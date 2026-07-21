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Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году

Страны с крупнейшим государственным долгом далеко не всегда являются теми, кто несет наиболее тяжелое долговое бремя. Картина существенно меняется в зависимости от того, оценивается ли долг в абсолютном денежном выражении или как доля экономики страны.

Рейтинг стран с самым большим государственным долгом в 2026 году / © Visual Capitalist

Рейтинг выше основан на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) на 2026 год и сравнивает 30 государств с самым крупным государственным долгом по двум показателям: общему объему задолженности и ее отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП).

По прогнозам, в 2026 году государственный долг США достигнет 40,7 триллиона долларов, что сделает страну безусловным мировым лидером по этому показателю. Эта сумма превышает совокупный государственный долг Китая, Японии, Великобритании и Франции, наглядно демонстрируя масштабы американских заимствований.

Однако если сравнивать долг с размером экономики, ситуация выглядит иначе. При уровне около 126% ВВП США уступают по этому показателю таким странам, как Япония, Сингапур, Италия и Греция.

Кроме того, Соединенные Штаты обладают важным преимуществом: доллар остается главной мировой резервной валютой, что поддерживает высокий глобальный спрос на активы, номинированные в американской валюте.

Абсолютным лидером по относительному уровню государственного долга остается Япония. Ожидается, что в 2026 году ее задолженность превысит 204% ВВП. Хотя столь высокий показатель во многих странах вызвал бы серьезные опасения, в случае Японии ситуацию смягчают развитый внутренний рынок инвесторов и особенности национальной финансовой системы, которые влияют на оценку устойчивости ее долговых обязательств.

Следом за Японией располагаются Сингапур, а также Судан с показателем 169% ВВП и Бахрейн — 152% ВВП.

При этом сам по себе коэффициент «долг к ВВП» не отражает уровень доверия мировых финансовых рынков к государству. Инвесторы также учитывают состояние государственных финансов, кредитный рейтинг страны, политическую стабильность и доступ к источникам финансирования.

Поэтому такие государства, как Боливия (государственный долг — 103% ВВП) или Мозамбик (106% ВВП), могут сталкиваться с большими трудностями при привлечении заёмных средств, чем, например, Сингапур, несмотря на значительно более высокий уровень его государственного долга относительно экономики.

Несколько ведущих европейских стран продолжают жить с крупными бюджетными дефицитами и высоким уровнем государственного долга.

Так, в Греции и Италии объем государственной задолженности превышает 135% ВВП. Однако в абсолютном выражении долг Италии, составляющий около 3,8 триллиона долларов, остается меньше, чем у Франции и Великобритании, где отношение государственного долга к ВВП достигает соответственно 118% и 104%.

В Испании государственный долг в 2026 году, по прогнозам, составит 2,1 триллиона долларов, или около 98% ВВП, что означает более умеренную долговую нагрузку по сравнению с рядом других крупных европейских экономик.

Тем временем Германия продолжает придерживаться закрепленного в конституции механизма так называемого «долгового тормоза», ограничивающего структурный бюджетный дефицит. Благодаря этому крупнейшая экономика Европы, как ожидается, будет иметь государственный долг в размере около 3,5 триллионов долларов — меньше, чем у Франции, Италии и Великобритании.