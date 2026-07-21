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Стартовало строительство последнего небоскреба Всемирного торгового центра — 2 World Trade Center
В Нью-Йорке официально стартовало строительство одного из самых ожидаемых сверхвысоких небоскребов последних лет — 2 World Trade Center. Башня высотой 373,7 метра станет завершающим элементом обновлённого архитектурного ансамбля Всемирного торгового центра.
История проекта оказалась долгой и весьма непростой. Первоначально небоскреб разрабатывало архитектурное бюро Foster + Partners, затем заказ передали Bjarke Ingels Group (BIG), однако в итоге именно Foster + Partners вновь вернулось к проекту и создало его окончательную версию.
Судя по всему, ожидание оказалось оправданным. На фоне многочисленных типовых стеклянных офисных башен Нью-Йорка 2 World Trade Center будет заметно выделяться благодаря ступенчатой архитектуре, множеству просторных террас и озелененных площадок. Зеленые зоны на разных уровнях здания визуально продолжат ландшафт с деревьями, окружающими комплекс у подножия небоскреба.
Внутри разместится почти 186 тысяч квадратных метров офисных помещений, распределенных на 55 этажах. Здание станет новой глобальной штаб-квартирой American Express и сможет принять около 10 тысяч сотрудников.
Хотя торжественная церемония начала строительства состоялась лишь в этом месяце, подготовительные работы стартовали еще в 2008 году. К 2013 году было полностью завершено сооружение массивного фундамента будущего небоскреба. Сейчас проект переходит к активной фазе строительства.
Завершить возведение 2 World Trade Center планируется в 2031 году. Девелопером проекта выступает компания Silverstein Properties.
Новый небоскреб станет последней коммерческой башней, предусмотренной программой восстановления Всемирного торгового центра. Он дополнит уже существующие здания комплекса: One World Trade Center — самый высокий небоскреб США, офисную башню 3 World Trade Center, а также 5 World Trade Center — единственное жилое здание на территории обновленного комплекса.
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