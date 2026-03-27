27 марта, 10:23
Татьяна Зайцева
20

В Мексике нашли алтарь тольтеков с человеческими жертвоприношениями

Недалеко от руин древней столицы цивилизации тольтеков Тулы археологи обнаружили церемониальный алтарь, окруженный человеческими черепами и костями, а также другими ритуальными подношениями.

Археологи обнаружили церемониальный алтарь недалеко от руин Тулы / © Gerardo Peña, INAH

Тольтеки — народ доколумбовой Мезоамерики, создавший в VIII-XII веках нашей эры на территории современной Центральной Мексики мощное государство со столицей в городе Тула (Толлан). Расцвет цивилизации тольтеков пришелся на период с 950 по 1150 год. Во второй половине XII века конец владычеству тольтеков положило нашествие ацтеков.

О культуре тольтеков известно немного — ко времени испанского завоевания они уже были легендарным народом. Ацтеки боготворили тольтеков, считали себя их потомками и описывали их культуру как воплощение цивилизации.

Тем большее значение имеет новая находка, сделанная учеными из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH). Как сообщили в пресс-релизе INAH, во время профилактических археологических раскопок, связанных со строительством пассажирской железной дороги Мехико — Керетаро, исследователи наткнулись на тольтекский церемониальный алтарь, окруженный человеческими останками и ритуальными подношениями.

Обнаруженные в середине XX века руины Тулы расположены в штате Идальго, в 65 километрах к северу от Мехико, на окраине современного города Тула-де-Альенде. Новую находку сделали примерно в 300 метрах от границы основного охраняемого периметра археологической зоны.

Найденный археологами алтарь предоставляет ценные сведения о планировке древнего города. «Это открытие значительно расширяет наше понимание пространственной организации Тулы. Оно предполагает наличие элитных жилых или церемониальных зон, простирающихся за пределы ранее нанесенных на карту территорий», — рассказал координатор проекта Виктор Франсиско Эредиа Гильен.

Ученые пришли к выводу, что алтарь относится к периоду расцвета цивилизации тольтеков. Сооружение размерами примерно метр на метр построено из тщательно подобранных блоков андезита (вулканической породы) и базальта, а также речных камней.

Алтарь когда-то состоял как минимум из трех ярусов, но не имел лестниц для доступа публики. Это может указывать на его специфическую церемониальную функцию, отметили исследователи.

Вокруг алтаря в качестве подношений были разложены человеческие останки. Археологи нашли четыре черепа и несколько длинных, скорее всего, бедренных костей, расположенных вдоль трех сторон сооружения. Четвертая сторона алтаря пока не раскопана, но вполне вероятно, что человеческие кости лежат и там.

Расположение останков указывает на ритуальные практики, возможно, связанные с церемониями обезглавливания. При этом один череп оказался все еще соединенным с позвоночным столбом.

Исследователям еще предстоит тщательно изучить останки, чтобы разобраться с методами жертвоприношений у тольтеков. Известно, что для этого они использовали обсидиановые или кремневые лезвия, которые оставляли на костях характерные следы.

Помимо человеческих останков, у подножия алтаря обнаружили множество объектов, связанных с ритуальной и повседневной жизнью тольтеков: керамические сосуды, фрагменты обсидиана, лезвия, инструменты из кости, артефакты из раковин, пряслица и шила.

Во время раскопок археологи также нашли вокруг алтаря следы стен и пола. Это позволило предположить, что алтарь располагался в центре двора. Такая планировка подтверждает гипотезу о том, что эта территория когда-то была частью элитного жилого или церемониального комплекса, возможно, включавшего дворцовые постройки.

Комментарии

