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21 июля, 11:14
Марк Чернов
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Крупнейший обзор ВОЗ за 28 лет не нашел связи между мобильными телефонами и раком мозга

❋ 3.7

Многолетние страхи по поводу того, что регулярные разговоры по мобильному телефону и привычка держать смартфон у уха могут спровоцировать развитие онкологического заболевания, не имеют под собой научного фундамента. К такому выводу пришла международная группа ученых, обобщившая результаты глобальной серии исследований, инициированных ВОЗ.

Медицина
# здоровье
# исследования
# медицина
# наука
# онкология
# радиоволны
# технологии
Крупнейший обзор исследований, инициированных ВОЗ, не выявил связи между использованием мобильных телефонов и повышенным риском развития опухолей головного мозга
Крупнейший обзор исследований, инициированных ВОЗ, не выявил связи между использованием мобильных телефонов и повышенным риском развития опухолей головного мозга / © Priscilla Du Preez

Анализ охватил 63 независимых исследования, проводимых по всему миру с 1994 по 2022 год. Ученые пристально исследовали воздействие радиочастотного электромагнитного поля, создаваемого смартфонами, беспроводными сетями Wi-Fi, радиовышками и детскими радионянями. Результат оказался однозначным: никакой связи между использованием гаджетов и возникновением опухолей выявить не удалось. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Environment International.

Как выяснилось, риск развития опасных патологий не возрастает даже при экстремально интенсивном использовании гаджетов — будь то многочасовые ежедневные разговоры, суммарное время уха у динамика более 800 часов или постоянное использование аппарата на протяжении 10-15 лет. Отдельно исследователи проверили гипотезы о влиянии вышек сотовой связи и радиопередатчиков, опровергнув еще один популярный миф: детская лейкемия абсолютно не связана с близким расположением подобных предметов.

Исследователи отметили, что корнями радиофобия уходит еще в эпоху холодной войны, когда в быт впервые вошли микроволновки и телевизоры, а инциденты вроде предполагаемого облучения американского посольства в Москве породили стойкий страх перед любыми источниками электромагнитных волн. Однако радиоволны, как и микроволновое излучение, относятся к неионизирующему диапазону: их энергии физически недостаточно, чтобы повреждать ДНК клеток, в отличие от ионизирующего рентгеновского или гамма-излучения.

Но самым убедительным доказательством для ученых остается реальная статистика заболеваемости. За последние три десятилетия число пользователей мобильных телефонов в мире выросло с нуля до миллиардов людей.

Если бы излучение гаджетов действительно было способно вызывать патологии, планету захлестнула бы беспрецедентная эпидемия. Однако общемировые показатели рака мозга остаются абсолютно стабильными с 1980-х годов — времен, когда мобильных телефонов в современном понимании не существовало вовсе.

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Марк Чернов
Марк Чернов
61 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# здоровье
# исследования
# медицина
# наука
# онкология
# радиоволны
# технологии
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