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В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

В провинции Цинхай на северо-западе Китая подключили к энергосети установку накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт. В конце прошлой неделе объект начал вырабатывать электроэнергию.

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт / © CGDG

Объект расположен в городе Голмуд. Его строительство и финансирование обеспечила компания China Green Development Investment Group (CGDG). По заявлению компании, установка стала крупнейшей в мире системой накопления энергии такого типа по установленной мощности.

Запуск проекта — важный этап в реализации планов Китая по развитию технологий хранения энергии, необходимых для энергосистемы с растущей долей возобновляемых источников.

Установленная мощность комплекса составляет 60 мегаватт. По данным компании, ежедневно он сможет накапливать около 600 тысяч киловатт-часов электроэнергии, полученной из экологически чистых источников. Ожидается, что годовая выработка достигнет примерно 180 миллионов киловатт-часов — этого достаточно для обеспечения электричеством около 30 тысяч домохозяйств в течение года.

Накопление энергии с помощью сжиженного воздуха — сравнительно новая технология длительного хранения электроэнергии. В периоды низкого спроса электричество используется для сжатия и охлаждения воздуха до тех пор, пока он не перейдет в жидкое состояние. Когда возникает потребность в энергии, сжиженный воздух нагревают и расширяют. Образующийся поток приводит в движение турбины, которые вырабатывают электричество.

В отличие от гидроаккумулирующих электростанций, такая система не требует особых географических условий для размещения. По сравнению с аккумуляторными батареями технология, как отмечается, обладает преимуществами с точки зрения масштабируемости, продолжительности хранения энергии и срока службы оборудования.

По данным CGDG, на объекте в Голмуде применяется технология глубокого охлаждения, позволяющая сжижать воздух при температуре минус 194°C. Компания заявляет о полной локализации производства оборудования: все компоненты установки изготовлены в Китае. Кроме того, в проекте используются технологии, на которые CGDG обладает независимыми правами интеллектуальной собственности.

Компания утверждает, что комплекс занимает первое место в мире среди установок накопления энергии на основе сжиженного воздуха как по мощности, так и по емкости хранения.

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