Шмели справились с задачей типа «коробка и банан» не хуже шимпанзе

Более ста лет назад психолог Вольфганг Келер в серии экспериментов продемонстрировал, что шимпанзе могут сходу, без подготовки, решать новые для себя задачи с помощью доступных им предметов.



Чтобы достать подвешенный к потолку банан, обезьяны по-разному использовали предоставленные в их распоряжение коробки — ставили их одна на другую, чтобы забраться повыше, подтягивали с их помощью банан поближе к себе, и так далее.



Эти эксперименты стали убедительным доказательством существования у животных интуиции и способности к инсайту (озарению) — внезапному пониманию сути задачи и того, как наделение предметов новыми функциями может привести к ее решению. Такая когнитивная гибкость требует высокого уровня интеллекта. Со времен экспериментов Келера к интеллектуальной элите животного мира присоединились, помимо шимпанзе, другие приматы, а также слоны и вороны.



Группа исследователей из Университета Оулу, Хельсинкского университета и Университета Турку (Финляндия) обнаружила, что схожие способности присутствуют и у существ с миниатюрным мозгом — больших земляных шмелей (Bombus terrestris).



Недавние исследования показали, что шмели более когнитивно развиты, чем можно было бы ожидать, и способны к очень сложным формам поведения и обучения. Так, ученые выяснили, что шмели обладают чувством ритма, понимают азбуку Морзе, учатся друг у друга решению новых задач, их можно научить играть в футбол, и они могут просто наслаждаться катанием мяча, не получая за это никакой награды.



При этом мозг шмелей размером с кунжутное семечко и содержит всего порядка миллиона нейронов (у человека их около 100 миллиардов).



Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science, показало, что шмели способны без предварительного обучения успешно решать совершенно новую для них задачу.



Исследователи предложили шмелям адаптированный вариант классической задачи Келера «коробка и банан».



Сначала шмелей, которым было всего несколько недель от роду, обучали ассоциировать синий искусственный цветок с наградой в виде сахарной воды. Кроме того, шмелям давали возможность привыкнуть к присутствию рядом небольших, легких шариков.



При этом шмелей не обучали перемещать шарики. Вместо этого они заранее усвоили только две отдельные части информации: что синий цветок содержит награду, и что шарик — это подвижный, неопасный объект.



Затем каждого шмеля помещали в прозрачную камеру, потолок которой был слишком высок, чтобы насекомое могло до него дотянуться, но при этом внутреннего пространства было недостаточно, чтобы взлететь. Цветок с наградой размещали на потолке. Кроме того, в камере находился шарик.



Чтобы дотянуться до цветка, шмелю нужно было закатить шарик под него и забраться наверх — задача, с которой шмели никогда раньше не сталкивались, и решать которую их не учили.



Как пояснил один из авторов исследования, Олли Лукола из Университета Оулу, насекомое должно было сообразить, что шарик можно переместить и использовать в качестве инструмента для достижения недоступной иным способом цели.



В самой простой версии теста до цветка успешно добирались 75% шмелей. Причем у самых успешных особей поведение движения выглядело наиболее целенаправленным.



Исследователи также провели несколько более сложных контрольных экспериментов, призванных исключить случайные совпадения. Пока шмели занимались перекатыванием шарика по камере, синий цветок, который они видели до того, от них скрывали с помощью красного освещения.

Это не позволяло шмелям просто направлять шарик к видимой цели, им нужно было вспомнить местоположение цветка и расположить шарик под ним. Даже в этих условиях 23 из 30 шмелей справились с задачей.



Однако исследователи подчеркнули, что полученные результаты не подразумевают присутствия человеческого мышления или сознания у насекомых.



«Мы не утверждаем, что пчелы думают как люди. Но наши результаты показывают, что миниатюрные мозги могут генерировать гибкие решения новых проблем способами, которые мы только начинаем понимать», — объяснил Лукола.

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