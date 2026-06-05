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5 июня, 19:07
Редакция Naked Science
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Российские космонавты начали ликвидацию утечки в переходной камере на МКС

❋ 4.9

Согласно официальному комментарию «Роскосмоса» и NASA, безопасности экипажа ничего не угрожает. Ликвидация утечки продолжается, ее результаты станут ясны позднее.

Космонавтика
# космонавтика
# МКС
# Роскосмос
Служебный модуль «Звезда» с пристыкованным кораблем «Прогресс» / © NASA

МКС находится на орбите больше четверти века. Из-за серьезных нагрузок, связанных с серьезными перепадами температур внешних слоев станции при переходе от теневой к освещенной стороне Земли, а также механических нагрузок при маневрировании станции, в ней постоянно накапливается усталость материала. Ранее это уже вело к утечкам воздуха, окончательная ликвидация которых потребовала нескольких лет.

Согласно официальному комментарию «Роскосмоса», поступившему в редакцию Naked Science, утечку обнаружили при наддуве переходной камеры модуля «Звезда», одного из старейших в МКС. Первыми ее заметили специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС.

Утечку предварительно локализовали в двух точках. В первой точке уже нанесли первый слой двухкомпонентного состава «Герметалл-1», специально предназначенного для герметизации в таких условиях. Вторая зона утечки была на конусной части переходной камеры модуля. На данный момент идут работы по подготовке к его герметизации.

Давление на станции в целом стабильно и находится на расчетном уровне, отметил в своем комментарии «Роскосмос». Одновременно руководитель пресс-службы NASA Бетани Стивенс отметила, что астронавтов NASA на время работ перевели в космический корабль SpaceX Dragon. Интересно, что она сформулировала причину перевода астронавтов туда как «из избыточной предосторожности». Это близко к истине: сама модульная организация МКС означает безопасность нахождения на станции при ремонте в одном из ее частей.

© X, Бетани Стивенс

Чуть позже та же Бетани Стивенс отметила, что сегодняшние работы по ликвидации утечки пока поставлены на паузу, идут дополнительные измерения и анализ их результатов.

© X, Бетани Стивенс

Пока это так, NASA отправило астронавтов обратно из космического корабля на собственно МКС.

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# космонавтика
# МКС
# Роскосмос
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Комментарии

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1 Комментарий
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
48 минут назад
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"в ней постоянно накапливаются усталостные нагрузки" - нет, так не бывает :) накапливается усталость материала (металла в частности), выражаемая в накоплении дислокаций (нарушений в его кристаллической решётке). Но это не "усталостные нагрузки", которые просто действуют, время от времени, однако не накапливаются. Нагрузка прикладывается - снимается, прикладывается - снимается. Это цикличность, а не накопление - нагрузка со временем не возрастает: то есть она не накапливается. И нагрузки эти не только от маневрирования станции или её внешнего нагрева солнечными лучами. Это и силовые воздействия ( линейные надавливания кораблём) при стыковках и перестыковках, и сброс давления и повторный наддув воздухом модулей при этих стыковках и перестыковках и выходах экипажа за борт, и изменение ориентации станции (это не маневрирование - траектория станции не меняется), и другие силовые воздействия.
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Николай Цыгикало
48 минут назад
"в ней постоянно накапливаются усталостные нагрузки" - нет, так не бывает :) накапливается усталость материала (металла в частности), выражаемая в

Российские космонавты начали ликвидацию утечки в переходной камере на МКС

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, то-то я посмотрел на этот "космодром" и сразу отметил, что это очевидная ахинея. И липа липовая. А сейчас всё просто встало на свои места. А

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