Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай передал уникальное судно для крупнейшего железорудного проекта в Африке
В китайской провинции Цзянсу 21 июля 2026 года состоялась передача первого в мире 41,8-тысячетонного саморазгружающегося судна с возможностью двустороннего хода.
Как сообщило издание Global Times, судно полностью спроектировано и построено китайскими специалистами, а его ввод в эксплуатацию стал важной вехой для национального судостроения, ознаменовав переход Китая от роли догоняющего к мировому лидеру в сегменте высокотехнологичных саморазгружающихся транспортных судов.
Новое судно имеет длину 215 метров, ширину 42 метра, высоту борта 14,5 метра, проектную осадку 7,5 метра и дедвейт 41 800 тонн. Оно оснащено грузовым трюмом длиной около 135 метров общей вместимостью 29 000 кубических метров.
По данным судостроительной компании, новинка одновременно установила три мировых рекорда. Это крупнейшее в мире мелкосидящее саморазгружающееся перегрузочное судно по дедвейту, самое быстрое специализированное саморазгружающееся судно по скорости выгрузки, а также первое в своем классе судно такой грузоподъемности, способное одинаково эффективно двигаться в обоих направлениях без разворота.
Судно построено компанией CSSC Chengxi Shipyard, входящей в состав государственной корпорации China State Shipbuilding Corporation (CSSC), по заказу международного горнодобывающего гиганта Rio Tinto. Всего компания заказала пять таких судов. Переданное 21 июля стало первым в серии. Второе и третье суда были спущены на воду 6 мая и 30 июня соответственно, а их передача заказчику ожидается в первой половине следующего года.
Все пять судов будут работать у побережья Гвинеи в Западной Африке, обслуживая масштабный железорудный проект Симанду. Они обеспечат стабильную транспортировку и перевалку железной руды, играя ключевую роль в функционировании месторождения.
Проект Симанду считается одним из важнейших направлений экономического сотрудничества между Китаем и Гвинеей, а также одним из знаковых проектов инициативы «Пояс и путь». После выхода на полную мощность месторождение сможет ежегодно поставлять на мировой рынок огромные объемы высококачественной железной руды, существенно укрепив глобальные цепочки поставок этого стратегически важного сырья.
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Астероид, предположительно, убивший динозавров, оказался исключительной редкостью из дальних окраин Солнечной системы
Катастрофа, случившаяся 66 миллионов лет назад, как предполагается, произошла из-за столкновения Земли с чрезвычайно редким космическим объектом. К выводу об уникальности происхождения этого пришельца ученые пришли, проанализировав изотопный состав пород из кратера Чикшулуб.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
В позднеантичном Риме императорским указом мужчинам запретили носить длинные волосы. Автор нового исследования пришел к выводу, что введение этого запрета объяснялось необходимостью сохранения римской идентичности в условиях усиливающегося распада империи и нарастающего торжества варваров.
Авторы нового исследования выяснили, что жители каменного века начали целенаправленно менять окружающую среду в южной части Норвегии задолго до появления земледелия. Приблизительно 7000 лет назад они переселили рыбу в одно из горных озер и таким образом создали новый источник пищи, а затем построили сложную систему ловушек, которая прослужила не одно столетие.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
21 Марта, 2021
Гиперзвуковой орлан: новое оружие американцев
8 Июня, 2016
Гибель группы Дятлова: наша версия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии