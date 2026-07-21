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Китай передал уникальное судно для крупнейшего железорудного проекта в Африке

В китайской провинции Цзянсу 21 июля 2026 года состоялась передача первого в мире 41,8-тысячетонного саморазгружающегося судна с возможностью двустороннего хода.

Новое судно для крупнейшего железорудного проекта в Африке / © Guo Yuandanz / GT

Как сообщило издание Global Times, судно полностью спроектировано и построено китайскими специалистами, а его ввод в эксплуатацию стал важной вехой для национального судостроения, ознаменовав переход Китая от роли догоняющего к мировому лидеру в сегменте высокотехнологичных саморазгружающихся транспортных судов.

Новое судно имеет длину 215 метров, ширину 42 метра, высоту борта 14,5 метра, проектную осадку 7,5 метра и дедвейт 41 800 тонн. Оно оснащено грузовым трюмом длиной около 135 метров общей вместимостью 29 000 кубических метров.

По данным судостроительной компании, новинка одновременно установила три мировых рекорда. Это крупнейшее в мире мелкосидящее саморазгружающееся перегрузочное судно по дедвейту, самое быстрое специализированное саморазгружающееся судно по скорости выгрузки, а также первое в своем классе судно такой грузоподъемности, способное одинаково эффективно двигаться в обоих направлениях без разворота.

Судно построено компанией CSSC Chengxi Shipyard, входящей в состав государственной корпорации China State Shipbuilding Corporation (CSSC), по заказу международного горнодобывающего гиганта Rio Tinto. Всего компания заказала пять таких судов. Переданное 21 июля стало первым в серии. Второе и третье суда были спущены на воду 6 мая и 30 июня соответственно, а их передача заказчику ожидается в первой половине следующего года.

Все пять судов будут работать у побережья Гвинеи в Западной Африке, обслуживая масштабный железорудный проект Симанду. Они обеспечат стабильную транспортировку и перевалку железной руды, играя ключевую роль в функционировании месторождения.

Проект Симанду считается одним из важнейших направлений экономического сотрудничества между Китаем и Гвинеей, а также одним из знаковых проектов инициативы «Пояс и путь». После выхода на полную мощность месторождение сможет ежегодно поставлять на мировой рынок огромные объемы высококачественной железной руды, существенно укрепив глобальные цепочки поставок этого стратегически важного сырья.