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Биологи выяснили причину гибели тысяч пингвинов в Антарктиде

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Ученые узнали, что убило тысячи пингвинов на удаленных островах Антарктиды. Анализ остатков 49 погибших птиц показал, что виновата птичья холера, а не птичий грипп H5N1, который подозревали ранее.

Биология
# антарктида
# бактериальная инфекция
# Пингвины
# птичий грипп
Пингвины Адели возвращаются в свою колонию после кормежки в море
Пингвины Адели возвращаются в свою колонию после кормежки в море / © Ralph Vanstreels/UC Davis

В начале 2024 года птичий грипп H5N1 впервые добрался до региона Антарктики: вирус подтвердили у погибших птиц на субантарктическом острове Южная Георгия. Он уже вызвал массовую гибель морских птиц и млекопитающих в других частях света, поэтому наука ждала катастрофы на самом уязвимом континенте. Особую тревогу вызывали пингвины: они живут огромными скученными колониями и никогда не сталкивались с новыми инфекциями.

Пингвины Адели — самый многочисленный вид антарктических пингвинов. На архипелаге Дейнджер в море Уэдделла расположены две их гигантские колонии, где гнездятся более миллиона пар. Эти острова считались последним убежищем вида: пока на западе Антарктического полуострова популяция сокращалась, там она оставалась стабильной.

Птичья холера — инфекция, которую вызывает бактерия Pasteurella multocida. Она поражает более 190 видов птиц по всему миру. У пернатых болезнь протекает стремительно: зараженная птица часто умирает за считаные часы без внешних признаков болезни.

В марте 2024-го международная экспедиция прибыла на острова Дейнджер. Ученые обнаружили там тысячи мертвых пингвинов Адели, а также останки поморников, белых ржанок, гигантского буревестника и одного морского котика. Поскольку птичий грипп незадолго до этого достиг региона, исследователи сначала заподозрили именно его.

Чтобы найти настоящего виновника, биологи взяли пробы от 49 мертвых животных. Специалисты провели вскрытия, применили молекулярные тесты и изучили ткани под микроскопом. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Анализ дал однозначный ответ: ДНК бактерии птичьей холеры присутствовала в 46 тушках из 49. Генетический материал вируса гриппа нашли лишь у нескольких птиц, причем в малых количествах. Микроскопия подтвердила: в сосудах и печени пингвинов ученые увидели скопления бактерий и характерные очаги отмирания тканей.

Генетический анализ рассказал об истории местного патогена. Штамм бактерии с островов Дейнджер оказался почти идентичен возбудителю, который вызвал вспышку птичьей холеры у пингвинов в заливе Хоуп еще в 2001 году. Значит, инфекция циркулирует в регионе минимум 20 лет.

По оценке авторов исследования, погибло около 1% взрослой популяции пингвинов на острове Хероина. Но ученые предупредили, что это может быть лишь малая доля реальной смертности: падальщики и снегопады быстро скрывают трупы. Точную хронологию вспышки установить не удалось, но по состоянию гнездования исследователи предположили, что эпидемия случилась в январе — начале февраля 2024 года.

В итоге биологи показали, что за страхом перед птичьим гриппом скрывается старый смертельный возбудитель — бактерия, живущая в Южном океане десятилетиями. Острова Дейнджер — убежище, где гнездится 55% всей популяции пингвинов Антарктического полуострова. Теперь единственному стабильному убежищу пингвинов Адели угрожают сразу три опасности: старые бактерии, новый вирус и тающий лед.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
210 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Биология
# антарктида
# бактериальная инфекция
# Пингвины
# птичий грипп
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