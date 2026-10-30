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У буревестников обнаружили джетлаг при перелетах

❋ 4.7

Многие птицы находят дорогу по Солнцу, учитывая время суток с помощью внутренних биологических часов. Ученые выяснили, что при быстрых перелетах эти часы могут отставать от местного времени, из-за чего птицы немного сбиваются с курса.

Биология
# Буревестник
# джетлаг
# перелетные птицы
# птицы
# Солнце
Буревестник обыкновенный
Буревестник обыкновенный / © Joe Wynn

Многие животные используют Солнце как компас, однако его положение на небе меняется в течение дня. Поэтому одного наблюдения за светилом недостаточно. Чтобы определить направление, необходимо учитывать время. Внутренние биологические часы позволяют животному вносить эту поправку и сохранять нужный курс, несмотря на движение Солнца.

При быстром перемещении вдоль параллелей возникает дополнительная сложность. Птица оказывается на другой долготе, где местное солнечное время отличается от времени в точке начала полета.

Если внутренние часы не успевают перестроиться, положение Солнца начинает указывать на неверное направление. Это выражение сходно с механизмом человеческого джетлага.

Связь между внутренними часами и ориентацией птиц изучают с середины прошлого века. В опытах немецкого орнитолога Густава Крамера скворцы меняли выбранное направление, когда зеркала смещали видимое положение Солнца. Затем эксперименты с искусственным режимом дня и ночи показали, что если сдвинуть внутренние часы птиц, они начинают ошибаться при определении направления по Солнцу.

Международный коллектив ученых исследовал обыкновенных буревестников. Во время размножения они регулярно отправляются за кормом в Северную Атлантику, иногда удаляясь примерно на тысячу километров на запад. Результаты опубликовал журнал Chronobiology.

Авторы исследования изучили почти 3700 путешествий 1045 буревестников, за которыми следили с помощью GPS в течение 20 лет. Оказалось, что при быстром перелете на восток внутренние часы птиц могли отставать от местного времени примерно на час. Из-за этого буревестники неверно определяли направление по Солнцу и немного отклонялись от курса.

Чтобы проверить свое объяснение, ученые рассчитали, в какую сторону птицы должны отклоняться из-за разницы во времени. При полете на восток ожидалось отклонение по часовой стрелке, а на запад — против нее. Реальные маршруты соответствовали этим прогнозам, причем именно разница во времени объясняла ошибки.

Такие ошибки сохранялись даже рядом с видимым берегом: птицы продолжали ориентироваться по Солнцу, хотя могли использовать очертания суши. В зависимости от направления ошибки они летели то ближе к побережью, то дальше от него.

Однако это не помешало вернуться домой. Буревестники корректировали курс по дороге, поэтому отклонения лишь немного удлиняли путь. По расчетам ученых, при возвращении с расстояния в тысячу километров средняя ошибка в семь градусов добавила бы около пяти километров.

Биологи задались вопросом, влияет ли такой джетлаг у птиц на их сон, здоровье или выживание. Чтобы выяснить это, необходимы дополнительные исследования.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
210 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Биология
# Буревестник
# джетлаг
# перелетные птицы
# птицы
# Солнце
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