,06 миллиона лет. Результаты исследования опубликовали в журнале The Anatomical Record. Ранее палеоантропологи находили лишь три крайне фрагментарных и неполных скелета этого вида. Новая кенийская находка оказалась самой полной и лучше всего сохранившейся.
Скелет включает ключицы, фрагменты лопаток, все кости обеих рук — плечевые, лучевые, локтевые, а также части крестца и таза. Важно, что эти посткраниальные останки тафономически и геохимически связали с почти полной нижней челюстью и зубами. Это дает высокую степень уверенности, что все кости принадлежали одной особи — таких условий для изучения Homo habilis у науки еще не было.
Детальный морфологический анализ позволил впервые с высокой точностью описать телосложение человека умелого. Выяснилось, что этот вид представлял собой классическую переходную форму. Его анатомия сочетает примитивные черты, унаследованные от австралопитеков, и прогрессивные признаки, характерные для более поздних людей.
Авторы исследования установили, что человек умелый обладал необычайно сильными и длинными руками, а предплечья у него были длиннее, чем у следующего за ним Homo erectus. Это говорит об интенсивных нагрузках и, возможно, о сохранении адаптации к лазанию. Несмотря на фрагментарность, таз демонстрирует механику, более близкую к роду Homo, чем к австралопитекам. Прямохождение Homo habilis, вероятно, превосходило по эффективности передвижение его предшественников.
Найденная особь — молодой взрослый ростом примерно 160 сантиметров и массой тела чуть более 30 килограммов. Эти параметры меньше, чем у более позднего Homo erectus, и рисуют портрет более легкого и подвижного существа, чем предполагали раньше.
Таким образом, находка подтвердила, что Homo habilis представлял собой полноценный вид с уникальной анатомией — миниатюрное, но продвинутое существо с мощным плечевым поясом, прогрессивным тазом и переходными пропорциями. Он воплощает эволюционный этап, на котором прямохождение по земле еще не полностью вытеснило древесные навыки.
11 Февраля, 2015
