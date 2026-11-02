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Олег Гончар
Олег Гончар
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Вьетнам построил уникальное судно для обслуживания морских ветроэлектростанций

Во Вьетнаме спустили на воду уникальное судно для энергетического строительства, предназначенное для обслуживания морских ветроэлектростанций, подводной инфраструктуры и выполнения ремонтных работ под водой.

Сообщество
# Норвегия
# технологии
# флот
Судно для энергетического строительства / © VARD
Судно для энергетического строительства / © VARD

Проект разработала судостроительная компания VARD из норвежского Олесунна по заказу норвежской компании Wind Energy Construction AS, специализирующейся на обслуживании объектов морского строительства.

Как сообщили представители VARD, судно под строительным номером NB985 уже спустили на воду на верфи Vard Vung Tau в Хошимине (Вьетнам). Это произошло немногим более чем через год после начала строительства — первые работы на верфи стартовали 6 октября 2025 года. Контракт на строительство был заключен еще в 2024 году.

Длина судна составляет 111,5 метра. Оно оснащено подводным краном грузоподъемностью 150 тонн, современной системой переходных трапов и жилыми помещениями, рассчитанными на размещение до 120 человек. В основу проекта легла разработка VARD 3 11, специально созданная для обслуживания морских ветроэнергетических объектов и реализации подводных проектов.

Судно получило оборудование для подводного строительства, монтажа инфраструктуры и технического обслуживания. В частности, на его борту установлен кран грузоподъемностью 150 тонн с системой компенсации качки. Она позволяет уменьшить влияние движений судна на подъемные операции.

Еще одна важная особенность — трехмерный переходный трап с электрическим управлением и системой компенсации перемещений. Он предназначен для безопасного перехода специалистов с судна на морские сооружения и обратно, стабилизируя платформу даже при движении судна и волнении.

Передача судна заказчику запланирована на второй квартал 2027 года.

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Сообщество
# Норвегия
# технологии
# флот
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