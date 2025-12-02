  • Добавить в закладки
2 декабря, 10:25
Илья Гриднев
8

Ученые расшифровали «почтовую систему» организма человека, скрытую в крови

❋ 5.5

Биологи впервые составили подробный список содержимого крошечных пузырьков, которые переносят информацию между клетками внутри организма. Эта работа помогла отделить полезные сигналы от информационного шума в плазме крови и открыла путь к созданию точных методов диагностики болезней сердца.

Биология
# внеклеточные везикулы
# плазма крови
# сигнальные пути
Характерные молекулярные особенности циркулирующих внеклеточных везикул, которые изображены внутри везикулы / © Alin Rai et. al / Nature Cell Biology (2025). DOI: 10.1038/s41556-025-01795-7

Клетки нашего тела постоянно общаются друг с другом. Каждую секунду в кровоток попадают триллионы наноскопических посылок, которые называют внеклеточными везикулами. Они представляют собой крошечные конверты из мембраны, внутри которых спрятаны белки, жиры и генетический материал. Состав такой посылки отражает состояние здоровья отправителя — клетки, которая ее создала.

Долгое время изучение этой переписки оставалось сложнейшей задачей для медицины. Кровь человека — крайне насыщенная среда. Помимо везикул, в ней плавают миллионы других частиц: холестерин, антитела, обломки клеток и липопротеины. 

Все это окружение мешало ученым выловить нужные объекты и прочитать их содержимое. Предыдущие методы анализа захватывали все подряд, поэтому врачи не могли точно сказать, какие именно молекулы относятся к сигналам везикул, а какие — к фоновому шуму плазмы.

Чтобы преодолеть проблему, исследователи захотели создать эталонную карту везикул. Для этого они решили найти такие компоненты, которые есть только в этих межклеточных конвертах и отсутствуют в других частицах крови. Так можно было бы безошибочно узнавать везикулы среди миллиардов других молекул. Результаты опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Ученые применили метод фракционирования по плотности: аккуратно разделили плазму крови на слои, отсортировав частицы по весу и размеру. Получив чистейшие образцы везикул, свободные от посторонних примесей, авторы использовали масс-спектрометрию — сверхточный способ взвешивания молекул, чтобы провести перепись содержимого.

В итоге удалось выяснить, что «ядро» внеклеточной везикулы состоит из строго определенного набора компонентов. Исследователи идентифицировали 182 белка и 52 вида липидов, которые неизменно присутствуют в структуре этих частиц. Этот набор молекул назвали универсальной подписью везикул.

Одновременно биологи выделили другой список веществ, который характерен только для «мусора» — частиц, не являющихся везикулами. Такое разделение дало ключ к пониманию, как именно организм кодирует и передает информацию через кровь.

Самым важным открытием стали два конкретных маркера, которые позволяют со стопроцентной точностью отличить везикулы от всего остального. Ими оказались белок ADAM10 и особый вид жира — фосфатидилсерин PS(36:1). Проверка на образцах крови людей с начальными признаками ишемической болезни сердца показала, что основные маркеры везикул оставались неизменными.

Авторы научной работы создали бесплатный ресурс EVMap с картой обнаруженных маркеров. Теперь любой врач или биолог может зайти на сайт и проверить состав везикул крови. В недалеком будущем с помощью таких карт врачи смогут замечать сигналы опасности от внутренних органов задолго до появления первых симптомов заболеваний.

Новое исследование дало точное понимание, как клетки общаются на молекулярном уровне, и это меняет подход к лечению и диагностике. Медицина получила инструмент, чтобы «подслушивать разговоры» клеток и вовремя узнавать о скрытых нарушениях в организме.

Илья Гриднев
110 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
