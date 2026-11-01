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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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С энергией бейсбольного мяча: Oh My God — частица, которая бросила вызов физикам

Oh my God — это не только удивленный возглас. Именно так ученые назвали таинственную частицу из глубокого космоса, врезавшуюся в Землю в 1991 году. Она неслась на скорости, едва уступающей скорости света.

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# космические частицы
# космос
# физика
# частицы
Космические лучи сверхвысоких энергий, достигающие Земли, в представлении художника / © Osaka Metropolitan University / Kyoto University L-INSIGHT / Ryuunosuke Takeshige
Космические лучи сверхвысоких энергий, достигающие Земли, в представлении художника / © Osaka Metropolitan University / Kyoto University L-INSIGHT / Ryuunosuke Takeshige

1991 год, полигон Дагвэй в штате Юта. Детектор космических лучей Fly’s Eye зафиксировал частицу, энергию которой оценили в 300 миллионов ТэВ (3⋅10²⁰ эВ) — примерно 51 джоуль, что сопоставимо с кинетической энергией бейсбольного мяча, летящего со скоростью 93,6 километра в час. Это существенно превышает энергию любого ранее зарегистрированного космического луча и в миллионы раз больше энергии, которую частицы достигают на Большом адронном коллайдере. 

Скорость этой частицы составляла 99,99999999999999999999951% от скорости света. Чтобы луч света обогнал Oh my God хотя бы на один сантиметр, ему пришлось бы соревноваться 245 тысяч лет. 

© pbs.org

Находка поразила ученых. Она нарушила теоретически верхний предел энергии космических лучей от отдаленных источников, вычисленный в 1966 году Георгием Зацепиным и Вадимом Кузьминым, и независимо Кеннетом Грайзеном. Исследователи были уверены, что протоны с энергией 50-60 эксаэлектронвольт будут взаимодействовать с фоновым излучением, пронизывающим пространство. Теоретически Oh my God должна была потерять энергию. 

Исследователи предположили, что источник частицы должен находиться на расстоянии около 100 миллионов световых лет. Однако в направлении ее прилета подходящий источник не нашли.

Интерес к загадочной частице породил новые исследования. В 2021 году ученые зарегистрировали еще одну удивительную частицу Amaterasu — вторую по величине энергии. Она двигалась с энергией 2,4 × 10²⁰ эВ, что эквивалентно падению кирпича на палец ноги с высоты пояса. Направление движения указывает, что она прибыла из Местного Войда — области космоса с низкой плотностью галактик. Однако в этой области не обнаружили подходящих мощных радиоисточников. 

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# космические частицы
# космос
# физика
# частицы
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