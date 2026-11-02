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Китайские небоскребы с необычным каркасом получили звание лучших высотных зданий мира
На первый взгляд два небоскреба на фотографии кажутся футуристическими архитектурными визуализациями, однако они вполне реальны и уже эксплуатируются в Китае. Недавно их признали лучшим высотным зданием мира. Жюри отметило необычные внешние несущие конструкции, которые позволяют сооружениям эффективно противостоять сильному ветру и адаптироваться к сейсмическим нагрузкам.
Комплекс Sany Irootech Headquarters разработан архитектурным бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) совместно с Пекинским институтом архитектурного проектирования. Заказчиком выступила Sany — один из крупнейших мировых производителей строительной техники. Комплекс расположен в оживленном портовом городе Гуанчжоу, в провинции Гуандун, и состоит из двух небоскребов высотой 204 и 186 метров.
Опасность сильных ветров и землетрясений сыграла важную роль при разработке архитектурного концепта. Фасады обоих зданий украшает открытая шестиугольная решетчатая конструкция, элементы которой расположены по диагонали и образуют асимметричный узор. В фасад также интегрированы зеленые насаждения.
Несущий каркас представляет собой систему из стальных труб, заполненных бетоном. Четыре этажа из каждых пяти подвешены к внешней конструкции. Благодаря этому внутри удалось отказаться от колонн, обеспечить естественное освещение и создать свободные пространства с гибкой планировкой.
Внутри небоскребов разместились офисы, гостиница и жилые помещения. Через каждые пять этажей предусмотрены озелененные террасы. Они служат общественными пространствами на открытом воздухе, одновременно затеняют внутренние помещения и уменьшают нагрев фасадов солнечным излучением.
В зданиях также применяются системы пассивного охлаждения. В частности, предусмотрены открывающиеся вентиляционные проемы и стеклянные двери, обеспечивающие естественную циркуляцию воздуха. Кроме того, между башнями сооружен приподнятый стилобат, благодаря которому на уровне земли удалось освободить пространство для общественной площади с садами и произведениями искусства.
На прошлой неделе в Лондоне состоялась церемония вручения наград Совета по вертикальному урбанизму (Council on Vertical Urbanism, ранее известного как CTBUH). По ее итогам комплекс Sany Irootech Headquarters был признан лучшим высотным зданием мира.
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