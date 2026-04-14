14 апреля, 09:00
Максим Абдулаев
Ученые подтвердили чувствительность к боли у раков

Биологи из Швеции и Испании били током норвежских омаров и зафиксировали у них ярко выраженную болевую реакцию — резкие удары хвостом для побега. Как оказалось, если перед испытанием в воде растворяли лидокаин или делали омарам укол аспирина, они переносили шок спокойно и почти не дергались.

Норвежский омар Nephrops norvegicus / © tonyjgilbert / iNaturalist

Вопрос восприятия боли десятиногими раками изучен мало, что особенно важно в контексте кулинарных традиций их варки заживо. Расспросить речного рака или омара нельзя, но можно изучить его поведение и реакцию на вещества, которые снимают боль.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, отобрали 105 норвежских омаров (Nephrops norvegicus). Животных разделили на контрольную группу, группу имитации (омаров просто пересаживали сачком для замера стресса от манипуляций) и «шоковую» группу, которую били током в воде в течение десяти секунд. Части омаров за час до электрошока давали обезболивающее: либо растворяли лидокаин прямо в аквариуме, либо делали инъекцию аспирина в мембрану у основания ноги.

Ученые фиксировали поведение животных на видео, а затем брали у них гемолимфу (кровь) на анализ уровня лактата и глюкозы. Также биологи извлекали нервные узлы (ганглии) для проверки экспрессии стрессовых генов.

Удар током без анестезии вызывал у омаров заметную реакцию избегания — в среднем омар совершал около десяти ударов хвостом, пытаясь уплыть от источника боли. У омаров, которых током не били, такой реакции не возникало.

Оба препарата успешно сработали. Омары, получившие аспирин или лидокаин, переносили разряд спокойно, а количество ударов хвостом снизилось практически до нуля. Ученые заметили, что аспирин снимал боль от тока, но сама инъекция препарата вызывала сильное местное раздражение. После укола животные активно и долго расчесывали место введения иглы, а уровень лактата (маркера стресса) в их гемолимфе резко подскочил. Лидокаин, растворенный в воде, посторонних эффектов не вызывал.

Дополнительно выяснилось, что омары испытывают стресс, когда их достают из аквариума. После пересадки сачком они активно бегали по резервуару, а в их грудных ганглиях менялась экспрессия гена стрессового гормона (CHH).

Исследование показало, что норвежские омары удовлетворяют одному из ключевых критериев наличия боли: их реакция на шок не является простым рефлексом и купируется анальгетиками. По мнению ученых, эти данные доказывают необходимость внедрения методов гуманного оглушения и общих стандартов защиты животных не только при проведении инвазивных лабораторных процедур, но и в промышленной аквакультуре и рыболовстве.

