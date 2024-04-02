Космический мусор с МКС, вероятно, упал на жилой дом во Флориде

Предмет, который буквально свалился с небес на крышу дома жителя Флориды, теперь изучает NASA, чтобы выяснить его происхождение. Если окажется, что «железка» действительно прилетела с МКС, с большой долей вероятности американское аэрокосмическое агентство и федеральное правительство ждет суд.

Несколько недель назад железный обломок массой почти два килограмма пробил крышу двухэтажного дома (и прошел через два этажа) Алехандро Отеро в Нейплсе в штате Флорида. Домашняя камера видеонаблюдения Nest зафиксировала сильный шум в 14:34 по местному времени. За пять минут до этого, то есть в 14:29, космическое командование США наблюдало за неконтролируемым входом в атмосферу фрагмента космического мусора с МКС. В то время объект двигался над Мексиканским заливом и направлялся на юго-запад Флориды.

К счастью, никто из обитателей дома не пострадал, но Отеро был нанесен имущественный ущерб «на тысячи долларов». Житель Флориды предположил, что обломок, свалившийся на его дом, представляет собой фрагмент космического мусора. Значит, по мнению домовладельца, «ответственные ведомства» должны возместить все «до копейки».

Сейчас железный обломок изучают специалисты NASA, чтобы выяснить его происхождение. Пока они никак не прокомментировали ситуацию. Если объект действительно принадлежит NASA, Отеро или его страховая компания могут подать иск против аэрокосмического агентства и федерального правительства. В таком случае эти ведомства ждут судебные разбирательства.

Разрушения в доме Алехандро Отеро / © Alejandro Otero

По мнению ряда экспертов, знакомых с ситуацией и чьи слова привело издание Ars Technica, фрагмент, упавший на дом Отеро, — часть отработанных никель-водородных аккумуляторов Expose Pallet 9 (EP9) от системы питания МКС.

Изначально NASA планировало вернуть эти батареи на японском космическом грузовике H-II Transfer Vehicle (HTV). Однако в 2021 году из-за серии задержек с кораблем HTV агентство приняло решение выбросить аккумуляторы за борт МКС с помощью роботизированной руки-манипулятора космической станции. Батареи занимали много места, которое было необходимо освободить под научную лабораторию.

Поддон с аккумуляторами общей массой 2,6 тонны «дрейфовал по орбите» в течение трех лет, пока аэродинамическое сопротивление, наконец, не вернуло его в атмосферу. В результате космический мусор совершил неконтролируемый вход в плотные слои атмосферы, где должен был сгореть. NASA намеренно приняло это решение после тщательного анализа и убедившись в безопасности такого полета.

В марте 2021 года роботизированная рука выпустила с МКС грузовой поддон с девятью разряженными батареями / © NASA

Батареи Expose Pallet 9 стали самым массивным объектом, когда-либо сброшенным с МКС. Утилизация использованного или ненужного оборудования таким способом — обычная практика, поскольку зачастую эти системы практически полностью сгорают в атмосфере Земли, довольно редко от них остаются обломки, которые затем могут упасть на Землю. Если это и происходит, то в большинстве случаев фрагменты падают в океан.

Девятого марта представители NASA сообщили о повторном входе в атмосферу поддона с батареями и о том, что он сгорел. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отметило, что обломки космического мусора вряд ли достигнут поверхности Земли.

Однако некоторые эксперты в сфере космонавтики тогда не согласились с заявлением NASA. По мнению специалистов, от 20 до 40 процентов массы крупного космического объекта, отправленного на Землю, может достигнуть поверхности. Точное процентное соотношение зависит от конструкции, но никель-водородные аккумуляторы Expose Pallet 9 изготовлены из металлов высокой плотности, поэтому некоторые части батарей могли пережить «высокотемпературный апокалипсис» в атмосфере.

Японский грузовой корабль HTV, который стартовал с Международной космической станции в 2020 году с предпоследним поддоном со старыми никель-водородными батареями. Последний поддон с аккумуляторами NASA отправило в космос в 2021 году с помощью роботизированной руки / © NASA

Европейское космическое агентство (ESA) также признало, что некоторые фрагменты мусора с МКС могут достигнуть поверхности Земли. Если NASA подтвердит, что обломок, который в марте 2024 года упал на дом Отеро, прилетел с МКС, это будет не первая такая ситуация, связанная с повреждением имущества в результате падения объекта с орбиты.

Люди, хоть и нечасто, но находят фрагменты космического мусора — обычно в полях или на берегу (их выбрасывают волны). Изредка случается, чтобы обломки упали на какую-либо конструкцию либо ранили человека. При падении космического мусора еще никто не погиб. По данным ESA, риск того, что в течение года космический мусор может травмировать человека, составляет менее одного случая на 100 миллиардов.

Тем не менее за всю историю космонавтики исследователи фиксировали несколько случаев повреждений частных владений, а также травм, причиненных объектами, упавшими с орбиты. Так, в 1969 году обломок советского космического корабля попал в небольшое японское судно у побережья Сибири, ранив пять человек. В 1997-м в плечо жительницы штата Оклахома Лотти Уильямс врезался небольшой кусок неизвестного материала, который впоследствии эксперты связали с обломком ступени американской ракеты-носителя Delta II. В 2003 году 30-сантиметровый металлический кронштейн с челнока «Колумбия» пробил крышу кабинета стоматолога в Техасе.

В 2020 году произошел неконтролируемый сход с орбиты ступени китайской ракеты «Чанчжэн-5». Ее обломки упали на поселение в африканской республике Кот-д’Ивуар. Никто не пострадал.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.