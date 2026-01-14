Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира
Этажность застройки влияет на общий облик городов. На инфографике страны мира выделены разными цветами в зависимости от количества этажей в самом высоком здании.
Небоскребы возводят во многих странах, но зданий выше ста этажей в мире не так уж много. Самый многоэтажный небоскреб — дубайский Бурдж-Халифа (ОАЭ). В нем 162 этажа (163 в некоторых источниках), не включая технические этажи.
На втором месте оказалась Шанхайская башня в Шанхае (Китай) с 128 этажами. Третье по этажности здание расположено в Сеуле (Южная Корея). В Lotte World Tower 123 этажа.
Самое многоэтажное здание в Западном полушарии — Уиллис-тауэр в Чикаго. В нем 108 этажей. В Европе самым многоэтажным зданием оказалась «Башня Федерация Восток» в Москве. В ней 95 этажей. Хотя по высоте она проигрывает «Лахта Центру» в Санкт-Петербурге, по этажности «Восток» его обгоняет.
В Европе небоскребы строят намного реже, нежели в других частях мира. В некоторых городах и вовсе существует запрет на строительство многоэтажных зданий. Хотя в Париже есть несколько высоток, они вызвали недовольство со стороны местных жителей. Так, в 2023 году в городе запретили строительство зданий выше 12 этажей. Схожие ограничения вводили там и ранее, но впоследствии их отменяли.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
