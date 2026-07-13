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Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Что делает страну по-настоящему комфортным местом для жизни? Ответ на этот вопрос попытались дать авторы рейтинга Best Countries 2026, подготовленного Школой бизнеса Уортона. Исследование основано на опросе 15 131 взрослого респондента из 33 стран и отражает представления людей о том, где сегодня обеспечено самое высокое качество жизни.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году / © Visual Capitalist

При составлении рейтинга учитывалось восприятие таких факторов, как безопасность, уровень здравоохранения и образования, экономические возможности, качество государственных услуг и социальной инфраструктуры. Одновременно исследование демонстрирует, насколько сильно эти оценки различаются в разных регионах мира.

Первое место в рейтинге 2026 года заняла Швеция, немного опередившая Данию и Канаду.

В целом рейтинг уверенно возглавляют европейские государства: 20 из 30 лучших стран расположены именно в Европе.

Исследование охватывает 85 государств, соответствующих установленным критериям по объему ВВП, притоку прямых иностранных инвестиций, развитию туризма или уровню человеческого развития. За эталон принята Швеция, получившая индекс 100, а показатели остальных стран рассчитывались относительно ее результата.

Государства, занимающие верхние строчки рейтинга, обладают схожими особенностями: эффективными государственными институтами, доступной системой здравоохранения, высоким уровнем общественной безопасности и значительным доверием граждан друг к другу и к власти. Именно эти качества сформировали их устойчивую международную репутацию как наиболее благоприятных мест для жизни.

Полученные результаты во многом совпадают с другими авторитетными международными исследованиями. Так, Финляндия уже девятый год подряд занимает первое место в Всемирном докладе о счастье, а Дания, Норвегия и Швеция неизменно входят в число мировых лидеров по уровню благополучия, социального доверия и удовлетворенности жизнью.

Страны с самым низким качеством жизни. Для государств, оказавшихся в конце рейтинга, характерны одни и те же проблемы: затяжные вооруженные конфликты, слабость государственных институтов и экономическая нестабильность. Именно эти факторы во многом определяют их международное восприятие.

Последнее место в рейтинге заняла Украина. Следом расположились Иран и Ливан, где продолжительная политическая и экономическая нестабильность продолжает негативно сказываться на уровне жизни населения.

Исследование подчеркивает, что одной лишь экономической мощи уже недостаточно для формирования образа страны с высоким качеством жизни. Сегодня мировыми ориентирами становятся государства, которые способны обеспечить эффективную работу государственных институтов, доступное здравоохранение, безопасность, развитую систему социальной поддержки и высокий уровень общественного доверия.