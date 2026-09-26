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Искатели Ноева ковчега сообщили о полостях и органическом слое под холмом у Арарата
Участники проекта Noah’s Ark Scans пробурили лодкообразную формацию Дурупынар на востоке Турции рядом с границей Армении. Они связывают найденные полости и органические включения с возможными остатками древнего судна, однако опубликованные данные не подтверждают обнаружение Ноева ковчега со «100%-й уверенностью».
Лодкообразный контур Дурупынара давно привлекает искателей Ноева ковчега. Длина образования составляет около 157 метров, а его очертания стали известны благодаря аэрофотосъемке 1959 года. Теперь экспедиция перешла к новому этапу: в пресс-релизе от 23 сентября команда сообщила об отборе кернов с глубины до 18 метров.
По словам основателя Noah’s Ark Scans Эндрю Джонса, скважины вскрыли слои с повышенным содержанием органического материала и полости. В одной из них накапливались вода и грязь. На глубине около четырех-пяти метров буровой инструмент сломался, встретив особенно твердый материал. Команда допускает, что это минерализованная древесина, но ее состав еще предстоит установить.
Нынешнему бурению предшествовали геофизические съемки. На радарных изображениях участники проекта выделяют линейные участки, угловатые структуры и неоднородные слои. Некоторые из них они интерпретируют как возможные коридоры и помещения. При этом часть широко демонстрируемых схем относится к сканированию 2019 года — новые измерения должны уточнить прежнюю картину.
Утверждения о «стопроцентном» обнаружении ковчега заметно опережают эти результаты. Даже в собственном сообщении от 18 августа Noah’s Ark Scans оговаривает: отсутствие различимой границы коренных пород на обработанных данных еще не означает отсутствия самих пород. Радарные аномалии также не доказывают, что объект создали люди.
Джонс считает аргументом в пользу своей версии то, что внутри формации пока не встретили сплошного блока известняка или коренной породы. Однако исключение одной модели строения холма не устанавливает его искусственное происхождение. Назвать полость «комнатой», а органический слой — остатками палубы можно лишь после проверки этих интерпретаций, а не по внешнему сходству схем.
У геологического объяснения есть опубликованная исследовательская основа. В работе 1996 года геолог Лоренс Коллинз и исследователь Дэвид Фасолд описали Дурупынар как природную структуру. Образец предполагаемой железной детали оказался скоплением минералов, связанных с выветриванием вулканических пород. Материал, принимавшийся за элементы деревянной конструкции, содержал андезит и базальт, а не окаменевшую древесину.
Это исследование не анализирует керны, полученные в 2026 году, но показывает, почему одной выразительной формы недостаточно. Следы обработки человеком, определение материала и надежная датировка были бы гораздо более предметными доводами. Даже обнаружение древесины само по себе еще не установило бы, что перед исследователями именно судно из библейского рассказа.
Сейчас образцы, отобранные внутри контура и за его пределами, готовят к лабораторному сравнению. Команда планирует изучить органическое вещество, минеральный состав и микроструктуру, а результаты ожидает зимой. Таким образом, свежая новость — начало проверки физических образцов. Вывод о находке Ноева ковчега пока остается убеждением участников поисков.
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