Регулярная эякуляция повысила качество спермы у 30 видов животных и человека
Женщины рождаются со всеми своими половыми клетками, а мужской организм вырабатывает их в течение жизни. Но это не значит, что сперма не стареет.
По данным крупного метаанализа, хранение спермы в организме резко снижает ее качество. В клетках накапливаются повреждения ДНК, снижаются их подвижность и жизнеспособность, растет окислительный стресс.
Регулярная эякуляция напрямую связана с повышением качества спермы. Неважно, произошел процесс семяизвержения в результате полового акта или мастурбации. Закономерность сохраняется для множества животных — от насекомых до млекопитающих — и человека. Исследование об этом опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
В метаанализе учли данные 115 работ о человеке, в которых суммарно участвовали 54 889 мужчин, и 56 исследований на 30 видах животных. Во всех случаях происходит постмейотическое старение сперматозоидов — качество зрелой спермы ухудшается, пока она хранится в организме, возраст самца неважен.
«Поскольку сперматозоиды обладают высокой подвижностью и минимальным объемом цитоплазмы, они быстро исчерпывают запасы энергии и имеют ограниченные возможности для восстановления. Поэтому хранение наносит им гораздо больший вред по сравнению с другими типами клеток. Наше исследование показывает, что регулярная эякуляция может дать небольшое, но значимое преимущество мужской фертильности», — пояснила доктор Ребекка Дин (Rebecca Dean).
Самцы могут накапливать запасы спермы для длительных периодов спаривания. У некоторых видов животных женские особи запасают мужские половые клетки в организме на случай, если самцов внезапно станет мало. В таком случае самки могут вытащить мужские половые клетки из запасов и размножиться. У человека сперматозоиды могут находиться в половой системе женщины несколько дней, но это неосознанное запасание генного материала.
Ученые выявили заметное различие в скорости ухудшения качества спермы в запасах у самцов и самок — организм самок сохраняет сперму качественной дольше. Исследователи связывают это с эволюционными адаптациями. Органы хранения генного материала у самок часто выделяют антиоксиданты и жидкости, питающие сперматозоиды во время хранения.
Полученные результаты указывают на то, что Всемирной организации здравоохранения стоит пересмотреть некоторые рекомендации. Сейчас ВОЗ предлагает воздерживаться от эякуляции от двух дней до недели перед тем, как сдавать сперму для целей репродукции. Этот период может быть слишком долгим для позитивного исхода при использовании сперматозоидов.
Ученые также считают, что изучение репродуктивных хранилищ спермы у самок может дать важную информацию для создания эффективных протоколов хранения генетического материала. Выводы метаанализа также могут принести пользу программам восстановления исчезающих видов животных.
