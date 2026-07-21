Астероид, предположительно, убивший динозавров, оказался исключительной редкостью из дальних окраин Солнечной системы

Катастрофа, случившаяся 66 миллионов лет назад, как предполагается, произошла из-за столкновения Земли с чрезвычайно редким космическим объектом. К выводу об уникальности происхождения этого пришельца ученые пришли, проанализировав изотопный состав пород из кратера Чикшулуб.

Международная группа геологов детально изучила образцы из тончайшего слоя глины мел-палеогенового периода, который сохранился в геологических отложениях по всей планете. В момент удара 15-километровый космический гигант практически полностью испарился от колоссальных температур и давления атмосферы. Благодаря этому исследователи смогли восстановить его истинный состав буквально по атомам, извлеченных из древних пластов Земли.

Выяснилось, что упавший объект относился к так называемым CO-хондритам — особому подклассу древних углеродистых метеоритов, отличающихся высоким содержанием железа и уникальной микроструктурой, которая почти не изменилась с момента зарождения Солнечной системы. Это одна из самых редких и древних категорий метеоритов: на них приходится менее 0,5% от всех известных каменных тел, когда-либо падавших на нашу планету и найденных человеком.

Ученые убеждены, что этот астероид сформировался во внешней части Главного пояса астероидов (поблизости от орбиты Юпитера) или вовсе на самых дальних, ледяных рубежах Солнечной системы. Результаты этого масштабного исследования вышли в научном журнале Science Advances.

Это открытие заставило специалистов пересмотреть давние представления о том, какой именно химический или физический фактор сыграл главную роль в гибели 75% видов живых организмов Земли. В отличие от большинства других известных углеродистых метеоритов, CO-хондриты содержат минимальное количество летучих элементов — в частности, серы. Ранее в научном сообществе считалось, что именно серные соединения, которые испарил взрыв самого астероида, вызвали глобальный сернокислотный туман и катастрофическое похолодание. Однако новые данные указывают на совсем иного виновника глобальной экологической катастрофы.

По мнению авторов исследования, главным фактором планетарной гибели стала колоссальная масса мельчайшей пыли и раздробленных земных пород, которые сильнейший кинетический удар выбросил прямо в стратосферу. Именно эта плотная непроницаемая взвесь на долгие годы заблокировала доступ солнечных лучей к поверхности планеты и погрузила Землю в суровую зиму, полностью остановив процесс фотосинтеза как на суше, так и в океанах. Новое открытие доказало, насколько феноменальным и фатальным везением или невезением для древних экосистем стало столкновение именно с этим редчайшим космическим скитальцем.

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