Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
14 января, 16:27
Рейтинг: +144
Посты: 447

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Этажность застройки влияет на общий облик городов. На инфографике страны мира выделены разными цветами в зависимости от количества этажей в самом высоком здании.

# здания
# Инфографики
# карта
# небоскрёбы
# страны
Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира / © MapChart app
Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира / © MapChart app

Небоскребы возводят во многих странах, но зданий выше ста этажей в мире не так уж много. Самый многоэтажный небоскреб — дубайский Бурдж-Халифа (ОАЭ). В нем 162 этажа (163 в некоторых источниках), не включая технические этажи. 

На втором месте оказалась Шанхайская башня в Шанхае (Китай) с 128 этажами. Третье по этажности здание расположено в Сеуле (Южная Корея). В Lotte World Tower 123 этажа.

Самое многоэтажное здание в Западном полушарии — Уиллис-тауэр в Чикаго. В нем 108 этажей. В Европе самым многоэтажным зданием оказалась «Башня Федерация Восток» в Москве. В ней 95 этажей. Хотя по высоте она проигрывает «Лахта Центру» в Санкт-Петербурге, по этажности «Восток» его обгоняет.

В Европе небоскребы строят намного реже, нежели в других частях мира. В некоторых городах и вовсе существует запрет на строительство многоэтажных зданий. Хотя в Париже есть несколько высоток, они вызвали недовольство со стороны местных жителей. Так, в 2023 году в городе запретили строительство зданий выше 12 этажей. Схожие ограничения вводили там и ранее, но впоследствии их отменяли. 

12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
