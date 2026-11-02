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10 высочайших горных систем мира: рейтинг по средней высоте вершин

Самые высокие горы планеты сосредоточены в нескольких крупных горных системах, где находятся легендарные вершины, такие как Эверест и К2. Но какие горные хребты занимают лидирующие позиции, если учитывать не только высоту их самой высокой вершины?

10 высочайших горных систем мира: рейтинг по средней высоте вершин / © Visual Capitalist

В этой визуализации представлены 10 высочайших горных систем мира, ранжированных по средней высоте трех наиболее высоких вершин каждого хребта. Такой подход позволяет сравнить крупнейшие высокогорные районы планеты по более широкому набору показателей. Источниками данных послужили WorldAtlas и Wikipedia.

На территории Гималаев находятся три из высочайших вершин мира: Эверест (8849 метров), Канченджанга (8586 метров) и Лхоцзе (8516 метров). Высота каждой из них превышает 8500 метров. Ни в одной другой горной системе из представленного рейтинга третья по высоте вершина не достигает этой отметки.

Известность Эвереста и его статус высочайшей горы планеты сделали его популярным местом среди альпинистов. Это, в свою очередь, привело к нарастанию проблемы чрезмерной загруженности маршрутов, особенно в разгар альпинистского сезона.

Соседний хребет Каракорум занимает второе место. Его главная вершина — К2 высотой 8611 метров.

Хотя Эверест выше нее на 238 метров, К2 считается значительно более опасной и технически сложной для восхождения горой. Этому способствуют крутые склоны, опасность камнепадов и лавин, а также суровые и непредсказуемые погодные условия.

Третье и четвертое места занимают Памир и Гиндукуш. Средняя высота трех высочайших вершин этих горных систем составляет соответственно 7575 и 7534 метра.

Примечательно, что Тирич-Мир — высочайшая вершина Гиндукуша (7708 метров) — выше памирского Конгур-Таг (7649 метров), хотя по совокупной высоте трех главных вершин Памир опережает Гиндукуш.

Почему большинство высочайших горных систем находятся в Азии?

Концентрация экстремально высоких гор в Азии во многом объясняется столкновением Индийской тектонической плиты с Евразийской. Этот процесс начался десятки миллионов лет назад и продолжается по сей день, вызывая дальнейшее поднятие отдельных участков земной коры. Именно эта геологическая активность способствовала формированию Гималаев и окружающих их высокогорных систем. В результате Тибетское нагорье стало одним из наиболее примечательных регионов планеты с точки зрения горообразования.

Помимо первой четверки, в число горных систем, средняя высота трех высочайших вершин которых превышает 7000 метров, входят Тянь-Шань, Ньенчен-Тангла, Хэндуаньшань и Куньлунь. Разница между горными системами Хэндуань и Куньлунь особенно невелика: средняя высота трех их высочайших вершин составляет соответственно 7028 и 7025 метра. Таким образом, разрыв между ними — всего три метра.

За пределами Азии наиболее высокие горные системы представлены прежде всего в Южной Америке. Анды занимают девятое место в мировом рейтинге: средняя высота трех их высочайших вершин составляет 6883 метра.

Самая высокая вершина Анд — Аконкагуа (6961 метр). За ней следуют Охос-дель-Саладо (6893 метра) и Монте-Писсис (6795 метров). Аконкагуа также является высочайшей горой за пределами Азии и самой высокой вершиной Южной Америки.

Замыкают первую десятку горы Святого Ильи (Сент-Элиас), расположенные на территории Аляски и северо-западной части Канады. Средняя высота трех их высочайших вершин составляет 5563 метра. Главная вершина этой горной системы — гора Логан (5959 метров), высочайшая точка Канады. За ней следуют гора Святого Ильи (5489 метров) и гора Люкания (5240 метров).

Разница с азиатскими горными системами весьма существенна: средняя высота трех высочайших вершин гор Святого Ильи более чем на 3000 метров уступает аналогичному показателю Гималаев. Тем не менее здесь находятся одни из самых впечатляющих и труднодоступных горных вершин Северной Америки.

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