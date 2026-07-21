Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Исследователи подсчитали, на сколько снизилась стоимость космических запусков с 1960 года
За последние шесть десятилетий стоимость вывода грузов в космос сократилась на 96%, и, как показало новое исследование, к 2040 году она может уменьшиться еще почти на столько же. Однако этому могут помешать несколько серьезных факторов — стремительный рост количества космического мусора и возможная монополизация рынка коммерческих запусков одной компанией.
Хотя предыдущие исследования также указывали на постепенное удешевление космических запусков, у них был существенный недостаток. Как рассказал соавтор работы Франческо Николи, доцент кафедры политической экономики Туринского политехнического университета, ученые оценивали стоимость самих ракет, но не учитывали, какой объем полезной нагрузки они выводили на орбиту за весь срок своей эксплуатации. Из-за этого невозможно было точно определить среднюю стоимость доставки грузов в космос.
В новом исследовании авторы собрали крупнейшую на сегодняшний день базу данных, охватывающую 4405 запусков, выполненных в период с 1960 по 2025 год. В нее вошли сведения о более чем 330 конфигурациях ракет, разработанных в США, России, Китае, Индии, странах Европы, Японии, Австралии, Бразилии, Израиле, Иране и Южной Корее.
Анализ показал, что с учетом инфляции (в ценах 2024 года) средняя стоимость доставки одного килограмма полезной нагрузки на орбиту снизилась с 87 023 долларов в 1960 году до 3868 долларов в 2025-м. Таким образом, расходы сократились примерно на 96%.
По словам исследователей, темпы снижения стоимости запусков оказались одними из самых высоких среди всех отраслей промышленности. Они подсчитали, что каждый раз, когда совокупная масса грузов, выведенных мировой космической отраслью, удваивалась, средняя стоимость доставки одного килограмма на орбиту уменьшалась на 21,2%. Этот показатель оказался выше, чем у солнечной энергетики, которую сегодня часто считают эталоном быстрого снижения стоимости технологий. Как отметил соавтор исследования Алессио Терци, доцент кафедры государственной политики Кембриджского университета, космическая отрасль учится сокращать расходы даже быстрее, чем производство солнечных панелей.
Ученые выделяют две главные причины столь стремительного удешевления запусков.
Первая — окончание холодной войны и переход к эпохе так называемого «Нового Космоса», когда космос стал активно использоваться в коммерческих целях. По словам Терци, во времена холодной войны государства запускали собственные ракеты независимо от их стоимости, поскольку главным приоритетом была национальная независимость, а не экономическая эффективность.
Вторая причина — появление ракеты Falcon 9 компании SpaceX и широкое внедрение технологии многоразового использования первых ступеней. Именно после этого, согласно собранным данным, скорость снижения стоимости запусков заметно выросла.
Если нынешняя тенденция сохранится, исследователи прогнозируют, что средняя стоимость доставки одного килограмма на орбиту снизится примерно до 1600 долларов к 2030 году, а к 2040 году — всего до 300 долларов.
Тем не менее авторы исследования предупреждают, что прошлые успехи вовсе не гарантируют аналогичного прогресса в будущем. По их мнению, существует как минимум три фактора, способных замедлить или даже обратить этот процесс вспять.
Первый — быстро растущая проблема космического мусора. Обломки на орбите движутся со скоростью около 27 тысяч километров в час, поэтому даже небольшие фрагменты способны нанести катастрофический ущерб спутникам и космическим аппаратам. Ситуация усугубляется тем, что столкновения порождают новые обломки, которые, в свою очередь, вызывают новые аварии. Такой лавинообразный процесс известен как синдром Кесслера — сценарий, предсказанный в 1978 году ученым NASA Дональдом Кесслером.
Второй фактор связан с доминированием SpaceX на мировом рынке запусков. В настоящее время компания обеспечивает около 75% всей массы полезной нагрузки, выводимой на орбиту. Исследователи отмечают, что в условиях фактической монополии у компании появляются экономические стимулы повышать цены для клиентов. Это может привести к сокращению числа запусков и, как следствие, замедлить дальнейшее снижение средней стоимости вывода грузов в космос.
Третьей потенциальной угрозой ученые считают усиливающуюся геополитическую напряженность. Многие государства вряд ли захотят слишком сильно зависеть от единственной американской компании при обеспечении доступа в космос. В результате страны могут вновь сделать ставку на собственные, зачастую более дорогие национальные ракеты, что во многом вернет отрасль к логике времен холодной войны.
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Астрономы впервые проследили, как менялся состав межзвездной кометы 3I/ATLAS при ее «свидании» с Солнцем. По мере приближения к светилу в газовой оболочке объекта преобладал углекислый газ, а затем — водяной пар. Теперь ученые смогут понять, из какого вещества состоят малые тела, что сформировались у чужих миров, и насколько они похожи на кометы Солнечной системы.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Декабря, 2016
Черных дыр пятница
13 Сентября, 2016
Пункт назначения Бенну: почему?
13 Сентября, 2013
Позиции самолетов в реальном времени
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии