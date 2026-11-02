5

Межзвездная комета 3I/ATLAS оказалась уроженцем экстремально холодных мест

❋ 4.7

Астрономы обнаружили в газовой оболочке межзвездной кометы 3I/ATLAS необычно высокое содержание дейтерия. Это тяжелый изотоп водорода, чьи атомы входят в состав некоторых молекул метана. Оказалось, доля дейтерия в метане этого тела аномальна высока. Следовательно, космический странник образовался в крайне холодных условиях. Не исключено, что часть его материала была старше той звездной системы, в которой он возник.

Астрономия
# вода
# дейтерий
# кома
# межзвездная комета
# метан
# планетная система
Межзвездная комета 3I/ATLAS, судя по всему, сформировалась в далекой и холодной области своей родной планетной системы
Межзвездная комета 3I/ATLAS, судя по всему, сформировалась в далекой и холодной области своей родной планетной системы / © NASA/ESA/D. Jewitt/UCLA/J. DePasquale/STScI

3I/ATLAS — третий известный межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе. Его открыли в июле 2025 года. В отличие от обычных комет, которые обращаются вокруг Солнца, это небесное тело прибыло из другой звездной системы и движется по гиперболической траектории. Сблизившись с нашей звездой, оно начало активно выделять газ и пыль, образовав характерную для комет оболочку — кому. 

Ученых особо заинтересовал химический состав межзвездного гостя. Дело в том, что сохранившееся в его ледяном ядре вещество может многое рассказать об условиях, существовавших в далекой планетной системе миллиарды лет назад.  

Ранее астрономы выявили аномально высокое содержание дейтерия в воде межзвездной кометы. Соотношение тяжелого и обычного водорода оказалось в десятки раз выше, чем в земных океанах. Это позволило предположить, что вода 3I/ATLAS сформировалась в чрезвычайно холодной среде, где химические реакции способствуют накоплению дейтерия. 

Теперь международная исследовательская группа под руководством Натана Рота (Nathan X. Roth) из Центра космических полетов имени Годдарда NASA (США) решила выяснить, насколько высоким было содержание дейтерия в другом компоненте газовой оболочки — метане. Для этого ученые проанализировали инфракрасные спектры 3I/ATLAS, полученные с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» 22 и 23 декабря 2025 года. 

По итогу в газовой оболочке объекта обнаружили не только обычный метан (CH4), но и его редкую разновидность CH3D. В нем один атом водорода заменен дейтерием. Измерения показали, что отношение дейтерия к обычному водороду в метане достигает 3,18 процента. Это примерно в 14 раз больше показателя, выявленного у кометы Чурюмова — Герасименко. Ее изучением занималась миссия «Розетта». 

Более того, выяснилось, что метан 3I/ATLAS содержит примерно в три раза больше дейтерия, чем вода. Такая разница может указывать на то, что эти вещества формировались в разное время. 

Поясним: в чрезвычайно холодных облаках газа и пыли температура может опускаться примерно до минус 263 градусов Цельсия. В таких условиях химические реакции способствуют накоплению дейтерия в молекулах различных веществ. Причем  чем дольше химические реакции идут в такой зоне, тем более высокая доля местного водорода представлена дейтерием. Значит, вода могла образоваться раньше, а метан — позднее, когда условия для включения тяжелого водорода в молекулы стали благоприятнее.

Накоплению дейтерия также могли способствовать низкое содержание тяжелых химических элементов и интенсивное воздействие космических лучей. Такие условия могли существовать еще до рождения звезды, вокруг которой впоследствии сформировалась комета. 

При этом существующие химические модели пока не могут уверенно объяснить столь высокое содержание дейтерия в метане. В конечном итоге метан и другие замерзшие вещества, что входят в состав 3I/ATLAS, могли образоваться еще до рождения родительской звездной системы и сохранить следы тех условий. 

Таким образом, результаты научной работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy, подкрепляют предположение о холодном прошлом межзвездного странника. Они также позволяют восстановить возможную последовательность образования его ледяных компонентов. Впрочем, окончательно установить место и рождения 3I/ATLAS ученым еще предстоит. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Любовь Соковикова
Любовь Соковикова
512 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# вода
# дейтерий
# кома
# межзвездная комета
# метан
# планетная система
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Астрономия: точное время
Политехнический музей
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Все, что вы хотели знать о вакцинах, но стеснялись спросить
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
03 Ноя
700
Техника защиты
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Ноя
1200
Сосудистые растения: два пути эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Ноя
Бесплатно
Восемь рек Северной Азии
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
04 Ноя
Бесплатно
В единстве – наша сила
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Межзвездная комета 3I/ATLAS оказалась уроженцем экстремально холодных мест

    2 ноября, 12:41

  2. Метеорит из Сахары оказался обломком Марса возрастом 4,1 миллиарда лет

    2 ноября, 11:38

  3. Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

    1 ноября, 10:00

  4. В Москве назвали лауреатов XII премии «За верность науке»

    31 октября, 18:37
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

What Is Love
3 минуты назад
Чо за помойка творится на просторах интернета в стране,которую я защищал 12 лет? 🤷‍♂️ Ни поиграть,ни посмотреть,я что в ГУЛАГе???? Занавес свой

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Любовь Соковикова
8 минут назад
Andrew, не совсем. Здесь речь скорее об этапах эволюции растущей ЧД. В предложенной модели газовая оболочка не сбрасывается, а сжимается, постепенно

Астрофизики объяснили механизм превращения «маленьких красных точек» в голубые

Кошкин Кот
34 минуты назад
Discussion, видимо, да

Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг

Discussion Rice
2 часа назад
А если я валун кину в воду, чтобы торчал, это будет считаться островом?

Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг

Иван Колупаев
2 часа назад
Юрий, так такие вещи всегда двигали вперед люди неразумные. Это уж потом когда все налажено приходят те кому раньше было некомфортно. Вспомнить

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Частица имеющую массу двигалась со скоростью света!? Что а так можно было?

С энергией бейсбольного мяча: Oh My God — частица, которая бросила вызов физикам

Andrew Bolshakov
4 часа назад
Любовь, получаем разные этапы рождения галактики: квазизвезда, затем новорожденный квазар. А сброшенная оболочка впоследствии поможет

Астрофизики объяснили механизм превращения «маленьких красных точек» в голубые

Andrew Bolshakov
4 часа назад
Пользователь, я б ещё и стекло это укрепил 50 микродюймами шпинелевого покрытия. А то как бы чего не вышло.

В Дубае до конца 2026 года откроют первую в мире пешеходную дорожку из золота

Andrew Bolshakov
4 часа назад
Короче, ставим Амнезию и не делаем себе беременную голову. Пусть башка беременная будет у тех, кто эту дурь затеял, у некоторой службы с анусом на

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Юрий Багов
4 часа назад
Иван, в какой ещё теме? Про starlink только где-то отвечал. Да и не будет колонизации. Жить при 38% силы тяжести ни один разумный человек не будет.

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Дмитрий Караваев
8 часов назад
Анна, должности директора колхоза никогда не существовало, был председатель, а вот в совхозе действительно был директор. В 2033 году вам стукнет

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Иван Колупаев
9 часов назад
Юрий, да вообще только спросить. С другой стороны ваше настойчивое стремление сомневаться в колонизации Марса буквально в каждой теме про Марс

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Александр Бобков
11 часов назад
Анна, если опускать прогон про зелёных/серых человечков, то не вижу противоречий между тем, что США, производя мало/немасштабно, держат ключевые

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Анна С.
14 часов назад
Дмитрий, Не останутся ,скоро. Роботы-это технология серых иноплпланетян,которые к 2033 году покинут планету Земля. По этому в 2033 году Билл будет

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Анна С.
14 часов назад
Через 20 лет ты будешь жить при социализме,в колхозе.До чего эти англосаксы ленивые.

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Эльвир Лукманов
14 часов назад
Вселенная поразительно пуста в частности наша галактика, раз за столько лет она не столкнулась не с чем на своем пути. Значит полёт на Марс будет

«Вояджер-1» приближается к рекордной дистанции в одни световые сутки, но связь с ним дала сбой

Юрий Багов
16 часов назад
Иван, а вы почему отслеживание все упоминания Маска? Я может как инвестор слежу за его планами) Основной посыл комментария был в сомнениях

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Дмитрий Караваев
16 часов назад
Александр, ну, вы не упращайте. Конечно экскаватор лучше чем 123 копателя. Но что делать когда 80% населения Земли будут без работы по причине замены

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Дмитрий Караваев
16 часов назад
Совершенствуя инструментарий поиска не приблизят миры для их посещения. Ибо способы поиска намного кратно проще чем способы для их посещения, а с

Самые похожие на Землю планеты, обнаруженные на сегодняшний день

Александр Березин
17 часов назад
Дмитрий, "ассовая "людская" безработица будет способствовать обратному процессу." Это если бы мир был устроен, как в голове у Маркса или у авторов

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Самые обсуждаемые