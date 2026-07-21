Крупнейший обзор ВОЗ за 28 лет не нашел связи между мобильными телефонами и раком мозга
Многолетние страхи по поводу того, что регулярные разговоры по мобильному телефону и привычка держать смартфон у уха могут спровоцировать развитие онкологического заболевания, не имеют под собой научного фундамента. К такому выводу пришла международная группа ученых, обобщившая результаты глобальной серии исследований, инициированных ВОЗ.
Анализ охватил 63 независимых исследования, проводимых по всему миру с 1994 по 2022 год. Ученые пристально исследовали воздействие радиочастотного электромагнитного поля, создаваемого смартфонами, беспроводными сетями Wi-Fi, радиовышками и детскими радионянями. Результат оказался однозначным: никакой связи между использованием гаджетов и возникновением опухолей выявить не удалось. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Environment International.
Как выяснилось, риск развития опасных патологий не возрастает даже при экстремально интенсивном использовании гаджетов — будь то многочасовые ежедневные разговоры, суммарное время уха у динамика более 800 часов или постоянное использование аппарата на протяжении 10-15 лет. Отдельно исследователи проверили гипотезы о влиянии вышек сотовой связи и радиопередатчиков, опровергнув еще один популярный миф: детская лейкемия абсолютно не связана с близким расположением подобных предметов.
Исследователи отметили, что корнями радиофобия уходит еще в эпоху холодной войны, когда в быт впервые вошли микроволновки и телевизоры, а инциденты вроде предполагаемого облучения американского посольства в Москве породили стойкий страх перед любыми источниками электромагнитных волн. Однако радиоволны, как и микроволновое излучение, относятся к неионизирующему диапазону: их энергии физически недостаточно, чтобы повреждать ДНК клеток, в отличие от ионизирующего рентгеновского или гамма-излучения.
Но самым убедительным доказательством для ученых остается реальная статистика заболеваемости. За последние три десятилетия число пользователей мобильных телефонов в мире выросло с нуля до миллиардов людей.
Если бы излучение гаджетов действительно было способно вызывать патологии, планету захлестнула бы беспрецедентная эпидемия. Однако общемировые показатели рака мозга остаются абсолютно стабильными с 1980-х годов — времен, когда мобильных телефонов в современном понимании не существовало вовсе.
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