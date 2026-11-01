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Александр Речкин
Александр Речкин
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«Вояджер-1» приближается к рекордной дистанции в одни световые сутки, но связь с ним дала сбой

Космический аппарат «Вояджер-1» (Voyager 1) приближается к отметке в одни световые сутки от Земли. Недавний перерыв в связи с ним вновь заставил инженеров задуматься о надежности почти полувекового зонда.

Сообщество
# NASA
# voyager 1
# вояджер
# космос
# рекорды
Художественное изображение зонда «Вояджер» / © NASA / JPL-Caltech
Художественное изображение зонда «Вояджер» / © NASA / JPL-Caltech

В середине октября NASA на короткое время потеряло связь с «Вояджером-1»: во время двух запланированных сеансов связи космический аппарат, которому почти 50 лет, перестал передавать радиосигнал, доступный для обнаружения наземными антеннами. Сигнал удалось восстановить 20 октября, однако инженеры продолжают выяснять причины произошедшего.

Инцидент случился всего за несколько недель до ожидаемого исторического события: «Вояджер-1» должен стать первым созданным человеком объектом, удалившимся от Земли на расстояние одних световых суток. Это означает, что радиосигналу потребуется полные 24 часа, чтобы преодолеть расстояние в одну сторону.

18 и 19 октября антенны NASA Deep Space Network — глобальной сети крупных радиотелескопов, предназначенной для связи с удаленными космическими аппаратами, — не смогли обнаружить сигнал «Вояджера-1». В настоящее время зонд находится примерно в 24 миллиардах километров от Земли. Связь восстановилась 20 октября, приблизительно через 48 часов после ее прерывания. По данным NASA, с тех пор специалисты поддерживают устойчивый контакт с аппаратом.

Инженеры пока пытаются установить, что именно вызвало потерю связи. Однако NASA уже выяснило, что во время инцидента отключилась одна из групп двигателей ориентации «Вояджера-1». В ответ на это автоматически включилась резервная группа. Бортовые компьютеры аппарата запрограммированы на подобную реакцию при обнаружении возможных неполадок в работе основных двигателей. Автоматическая система защиты переводит зонд в устойчивое и безопасное состояние, приостанавливая выполнение штатных операций на время выяснения обстоятельств произошедшего. Сигнал космического аппарата восстановился еще до того, как специалисты с Земли успели отправить ему команды для диагностики неисправности.

«Впервые мы наблюдаем подобное поведение космического аппарата, но сейчас миссия находится на таком этапе, когда нужно быть готовыми к неожиданностям, — рассказал Карим Бадаруддин, руководитель программы «Вояджер» в Лаборатории реактивного движения NASA. — Мы рады, что вновь установили связь с «Вояджером-1», и хотим как можно скорее разобраться в случившемся».

Этот эпизод в очередной раз напоминает о сложностях управления космическими аппаратами, запущенными почти полвека назад, особенно с учетом того, что запасы энергии на их борту продолжают сокращаться.

«Вояджер-1» и его близнец «Вояджер-2» получают электроэнергию от радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ). Они преобразуют тепло, выделяющееся при радиоактивном распаде плутония, в электричество. По мере распада радиоактивного материала мощность энергоснабжения каждого аппарата ежегодно уменьшается примерно на четыре ватта. Чтобы поддерживать работоспособность зондов, инженеры постепенно отключают научные приборы и другие системы, которые больше не являются необходимыми для выполнения основных задач миссий.

В сентябре команда «Вояджера» завершила масштабную операцию по экономии электроэнергии на борту «Вояджера-1», получившую неофициальное название «Большой взрыв». Инженеры одновременно отключили три устройства и задействовали альтернативные системы с меньшим энергопотреблением. Это позволило сократить расход электроэнергии, сохранив необходимый температурный режим аппарата. Операция была направлена на продление срока службы оставшихся научных приборов «Вояджера-1». По оценкам NASA, без принятых мер уже летом 2027 года пришлось бы отключить еще один научный инструмент.

«Вояджер-1» приближается еще к одной впечатляющей вехе. По расчетам NASA, 18 ноября 2026 года аппарат удалится от Земли на 25,902 миллиарда километров. Это расстояние соответствует одним световым суткам.

Световые сутки — расстояние, которое свет преодолевает за 24 часа. Поскольку радиосигналы распространяются со скоростью света, передача команды «Вояджеру-1» с Земли к этому моменту будет занимать целые сутки. Чтобы получить ответ, придется подождать еще столько же, пока сигнал вернется обратно. Таким образом, даже при штатной работе систем простой обмен сообщениями с зондом будет занимать около 48 часов.

Сейчас «Вояджер-1» движется со скоростью приблизительно 61 155 километров в час. Запущенный в сентябре 1977 года аппарат стал самым удаленным от Земли объектом, созданным человеком. Он уже преодолел огромное расстояние и давно покинул пределы планет, которые первоначально отправлялся исследовать.

Достижение отметки в одни световые сутки никак не повлияет на условия вокруг космического аппарата или характер его работы. Однако эта дата станет наглядным свидетельством того, насколько далеко смогло зайти самое удаленное творение человечества и какой долгий путь теперь приходится преодолевать его сигналам, чтобы достичь Земли.

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Сообщество
# NASA
# voyager 1
# вояджер
# космос
# рекорды
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