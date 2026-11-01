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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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В Китае построили небоскреб с необычной архитектурой в форме бабочки

Британское архитектурное бюро RSHP завершило строительство 45-этажного офисного небоскреба в китайском городе Шэньчжэнь. Его отличительная особенность — два наклоненных в разные стороны крыла, соединенных центральным ядром.

Сообщество
# архитектура
# Китай
# небоскрёбы
# строительство
# технологии
# урбанистика
Hetao Alpha / © RSHP
Hetao Alpha / © RSHP

Здание получило название Hetao Alpha. Высота башни составляет 212 метров. Она состоит из восточного крыла высотой 37 этажей и западного, насчитывающего 44 этажа. Обе части объединены центральным ядром, а в основании расположен многофункциональный стилобат.

Hetao Alpha / © RSHP
Hetao Alpha / © RSHP

Наклонные крылья сформированы за счет консольных секций, выступающих по обе стороны центрального бетонного ядра. Общая площадь офисных помещений составляет 70 410 квадратных метров. Дополнительную конструктивную устойчивость зданию придают мощные фермы, расположенные через каждые 12 этажей — на уровнях, отведенных под технические помещения и эвакуационные зоны.

Hetao Alpha / © RSHP
Hetao Alpha / © RSHP

Небоскреб получил полностью остекленный фасад. В сочетании со свободной планировкой этажей это обеспечивает сотрудникам офисов практически ничем не ограниченный обзор городского пейзажа. Изогнутое остекление двойной высоты в каждом из четырех углов крыльев обрамляет специально выбранные панорамные виды. С западной стороны открывается перспектива на водно-болотные угодья залива Шэньчжэнь, а с южной — на природную территорию Май По в Гонконге.

Лифтовые шахты размещены в центральном объеме здания вдоль северного и южного фасадов. Их также выполнили полностью остекленными, чтобы пассажиры могли любоваться панорамой окружающего ландшафта.

Hetao Alpha / © RSHP
Hetao Alpha / © RSHP

Для обеспечения естественной вентиляции и сокращения энергопотребления в фасадное остекление интегрировали вентиляционные отверстия, а также установили солнцезащитные жалюзийные панели.

В числе прочих решений это позволило проекту получить высшую, трехзвездочную оценку по китайскому стандарту экологичного строительства Green Building Evaluation Standard. По уровню требований она сопоставима с американским сертификатом LEED Gold.

К восточному крылу примыкает общественный стилобат высотой в шесть этажей. На его крыше обустроили террасу, половина площади которой отведена под озеленение.

Архитекторы предусмотрели обширные зеленые насаждения, декоративную стену и водные элементы. Все это призвано поддерживать городское биоразнообразие и создавать спокойную атмосферу для общения и отдыха.

Передачу нагрузки от восточного крыла на центральное ядро здания обеспечивают крупные треугольные фермы, расположенные на крыше стилобата.

Еще одна смотровая площадка находится на западном крыле небоскреба. Вместе с террасой на крыше стилобата она должна стать общественным пространством, доступным как посетителям, так и арендаторам офисов. Здесь можно будет проводить время на открытом воздухе, в том числе наблюдать за перелётными птицами — популярным занятием среди местных жителей.

Hetao Alpha / © RSHP
Hetao Alpha / © RSHP

Площадь общественного стилобата составляет 13 640 квадратных метров. В нем разместились спортивные объекты, библиотека, торговые помещения и художественное выставочное пространство с потолками двойной высоты. Через северную и южную части первого этажа проложены сквозные проходы. Благодаря этому массивный стилобат визуально словно приподнимается над землей, а его объем воспринимается менее тяжеловесным.

Внутри стилобата находится главный вестибюль офисной башни. Это двухсветное пространство поддерживается системой тонких колонн, соединенных с расположенными над ним треугольными фермами на крыше стилобата.

В подземной части комплекса интегрирована станция метро, а также устроена заглублённая площадь с торговыми помещениями.


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Сообщество
# архитектура
# Китай
# небоскрёбы
# строительство
# технологии
# урбанистика
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