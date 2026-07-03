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3 июля, 09:25
Игорь Байдов
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Самки гаичек изменили партнерам с более умными самцами

❋ 3.7

Интриги и тайные свидания — прерогатива не только людей. В мире дикой природы тоже случаются драмы, и одна из них развернулась в лесах Северной Америки. Маленькие серые птицы, известные в науке как гаички Гамбела, долгое время считались образцом супружеской верности, но на деле оказались хитрыми стратегами. Они заводят потомство не только от постоянного партнера, но и от самца-соседа с определенным набором качеств. Авторы нового исследования попытались выяснить, что толкает самок на измену и как это влияет на выживание всего вида.

Биология
# животные
# интеллект животных
# птицы
Гаички Гамбела
Гаички Гамбела летом и осенью создают тайники с едой, пряча семена и насекомых по всей территории / © Vladimir Pravosudov

Гаички Гамбела (Poecile gambeli) — вид птиц из семейства синицевых, который обитает в хвойных лесах Северной Америки. Эти небольшие серые птицы много лет служили примером моногамного поведения: образовав пару, самцы и самки вместе выводят и выкармливают птенцов.

Когда появилась возможность проводить у птиц генетические анализы, обнаружилось, что это представление в корне неверно. Авторы предыдущих научных работ установили, что гнезда Poecile gambeli часто оказывались полны сводных братьев и сестер. Это значило, что самцы и самки, вопреки своей репутации, не гнушались связями на стороне. Но почему они это делают?

Изучая популяции на разных высотах, орнитологи заметили одну важную закономерность. Самки из низкогорных районов заметно чаще проявляли интерес к высокогорным самцам. Ученые предположили, что причина такого выбора связана с тем, что эти самцы лучше справляются с поиском собственных запасов пищи, то есть обладают хорошей пространственной памятью.

Poecile gambeli — своего рода запасливые хомяки пернатого мира. Летом и осенью они создают тысячи тайников с едой, пряча семена и насекомых по всей территории. Когда наступает зима и пищи становится значительно меньше, эти запасы превращаются в главный источник пропитания. Умение запоминать расположение сотен тайников — критически важный навык для выживания. 

Логика подсказывала: если самцы с высокогорных районов лучше справляются с поиском тайников, значит, их гены могут дать потомству важное преимущество. Орнитологи задались вопросом: не движет ли самками стремление заполучить «умные» гены для своих детей, даже ценой измены? Возможно, самки оценивают не силу, размер или яркость оперения партнера, а его интеллектуальные способности?

Чтобы проверить эту гипотезу, исследовательская группа под руководством Керри Бранч (Carrie Branch) из Университета Западного Онтарио в Канаде провела эксперимент в горах Сьерра-Невада в штате Калифорния. В местах обитания гаичек Гамбела орнитологи установили сеть кормушек, запрограммированных на выдачу пищи. Хитрость заключалась в том, что каждая кормушка открывалась только для птиц с определенной цветной меткой на лапе. Поэтому испытуемым приходилось запоминать именно свою кормушку.

Эксперимент длился три года, за это время ученые фиксировали, насколько быстро и точно каждая особь запоминала, где именно расположена ее персональная «столовая», то есть насколько хорошо птицы справляются с заданиями на память. Одновременно специалисты собирали генетический материал, чтобы определить происхождение каждого птенца. 

В местах обитания гаичек Гамбела орнитологи установили кормушки, запрограммированные на выдачу пищи. Каждая кормушка открывалась только для птиц с определенной цветной меткой на лапе / © Carrie Branch

За три сезона размножения Бранч и ее коллеги проанализировали 732 птенца из 127 гнезд и обнаружили, что 30 процентов птенцов появились на свет не от постоянного партнера, а от другого самца. Примерно в 70 процентах гнезд находился хотя бы один птенец, биологическим отцом которого был не социальный партнер самки.

Исследователи сравнили когнитивные способности «законных» отцов и тех, которые оставили потомство на стороне. Самцы с лучшей пространственной памятью значительно чаще становились отцами птенцов вне своей постоянной пары. В среднем за сезон такие самцы оставляли в общей сложности от шести до семи внебрачных потомков (в разных гнездах), тогда как их менее сообразительные соперники — лишь одного-двух.

Интересная деталь касалась и самок с разными когнитивными способностями. Самки, которые показали не самые блестящие результаты в тестах на память, с большей вероятностью искали приключения на стороне. Возможно, такое поведение помогает им получить для потомства гены более сообразительного самца.

Умная система подачи корма
Умная система подачи корма / © Carrie Branch

Остается открытым главный вопрос: как именно самки распознают интеллектуалов? Команда Бранч предположила, что разгадка кроется в социальном поведении птиц. Зимой они сбиваются в стаи до 12 особей, где в тесном коллективе проводят много времени, наблюдая друг за другом. Отличная память заметна невооруженным глазом: нужный самец быстрее находит тайник и увереннее ориентируется на местности. Хотя не исключено, что внимание привлекают и вторичные признаки, такие как яркость оперения. Но это еще только предстоит выяснить. 

Научная работа опубликована в журнале eLife.

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Игорь Байдов
595 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Биология
# животные
# интеллект животных
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