Российские космонавты начали ликвидацию утечки в переходной камере на МКС
Согласно официальному комментарию «Роскосмоса» и NASA, безопасности экипажа ничего не угрожает. Ликвидация утечки продолжается, ее результаты станут ясны позднее.
МКС находится на орбите больше четверти века. Из-за серьезных нагрузок, связанных с серьезными перепадами температур внешних слоев станции при переходе от теневой к освещенной стороне Земли, а также механических нагрузок при маневрировании станции, в ней постоянно накапливается усталость материала. Ранее это уже вело к утечкам воздуха, окончательная ликвидация которых потребовала нескольких лет.
Согласно официальному комментарию «Роскосмоса», поступившему в редакцию Naked Science, утечку обнаружили при наддуве переходной камеры модуля «Звезда», одного из старейших в МКС. Первыми ее заметили специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС.
Утечку предварительно локализовали в двух точках. В первой точке уже нанесли первый слой двухкомпонентного состава «Герметалл-1», специально предназначенного для герметизации в таких условиях. Вторая зона утечки была на конусной части переходной камеры модуля. На данный момент идут работы по подготовке к его герметизации.
Давление на станции в целом стабильно и находится на расчетном уровне, отметил в своем комментарии «Роскосмос». Одновременно руководитель пресс-службы NASA Бетани Стивенс отметила, что астронавтов NASA на время работ перевели в космический корабль SpaceX Dragon. Интересно, что она сформулировала причину перевода астронавтов туда как «из избыточной предосторожности». Это близко к истине: сама модульная организация МКС означает безопасность нахождения на станции при ремонте в одном из ее частей.
Чуть позже та же Бетани Стивенс отметила, что сегодняшние работы по ликвидации утечки пока поставлены на паузу, идут дополнительные измерения и анализ их результатов.
Пока это так, NASA отправило астронавтов обратно из космического корабля на собственно МКС.
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