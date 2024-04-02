США ждет «цикадогеддон» — в этом году на поверхность выйдут сразу два поколения цикад

Ученые считают, что очень скоро США ждет нашествие периодических цикад, невиданное десятилетиями, а возможно, и сотни лет. Речь идет о выходе на поверхность земли сотни триллионов или даже квадриллионов особей.

Периодические цикады — это род цикад с 13-летним и 17-летним жизненными циклами. Ареал их обитания — восточная часть Северной Америки. Эти насекомые живут под землей и выползают на поверхность раз в 13 или 17 лет, покрывая собой все вокруг.

В 2024 году, по мнению экспертов по цикадам, например энтомолога из Коннектикутского университета Джона Кули, восточную часть Соединенных Штатов Америки ждет крайне редкое по численности нашествие этих насекомых. В последний раз подобное произошло в далеком 1803 году. По крайней мере, об этом свидетельствует «Книга о саде» одного из отцов-основателей страны Томаса Джефферсона. Правда, государственный деятель тогда ошибочно назвал цикад саранчой.

Периодическая цикада (Magicicada) / © Getty images

Эти два вида насекомых в самом деле похожи, но то лишь обманчивая видимость. Цикады не наносят такого ущерба сельскому хозяйству, как саранча, хотя и могут вредить молодым деревьям и фруктовым культурам.

По мнению Джона Кули и других экспертов, самый крупный выводок цикад в США, появляющийся каждые 13 лет, собирается двинуться к юго-востоку страны. Нимфы этих насекомых уже проделали миллиарды ходов в красной глине Джорджии. Они появляются, когда почва прогревается до 17,8 градуса Цельсия. Энтомологи считают, что это происходит раньше, чем обычно, из-за изменений климата. Другой выводок, появляющийся каждые 17 лет, должен двинуться на штат Иллинойс. Оба потока могут пересечься, но не факт, что смогут скрещиваться между собой.

Ученые назвали примерную численность особей «цикадогеддона» — приблизительно один миллион насекомых на акр (около 4046 квадратных метров) на сотнях миллионов акров сразу в 16 штатах. По словам Джона Кули, речь идет о нашествии в сотни триллионов или даже квадриллионов особей.

Известно, что цикады — весьма шумные существа. Поэтому такое их количество, вероятно, станет очень «громким». Уровень шума этих насекомых достигает 110 децибел. Это может быть физически больно и, по словам Кули, похоже на то, как если бы вы стояли рядом с реактивным двигателем самолета. Правда, эти песни «поют» только самцы — для привлечения самок. Они используют для «пения» специальную звуковую мембрану, приводимую в колебание мышцами. Получающийся звук резонирует в специальных полостях внутри тела, достигая большой громкости.

Ожидаемая в этом году численность «громких насекомых», кстати, далеко не предел. Еще более масштабный «цикадогеддон» должен, по мнению экспертов, произойти в 2076 году, когда два более крупных выводка цикад тоже выйдут на поверхность.

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