Земледельцы и охотники Готланда более пяти веков жили рядом, почти не смешиваясь

Длительное соседство человеческих сообществ, как правило, приводит к постепенному смешению населения. Исследование древней ДНК жителей острова Готланд показало, что две неолитические культуры более пяти веков оставались генетически различными, несмотря на постоянные контакты.

В истории европейского неолита соседство земледельцев и охотников-собирателей — крайне редкое явление. На Готланде это были представители культуры ямочной керамики, которые занимались преимущественно морской охотой, рыболовством и собирательством, а также земледельцы культуры воронковидных кубков.

Археологам давно известно, что эти группы жили на острове одновременно — примерно с 3300 по 2800 год до нашей эры. Оставалось неясно, насколько тесно они взаимодействовали и происходило ли между ними активное смешение населения.

В Северную Европу носители так называемой степной родословной, связанные с культурой боевых топоров и шнуровой керамики, пришли относительно поздно. Ранее генетики уже установили, что земледельцы и охотники Готланда существенно отличались по происхождению, но вопрос о том, происходил ли обмен населением непосредственно во время их совместного проживания на острове, оставался открытым.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Сommunications Biology, проанализировали ДНК шести человек, похороненных в мегалитической гробнице Ансарве, а также изучили генетические данные 19 представителей культуры ямочной керамики из нескольких памятников Готланда. По одному из земледельцев удалось получить геном высокого качества, также секвенировали еще одного более позднего человека, захороненного в той же гробнице.

Ученые применили широкий набор современных методов популяционной генетики, чтобы реконструировать происхождение людей, определить степень их родства, оценить время смешения различных популяций и одновременно проверить древние образцы на наличие ДНК опасных патогенов. Результаты показали, что две группы действительно сохраняли заметные генетические различия в течение более чем 500 лет совместного существования.

Хотя случаи смешения между земледельцами и охотниками все же были, основная часть этого процесса шла еще до появления обеих культур на Готланде. Во время их сосуществования обмен генами оказался крайне редким. Значит, жители острова поддерживали контакты, однако социальные или культурные барьеры долгое время препятствовали широкому распространению смешанных браков.

Исследователи также обнаружили многочисленные родственные связи внутри каждой группы. Земледельцы из Ансарве, вероятно, принадлежали к одной большой семье, которая на протяжении нескольких поколений использовала одну и ту же гробницу. Один из исследованных мужчин оказался потомком близких родственников. Это говорит о высокой степени изоляции этой общины.

Отдельно ученые исследовали древние инфекции. Они обнаружили следы штамма чумы Yersinia pestis у представителей обеих культур, причем речь идет о разных линиях возбудителя. Кроме того, один из более поздних жителей острова оказался носителем штамма чумы, связанного с поздним неолитом и ранним бронзовым веком.

Это свидетельствует о том, что возбудитель уже был широко распространен среди населения Балтийского региона и поражал сообщества с различным образом жизни. Однако данных пока недостаточно, чтобы оценить, насколько именно эпидемии повлияли на исчезновение местных земледельческих общин, подытожили исследователи.

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Андрей Серегин 143 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.