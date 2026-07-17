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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
17 июля, 07:00
Рейтинг: +970
Посты: 2062

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

ЮНЕСКО призвала отказаться от реализации проекта новых российских небоскребов — «Лахта Центр – 2» и «Лахта Центр – 3», сочтя их потенциальной угрозой для исторического и культурного наследия Санкт-Петербурга. Такая оценка содержится в докладе, подготовленном к 48-й сессии Комитета всемирного наследия, которая откроется 19 июля 2026 года.

Сообщество
# история
# культура
# небоскрёбы
# Россия
# Санкт-Петербург
# строительство
# технологии
# ЮНЕСКО
Рендеры небоскребов «Лахта Центр», «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3» / © Kettle Collective
Рендеры небоскребов «Лахта Центр», «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3» / © Kettle Collective

По мнению экспертов организации, башни высотой 555 и 703 метра нарушат узнаваемую линию городского горизонта, а также изменят панорамные виды на Неву и Финский залив. 

В докладе содержится рекомендация пересмотреть проект. Эксперты предупредили, что реализация строительства может стать основанием для включения исторического центра Санкт-Петербурга в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Оценочная миссия ЮНЕСКО работала в Санкт-Петербурге в начале 2026 года. Специалисты изучили проекты башен «Лахта Центр – 2», «Лахта Центр – 3» и других объектов, анализируя их возможное влияние на исторические панорамы города.

Согласно планам, оба небоскреба должны появиться рядом с «Лахта Центром» — самым высоким зданием Европы, высота которого составляет 462 метра. Завершить строительство новых башен предполагается в период с 2031 по 2033 год. Небоскреб «Лахта Центр – 2» в случае реализации проекта может стать вторым по высоте зданием в мире, обогнав малайзийскую башню Merdeka 118: ее высота — 678,9 метра.

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