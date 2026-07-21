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Исследователи подсчитали, на сколько снизилась стоимость космических запусков с 1960 года

За последние шесть десятилетий стоимость вывода грузов в космос сократилась на 96%, и, как показало новое исследование, к 2040 году она может уменьшиться еще почти на столько же. Однако этому могут помешать несколько серьезных факторов — стремительный рост количества космического мусора и возможная монополизация рынка коммерческих запусков одной компанией.

Запуск многоразовой ракеты Falcon 9 компании SpaceX / © SpaceX

Хотя предыдущие исследования также указывали на постепенное удешевление космических запусков, у них был существенный недостаток. Как рассказал соавтор работы Франческо Николи, доцент кафедры политической экономики Туринского политехнического университета, ученые оценивали стоимость самих ракет, но не учитывали, какой объем полезной нагрузки они выводили на орбиту за весь срок своей эксплуатации. Из-за этого невозможно было точно определить среднюю стоимость доставки грузов в космос.

В новом исследовании авторы собрали крупнейшую на сегодняшний день базу данных, охватывающую 4405 запусков, выполненных в период с 1960 по 2025 год. В нее вошли сведения о более чем 330 конфигурациях ракет, разработанных в США, России, Китае, Индии, странах Европы, Японии, Австралии, Бразилии, Израиле, Иране и Южной Корее.

Анализ показал, что с учетом инфляции (в ценах 2024 года) средняя стоимость доставки одного килограмма полезной нагрузки на орбиту снизилась с 87 023 долларов в 1960 году до 3868 долларов в 2025-м. Таким образом, расходы сократились примерно на 96%.

По словам исследователей, темпы снижения стоимости запусков оказались одними из самых высоких среди всех отраслей промышленности. Они подсчитали, что каждый раз, когда совокупная масса грузов, выведенных мировой космической отраслью, удваивалась, средняя стоимость доставки одного килограмма на орбиту уменьшалась на 21,2%. Этот показатель оказался выше, чем у солнечной энергетики, которую сегодня часто считают эталоном быстрого снижения стоимости технологий. Как отметил соавтор исследования Алессио Терци, доцент кафедры государственной политики Кембриджского университета, космическая отрасль учится сокращать расходы даже быстрее, чем производство солнечных панелей.

Ученые выделяют две главные причины столь стремительного удешевления запусков.

Первая — окончание холодной войны и переход к эпохе так называемого «Нового Космоса», когда космос стал активно использоваться в коммерческих целях. По словам Терци, во времена холодной войны государства запускали собственные ракеты независимо от их стоимости, поскольку главным приоритетом была национальная независимость, а не экономическая эффективность.

Вторая причина — появление ракеты Falcon 9 компании SpaceX и широкое внедрение технологии многоразового использования первых ступеней. Именно после этого, согласно собранным данным, скорость снижения стоимости запусков заметно выросла.

Если нынешняя тенденция сохранится, исследователи прогнозируют, что средняя стоимость доставки одного килограмма на орбиту снизится примерно до 1600 долларов к 2030 году, а к 2040 году — всего до 300 долларов.

Тем не менее авторы исследования предупреждают, что прошлые успехи вовсе не гарантируют аналогичного прогресса в будущем. По их мнению, существует как минимум три фактора, способных замедлить или даже обратить этот процесс вспять.

Первый — быстро растущая проблема космического мусора. Обломки на орбите движутся со скоростью около 27 тысяч километров в час, поэтому даже небольшие фрагменты способны нанести катастрофический ущерб спутникам и космическим аппаратам. Ситуация усугубляется тем, что столкновения порождают новые обломки, которые, в свою очередь, вызывают новые аварии. Такой лавинообразный процесс известен как синдром Кесслера — сценарий, предсказанный в 1978 году ученым NASA Дональдом Кесслером.

Второй фактор связан с доминированием SpaceX на мировом рынке запусков. В настоящее время компания обеспечивает около 75% всей массы полезной нагрузки, выводимой на орбиту. Исследователи отмечают, что в условиях фактической монополии у компании появляются экономические стимулы повышать цены для клиентов. Это может привести к сокращению числа запусков и, как следствие, замедлить дальнейшее снижение средней стоимости вывода грузов в космос.

Третьей потенциальной угрозой ученые считают усиливающуюся геополитическую напряженность. Многие государства вряд ли захотят слишком сильно зависеть от единственной американской компании при обеспечении доступа в космос. В результате страны могут вновь сделать ставку на собственные, зачастую более дорогие национальные ракеты, что во многом вернет отрасль к логике времен холодной войны.