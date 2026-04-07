  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 апреля, 14:40
Татьяна Зайцева
26

Самок павианов уличили в дискриминации сперматозоидов

❋ 4.9

Тот факт, что самка павиана анубиса спарилась с конкретным самцом, вовсе не означает, что он станет отцом ее потомства. Выбор подходящего кандидата на эту роль продолжается после спаривания: сперматозоиды генетически несовместимых с самкой партнеров отсеиваются в репродуктивном тракте.

Биология
# животные
# иммунный ответ
# павианы
# половой отбор
# приматы
Павиан анубис (Papio anubis) с детенышем / © Charles J. Sharp, sharpphotography, Wikipedia

В биологии такой механизм полового отбора называется «скрытый выбор самки»: самка спаривается с несколькими самцами, но после совокупления к оплодотворению яйцеклеток допускаются лишь сперматозоиды определенного полового партнера. Этот скрытый отбор происходит внутри репродуктивного тракта путем так называемой дискриминации сперматозоидов: физиологическая реакция влагалища различается в зависимости от характеристик сперматозоидов, благоприятствуя одним и отвергая других.

Ученые предполагают, что выбор может быть основан на генетическом материале самца, который несут сперматозоиды. Прежде всего на генах главного комплекса гистосовместимости — участка генома, отвечающего за идентификацию патогенов и регуляцию иммунного ответа. У близких родственников этот регион генома схож.

Считается, что животные выбирают партнеров с максимально непохожим на свой генетическим набором аллелей главного комплекса гистосовместимости. Это снижает риск близкородственного скрещивания, обеспечивает генетическое разнообразие потомства и способствует его выживаемости.

До сих пор процесс дискриминации сперматозоидов наблюдали лишь у грызунов. У более крупных млекопитающих, таких как приматы, доказательства существования подобного внутреннего отбора отсутствовали. Не было и подтверждений гипотезы о том, что дискриминация сперматозоидов основана именно на их генетических характеристиках.

Чтобы разобраться в этой проблеме, международная группа исследователей, статья которой опубликована в журнале PLOS Biology, изучила популяцию из 13 павианов анубиса (Papio anubis), девяти самок и четырех самцов, содержащихся в центре приматов во Франции.

Сначала ученые картировали ДНК каждого животного, сосредоточившись на генах главного комплекса гистосовместимости, а также на генах, обеспечивающих распознавание чужеродного и похожего генетического материала. Кроме того, исследователи натренировали самок так, чтобы те за угощение подходили и позволяли быстро брать у них мазки из влагалища.

Самцов и самок в разном составе помещали вместе в вольеры, чтобы происходило спаривание как близкородственных, так и неродственных пар. У самок брали мазки до спаривания и через четыре часа после него, чтобы увидеть, как их организм реагирует на присутствие определенных сперматозоидов.

В итоге ученые установили, что среда репродуктивного тракта самок меняется в ответ на попадание в нее спермы разных самцов, либо препятствуя, либо способствуя ее проникновению дальше, к яйцеклетке.

Так, при спаривании самок с самцами, обладающими схожими генами главного комплекса гистосовместимости, pH влагалища значительно снижался. Это приводило к более кислой среде, уменьшая вероятность оплодотворения. А при спаривании с генетически отличающимися самцами pH влагалища оставался стабильным или снижался лишь незначительно, создавая более благоприятную среду для сперматозоидов и повышая шансы зачатия.

Ученые также обнаружили, что после спаривания с генетически схожими самцами во влагалище происходил всплеск активности генов, связанных с воспалительной реакцией и иммунной сигнализацией, то есть взаимодействием иммунных клеток между собой для координации защиты от вторжения.

Столь мощный иммунный ответ на нежелательные сперматозоиды свидетельствует о том, что организм самки способен их распознавать и запускать защитную реакцию, не разрешая участвовать в зачатии. Таким образом, с помощью механизма дискриминации сперматозоидов организм самки играет активную роль в обеспечении генетического разнообразия ее потомства, сделали вывод исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Собаки в космосе
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
07 Апр
1000
Фециалы и салии: военная магия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Творческий мозг: как рождаются открытия
ФизТех
Москва
Лекция
07 Апр
850
Тело как лекарство и лекарства для тела — магия, медицина и наука
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Апр
Бесплатно
Нуклеосинтез в космосе: как появилась материя?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
08 Апр
600
Расширение Вселенной и жизнь
Московский Планетарий
Москва
Лекция
08 Апр
Бесплатно
О дивный ядовитый мир: вакцины и антидоты
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Апр
800
Виргинская династия президентов: 1800-1820-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Тригонометрия
СПбГУ
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
6 апреля, 15:42
ФизТех

Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц

Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.

ФизТех
# квантовая физика
# моделирование
# нанотехнологии
# сверхпроводимость
7 апреля, 09:54
Татьяна Зайцева

Вертикальный подъем африканских рыбок по водопаду впервые сняли на видео

Устные рассказы жителей Центральной Африки о рыбах, карабкающихся вверх по водопадам, впервые удалось подтвердить и задокументировать. Ученые сняли на камеру, как тысячи крошечных паракнерий поднимаются по водопаду, высота которого составляет 15 метров.

Биология
# африка
# водопад
# поведение животных
# рыбы
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
31 марта, 15:30
Татьяна Зайцева

Спутниковые снимки выявили в дельте Нила скрытое сооружение возрастом 2600 лет

Во время тестирования новой технологии, предназначенной для обнаружения структур, погребенных глубоко под землей, археологи обнаружили, что под руинами древнего города Буто в Египте расположено какое-то крупное здание — возможно, гробница или храм.

Археология
# Египет
# история
# руины
# спутниковые снимки
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Вокруг галактик ранней Вселенной нашли десятки тысяч «космических амеб»

    7 апреля, 14:59

  2. Самок павианов уличили в дискриминации сперматозоидов

    7 апреля, 14:40

  3. Яндекс внедрил в Поиск гибридную ИИ‑архитектуру, созданную на базе научных исследований

    7 апреля, 13:43

  4. Ученые нашли свидетельства древнейшей разделки слонов человеком

    7 апреля, 12:36
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Любовь С.
3 минуты назад
Андрей, вы правы, парадокс Ферми – это не про радиосигналы, а про отсутствие любых следов. Но ваш вывод держится на сильном допущении: что все

Ученый подсчитал, что мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов за 65 лет

Dron N
4 минуты назад
Тоже помню видео, но может быть то о других рыбах было.

Вертикальный подъем африканских рыбок по водопаду впервые сняли на видео

Андрей Гаврилов
12 минут назад
=>Если звёзды подобные нашему Солнцу начали появляться массово за 4 млрд лет до Солнца, мы на расстоянии в 10 млрд световых лет в любую сторону

Ученый подсчитал, что мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов за 65 лет

Андрей Гаврилов
15 минут назад
Любовь, вы тут делаете ту же ошибку, что и автор работы описываемой в вашей статье. Помните суть парадокса Ферми? Суть в том что вопрос "где они?" Не

Ученый подсчитал, что мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов за 65 лет

Hassan Shah
19 минут назад
Hassan Shah
19 минут назад

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

Александр Французов
24 минуты назад
Спасибо

Редчайшие «птицы»: пять реактивных авиалайнеров с самым коротким серийным выпуском

Сергей Механик
35 минут назад
К сожалению, Яндекс назвать мировой поисковой системой можно лишь условно. Да, он удобен, быстр и функционален, однако не всё показанное в

Яндекс внедрил в Поиск гибридную ИИ‑архитектуру, созданную на базе научных исследований

Yaroslavs Lihacs
50 минут назад
китайцы изабрали кокаин, вот ссылка на продукт

Китайские генетики создали растения табака, производящие кокаин

Igor Grygorenko
57 минут назад
Vitsar, а с кем же свинорылые воюют, с инопланетянами наверное

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Станислав
57 минут назад
Ваня, что серьезно до тебя не доходит или просто даже не читал ) ну и во первых это современная армия на практике русский ты даун

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Magister Obumbratio
59 минут назад
Обожаю этот аргумент. Когда не сходятся цифры в макроэкономике, нужно просто сказать заклинание "геополитический передел мира" и баланс сразу

Инфографика: госдолг Китая впервые обошел долг всех стран Евросоюза вместе взятых

Igor Grygorenko
1 час назад
Сергей, нихера нет, но че то вы лаптеногие стирлки и унитазы у нас в селах пиздите.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Igor Grygorenko
1 час назад
Ваня, попрошайка это у твоих родителей сын. Киев за три дня, ну и унитазы и стиралки как пиздят это "фторая армия в мире".

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Roman Tovstyi
1 час назад
Sergey, вот оррр, любители спорить кто первый🤣 а кто первый жопой на дно сел не охотно говорят! Толку от первого в космосе?))) В итоге комерс какой-то,

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Magister Obumbratio
1 час назад
fdf, ну согласен, Мурат слегка перебрал с нулями (50 трлн - это долг вообще всего Китая, включая огромные корпорации), но суть уловил верно: долги

Инфографика: госдолг Китая впервые обошел долг всех стран Евросоюза вместе взятых

Magister Obumbratio
1 час назад
Конечно, не печатает. Китайские госбанки просто силой мысли рефинансируют триллионные убытки своих застройщиков. А насчет "ввп из воздуха",

Инфографика: госдолг Китая впервые обошел долг всех стран Евросоюза вместе взятых

Петр Р
2 часа назад
Михаил, 😁

NASA опубликовало видео отделения основной ступени миссии «Артемида II»

Петр Р
2 часа назад
Salokhiddin, слушай, этот тренд небывальщиков уже выходит из моды :)) прекращай позорится ... хотя может ты из этих, кто на вертолете над Москвой летал и

NASA опубликовало видео отделения основной ступени миссии «Артемида II»

Magister Obumbratio
2 часа назад
Тема, веществ, пропилов бюджета и желаниия поболтать с телевизором никак не отпускает Диму судя по комментариям. Для особенно одаренных

Инфографика: госдолг Китая впервые обошел долг всех стран Евросоюза вместе взятых

Петр Р
2 часа назад
Benedikt, слушай, этот тренд небывальщиков уже устарел :)) прекращай позорится и займись лучше делом - мультики для Роскосмоса делать, глядишь к 2030 году

NASA опубликовало видео отделения основной ступени миссии «Артемида II»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно