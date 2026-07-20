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В США высказались о сроках создания первой российской многоразовой ракеты

Американский журналист и космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер в своей новой статье обратил внимание на интервью заместителя гендиректора «Роскосмоса» по ракетным программам Дмитрия Баранова о ходе создания перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

Рендер ракеты «Амур-СПГ» / © «Роскосмос»

По словам Бергера, прошло уже почти шесть лет с тех пор, как государственная корпорация «Роскосмос» представила проект многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

Новый носитель с самого начала воспринимался как российский ответ Falcon 9. Проект предусматривает многоразовую первую ступень, использование метановых двигателей и возможность выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезной нагрузки в режиме повторного использования первой ступени.

Во время презентации проекта представители «Роскосмоса» заявляли, что первый запуск состоится уже в 2026 году, то есть практически сегодня. Однако заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетным программам Дмитрий Баранов в недавнем интервью рассказал о новых сроках разработки. По его словам, сейчас основные усилия сосредоточены на создании демонстратора первой ступени.

Речь идет об экспериментальном аппарате, напоминающем знаменитый испытательный прототип Grasshopper («Кузнечик»), который в свое время использовала SpaceX для отработки технологий вертикальной посадки. Во время первого тестового полета аппарат должен подняться на высоту менее одного километра, все время работая на двигателе, после чего совершить вертикальную посадку в точке старта. Второе испытание будет значительно сложнее: ракета должна подняться на высоту примерно 10 километров, отключить двигатель, а затем вновь запустить его перед посадкой и приземлиться на выдвижные опоры.

Подобный график выглядит вполне реалистичным, поскольку ранее российские специалисты уже сообщали, что перспективный метановый двигатель РД-0169А, предназначенный для «Амура», пока находится лишь на ранней стадии огневых испытаний.

Согласно представленной информации на стенде «Роскосмоса» во время Международного форума по безопасности, летные испытания «Амура-СПГ» планируется начать только в 2031 году.

Как отметил Бергер, когда проект «Амур-СПГ» был официально представлен в 2020 году, первый полет ожидался уже в 2026-м. Однако спустя шесть лет сроки сдвинулись еще на пять лет вперед. Из этого, по словам американского обозревателя, напрашивается очевидный вывод: российский аналог Falcon 9 вряд ли появится в обозримом будущем. Даже если проект будет реализован по нынешнему графику, первая многоразовая ракета России сможет подняться в воздух лишь спустя около двух десятилетий после того, как SpaceX впервые успешно посадила орбитальную ступень.