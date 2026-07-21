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21 июля, 16:31
Марк Чернов
2

Покупка лутбоксов в видеоиграх оказалась тесно связана с риском игровой зависимости

❋ 4.5

Канадские ученые выяснили, что покупка «коробок с сюрпризом» (лутбоксов) в видеоиграх связана с повышенным риском развития игровой зависимости. Масштабный анализ показал, что у взрослых геймеров, регулярно тратящих деньги на такие виртуальные контейнеры, намного чаще возникают проблемы из-за азартных игр.

Психология
# азартные игры
# видеоигры
# гейминг
# зависимость
# психическое здоровье
# Психология
Виртуальные контейнеры со случайными наградами стали одной из самых спорных механик монетизации в видеоиграх
Виртуальные контейнеры со случайными наградами стали одной из самых спорных механик монетизации в видеоиграх / © Valve Corporation

Исследование провела команда под руководством психологов из Торонтского столичного университета при участии специалистов из университетов Калгари, Летбриджа и Лаваля (все находятся в Канаде). Авторы работы изучили данные более 3,7 тысячи канадцев, регулярно играющих в традиционные азартные игры (казино, лотереи), распределив их на две группы: тех, кто покупал внутриигровые лутбоксы за реальные деньги, и тех, кто полностью игнорировал эти микротранзакции. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Addictive Behaviors.

После анализа данных ученые выявили любопытную закономерность. Более половины игроков, покупавших виртуальные контейнеры, столкнулись с выраженными признаками проблемного гемблинга или оказались в группе повышенного риска.

Среди тех, кто не тратил деньги на виртуальные рулетки, этот показатель составил лишь около 20%. Более того, любители лутбоксов чаще сообщали о проблемах с психическим здоровьем, а именно: о тревожных расстройствах, депрессии, склонности к другим зависимостям (от шопоголизма до злоупотребления психоактивными веществами).

Психологи подчеркнули, что механика лутбоксов во многом копирует работу классических слот-машин в казино: яркое визуальное оформление, звуковые эффекты и элемент случайности при выигрыше создают сильный психоэмоциональный стимул. Анализ статистики показал, что связь лутбоксов с риском развития зависимости оказалась даже сильнее, чем у ставок на спорт или участия в традиционных лотереях, уступая лишь классическим игровым автоматам.

Хотя исследование не позволяет однозначно утверждать, что именно лутбоксы вызывают зависимость (не исключено, что склонные к азарту люди просто чаще покупают виртуальные контейнеры), новые данные усиливают дискуссию о необходимости строгого регулирования микротранзакций в игровой индустрии. Сегодня разработчики избегают законов о гемблинге, так как внутри лутбокса всегда находится хоть какой-то цифровой предмет. Однако ученые настаивают: внедрение базовых мер защиты потребителей — таких как обязательная верификация возраста и лимиты на траты — необходимо для защиты уязвимых игроков.

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Марк Чернов
Марк Чернов
62 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Психология
# азартные игры
# видеоигры
# гейминг
# зависимость
# психическое здоровье
# Психология
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