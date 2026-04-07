  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 апреля, 14:59
Любовь С.
6

Вокруг галактик ранней Вселенной нашли десятки тысяч «космических амеб»

❋ 5.7

Гигантские облака водорода вокруг далеких галактик — не космическое исключение, как считалось раньше, а обычное явление во Вселенной. Почти половина из них окружена огромными светящимися «туманностями», которые раньше ускользали от наблюдений. Эти структуры помогают понять, как галактики растут и образуют звезды, формируя гигантскую сеть вещества на просторах Вселенной.

Гигантское гало из газообразного водорода наложено на его местоположение. Снимок получен с помощью космической обсерватории Джеймс Уэбб. Эту систему ученые видят такой, какой она была 11, 3 миллиарда лет назад. / © Erin Mentuch Cooper (HETDEX), JWST image: NASA, ESA, CSA, STScI

Галактики в ранней Вселенной излучают мощную Линию Лайман-альфа (Ly-α) — свет, возникающий, когда водородный газ вокруг галактик сначала нагревается и теряет электроны, а затем остывает и собирается обратно. В момент восстановления атом испускает вспышку ультрафиолетового света (своеобразный сигнал, по которому астрономы находят далекие галактики). Благодаря расширению Вселенной этот свет смещается в видимый диапазон и становится одним из главных инструментов поиска.

Наблюдения последних десятилетий показали, что вокруг некоторых из них расположены огромные облака светящегося газа — так называемые Ly-α-гало и Ly-α-облака, размеры которых могут достигать десятков и даже сотен килопарсек. Предполагалось, что эти «космические амебы» связаны либо со вспышками звездообразования, либо с активными ядрами галактик, либо с потоками газа, падающего в темные гало. Правда, до сих пор изучали отдельные яркие объекты или небольшие выборки, из-за чего было неясно, насколько такие структуры вообще распространены. 

Международная группа астрономов под руководством Эрин Ментуч Купер (Erin Mentuch Cooper) из Техасского университета в Остине (США) использовала данные проекта HETDEX— одного из крупнейших обзоров неба, наблюдающего галактики в эпоху космического полудня (примерно 10-11 миллиардов лет назад). Тогда скорость звездообразования во Вселенной была максимальной.

Телескоп систематически сканировал большие участки неба без предварительного выбора целей, что позволило собрать беспрецедентно большую статистику. В общей сложности ученые проанализировали 70 тысяч галактик с излучением Ly-α, построив для каждой карту распределения света. Подход позволил проверить, ограничивается ли излучение компактным источником или распространяется далеко за пределы галактики.

Чтобы отделить настоящие протяженные структуры от эффектов атмосферного размытия, астрономы применили модель из двух компонентов: яркого центрального источника и слабого экспоненциального «ореола». Если добавление второго статистического компонента улучшало описание наблюдений, объект считался окруженным протяженной туманностью.Таким образом, авторы научной работы, представленной в The Astrophysical Journal, провели первое по-настоящему массовое измерение размеров и свойств этих облаков. 

Результаты показали, что примерно 47,5 процента всех исследованных галактик имеют заметное протяженное излучение. Значит, гигантские водородные оболочки — не экзотика, а почти распространенное свойство галактик. По итогу ученые создали каталог из 33 тысяч обнаруженных туманностей.

При этом стандартные методы измерений систематически недооценивали яркость галактик примерно на 30 процентов. Дело в том, что значительная часть света распределена в слабом внешнем гало. Значит, предыдущие оценки энергии и газовых потоков во Вселенной могли быть занижены.

К тому же лишь 12 процентов таких туманностей связаны с активными сверхмассивными черными дырами, тогда как большинство возникает вокруг обычных звездообразующих галактик. Выходит, протяженный водородный газ — фундаментальная часть галактической среды, а не редкий побочный эффект активности ядра. Исследователи также предположили, что светящиеся облака формируются путем нескольких процессов: рассеянием фотонов, излучением самого газа и охлаждением вещества, падающего вдоль нитей космической паутины.

Главный вывод работы — объединение двух ранее считавшихся разными классов объектов: компактных гало и гигантских облаков. Теперь их рассматривают как части единого спектра явлений, отражающих взаимодействие галактик с окружающим межгалактическим газом. 

Созданный каталог объектов станет базой для будущих исследований того, как галактики получают топливо для рождения звезд и как формировалась крупномасштабная структура Вселенной.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
358 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Собаки в космосе
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
07 Апр
1000
Фециалы и салии: военная магия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Творческий мозг: как рождаются открытия
ФизТех
Москва
Лекция
07 Апр
850
Тело как лекарство и лекарства для тела — магия, медицина и наука
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Апр
Бесплатно
Нуклеосинтез в космосе: как появилась материя?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
08 Апр
600
Расширение Вселенной и жизнь
Московский Планетарий
Москва
Лекция
08 Апр
Бесплатно
О дивный ядовитый мир: вакцины и антидоты
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Апр
800
Виргинская династия президентов: 1800-1820-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Тригонометрия
СПбГУ
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
6 апреля, 15:42
ФизТех

Необходимо, но не достаточно: ученые поставили под сомнение главный маркер присутствия майорановских частиц

Исследователи из Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ совместно с коллегами из Франции и Китая доказали, что эффект, который научное сообщество долго считало несомненным доказательством наличия топологической сверхпроводимости (и, следовательно, наличия частиц Майораны), может возникать и по совершенно банальным причинам — из-за тепловых эффектов. Работа ставит под сомнение интерпретацию множества экспериментов, проведенных за последние годы в разных лабораториях мира.

ФизТех
# квантовая физика
# моделирование
# нанотехнологии
# сверхпроводимость
7 апреля, 09:54
Татьяна Зайцева

Вертикальный подъем африканских рыбок по водопаду впервые сняли на видео

Устные рассказы жителей Центральной Африки о рыбах, карабкающихся вверх по водопадам, впервые удалось подтвердить и задокументировать. Ученые сняли на камеру, как тысячи крошечных паракнерий поднимаются по водопаду, высота которого составляет 15 метров.

Биология
# африка
# водопад
# поведение животных
# рыбы
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
31 марта, 15:30
Татьяна Зайцева

Спутниковые снимки выявили в дельте Нила скрытое сооружение возрастом 2600 лет

Во время тестирования новой технологии, предназначенной для обнаружения структур, погребенных глубоко под землей, археологи обнаружили, что под руинами древнего города Буто в Египте расположено какое-то крупное здание — возможно, гробница или храм.

Археология
# Египет
# история
# руины
# спутниковые снимки
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Андрей Гаврилов
38 секунд назад
Парадокс Ферми мелочь на этом фоне, он на самом деле про Галактику. Я масштабирую этот парадокс на такое же количество порядков, на какой парадокс

Ученый подсчитал, что мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов за 65 лет

Даулен Ахметкалиев
2 минуты назад
Александр, ой Украина всё сама производит что ли? Ни у кого ничего не клянчить? У советского добро давно закончилась, теперь США и Европу

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Андрей Гаврилов
2 минуты назад
Алексей, единственный способ в котором будет осуществлена колонизация Внеземелья — отправка замкнутой роботизированной человекообразными

Ученый подсчитал, что мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов за 65 лет

Maksat Akzhigitov
4 минуты назад
Да просто пальцем в небо тыкнули.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Любовь С.
8 минут назад
Андрей, вы правы, парадокс Ферми – это не про радиосигналы, а про отсутствие любых следов. Но ваш вывод держится на сильном допущении: что все

Ученый подсчитал, что мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов за 65 лет

Dron N
8 минут назад
Тоже помню видео, но может быть то о других рыбах было.

Вертикальный подъем африканских рыбок по водопаду впервые сняли на видео

Андрей Гаврилов
17 минут назад
=>Если звёзды подобные нашему Солнцу начали появляться массово за 4 млрд лет до Солнца, мы на расстоянии в 10 млрд световых лет в любую сторону

Ученый подсчитал, что мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов за 65 лет

Андрей Гаврилов
20 минут назад
Любовь, вы тут делаете ту же ошибку, что и автор работы описываемой в вашей статье. Помните суть парадокса Ферми? Суть в том что вопрос "где они?" Не

Ученый подсчитал, что мы могли пропустить миллионы инопланетных сигналов за 65 лет

Hassan Shah
24 минуты назад
Hassan Shah
24 минуты назад

Alienware создала самые большие в мире клавиатуру и мышь 

Александр Французов
29 минут назад
Спасибо

Редчайшие «птицы»: пять реактивных авиалайнеров с самым коротким серийным выпуском

Сергей Механик
40 минут назад
К сожалению, Яндекс назвать мировой поисковой системой можно лишь условно. Да, он удобен, быстр и функционален, однако не всё показанное в

Яндекс внедрил в Поиск гибридную ИИ‑архитектуру, созданную на базе научных исследований

Yaroslavs Lihacs
55 минут назад
китайцы изабрали кокаин, вот ссылка на продукт

Китайские генетики создали растения табака, производящие кокаин

Igor Grygorenko
1 час назад
Vitsar, а с кем же свинорылые воюют, с инопланетянами наверное

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Станислав
1 час назад
Ваня, что серьезно до тебя не доходит или просто даже не читал ) ну и во первых это современная армия на практике русский ты даун

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Magister Obumbratio
1 час назад
Обожаю этот аргумент. Когда не сходятся цифры в макроэкономике, нужно просто сказать заклинание "геополитический передел мира" и баланс сразу

Инфографика: госдолг Китая впервые обошел долг всех стран Евросоюза вместе взятых

Igor Grygorenko
1 час назад
Сергей, нихера нет, но че то вы лаптеногие стирлки и унитазы у нас в селах пиздите.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Igor Grygorenko
1 час назад
Ваня, попрошайка это у твоих родителей сын. Киев за три дня, ну и унитазы и стиралки как пиздят это "фторая армия в мире".

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Roman Tovstyi
1 час назад
Sergey, вот оррр, любители спорить кто первый🤣 а кто первый жопой на дно сел не охотно говорят! Толку от первого в космосе?))) В итоге комерс какой-то,

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Magister Obumbratio
1 час назад
fdf, ну согласен, Мурат слегка перебрал с нулями (50 трлн - это долг вообще всего Китая, включая огромные корпорации), но суть уловил верно: долги

Инфографика: госдолг Китая впервые обошел долг всех стран Евросоюза вместе взятых

Magister Obumbratio
2 часа назад
Конечно, не печатает. Китайские госбанки просто силой мысли рефинансируют триллионные убытки своих застройщиков. А насчет "ввп из воздуха",

Инфографика: госдолг Китая впервые обошел долг всех стран Евросоюза вместе взятых

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно