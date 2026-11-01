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С энергией бейсбольного мяча: Oh My God — частица, которая бросила вызов физикам
Oh my God — это не только удивленный возглас. Именно так ученые назвали таинственную частицу из глубокого космоса, врезавшуюся в Землю в 1991 году. Она неслась на скорости, едва уступающей скорости света.
1991 год, полигон Дагвэй в штате Юта. Детектор космических лучей Fly’s Eye зафиксировал частицу, энергию которой оценили в 300 миллионов ТэВ (3⋅10²⁰ эВ) — примерно 51 джоуль, что сопоставимо с кинетической энергией бейсбольного мяча, летящего со скоростью 93,6 километра в час. Это существенно превышает энергию любого ранее зарегистрированного космического луча и в миллионы раз больше энергии, которую частицы достигают на Большом адронном коллайдере.
Скорость этой частицы составляла 99,99999999999999999999951% от скорости света. Чтобы луч света обогнал Oh my God хотя бы на один сантиметр, ему пришлось бы соревноваться 245 тысяч лет.
Находка поразила ученых. Она нарушила теоретически верхний предел энергии космических лучей от отдаленных источников, вычисленный в 1966 году Георгием Зацепиным и Вадимом Кузьминым, и независимо Кеннетом Грайзеном. Исследователи были уверены, что протоны с энергией 50-60 эксаэлектронвольт будут взаимодействовать с фоновым излучением, пронизывающим пространство. Теоретически Oh my God должна была потерять энергию.
Исследователи предположили, что источник частицы должен находиться на расстоянии около 100 миллионов световых лет. Однако в направлении ее прилета подходящий источник не нашли.
Интерес к загадочной частице породил новые исследования. В 2021 году ученые зарегистрировали еще одну удивительную частицу Amaterasu — вторую по величине энергии. Она двигалась с энергией 2,4 × 10²⁰ эВ, что эквивалентно падению кирпича на палец ноги с высоты пояса. Направление движения указывает, что она прибыла из Местного Войда — области космоса с низкой плотностью галактик. Однако в этой области не обнаружили подходящих мощных радиоисточников.
Комментарии
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