Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Этажность застройки влияет на общий облик городов. На инфографике страны мира выделены разными цветами в зависимости от количества этажей в самом высоком здании.

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира / © MapChart app

Небоскребы возводят во многих странах, но зданий выше ста этажей в мире не так уж много. Самый многоэтажный небоскреб — дубайский Бурдж-Халифа (ОАЭ). В нем 162 этажа (163 в некоторых источниках), не включая технические этажи.

На втором месте оказалась Шанхайская башня в Шанхае (Китай) с 128 этажами. Третье по этажности здание расположено в Сеуле (Южная Корея). В Lotte World Tower 123 этажа.

Самое многоэтажное здание в Западном полушарии — Уиллис-тауэр в Чикаго. В нем 108 этажей. В Европе самым многоэтажным зданием оказалась «Башня Федерация Восток» в Москве. В ней 95 этажей. Хотя по высоте она проигрывает «Лахта Центру» в Санкт-Петербурге, по этажности «Восток» его обгоняет.

В Европе небоскребы строят намного реже, нежели в других частях мира. В некоторых городах и вовсе существует запрет на строительство многоэтажных зданий. Хотя в Париже есть несколько высоток, они вызвали недовольство со стороны местных жителей. Так, в 2023 году в городе запретили строительство зданий выше 12 этажей. Схожие ограничения вводили там и ранее, но впоследствии их отменяли.