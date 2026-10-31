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Самые высокие небоскребы мира, которые строятся прямо сейчас

Строительство сверхвысотных небоскребов уже не ограничивается смелыми архитектурными замыслами: сегодня это масштабные инженерные проекты, способные привлекать капитал, формировать новые деловые центры и подчеркивать технологический потенциал стран и строительных компаний.

Рендер Jeddah Tower / © Jeddah Now

Здесь перечислены семь самых высоких зданий мира, находящиеся в стадии строительства, в порядке убывания их высоты. В список включены только объекты, на которых уже ведутся строительные работы. Проекты, находящиеся на этапе подготовки площадки или временно замороженные, не учитываются.

Строительство Jeddah Tower / © Kingdom Holding Company

Jeddah Tower, Саудовская Аравия

Ранее этот небоскреб был известен под названием Kingdom Tower. Его планируемая высота составляет не менее 1000 метров, а число этажей — около 167. После завершения строительства он должен превзойти Бурдж-Халифу и стать самым высоким зданием на планете.

Башня задумана как центральный элемент будущего комплекса Jeddah Economic City.

Рендер башни Burj Azizi / © Azizi Developments

Burj Azizi, Дубай, ОАЭ

Burj Azizi — сверхвысокий небоскреб, который компания Azizi Developments строит на шоссе шейха Зайда в Дубае. Здание названо в честь компании-застройщика. Проектная высота башни составляет 725 метров. После завершения строительства она должна стать вторым по высоте зданием мира, уступая лишь Бурдж-Халифе.

Небоскреб возводят на месте отмененного проекта Entisar Tower — 570-метровой башни высотой 122 этажа, которую планировала построить компания Meydan. Azizi Developments приобрела участок в 2018 году. После пересмотра проекта и смены названия в январе 2024 года строительство официально возобновилось в 2025 году.

Строительство китайского небоскреба Goldin Finance 117 / © Anadolu Agency

Goldin Finance 117, Тяньцзинь, Китай

Название Goldin Finance 117 связано с первоначальным проектом, предусматривавшим 117 функциональных этажей. При этом общее количество этажей здания составляет 128.

Башня достигла проектной высоты в 2019 году. В настоящее время она занимает третье место среди самых высоких зданий Китая, уступая лишь Шанхайской башне в Шанхае и Международному финансовому центру Ping An в Шэньчжэне.

Художественное изображение небоскреба Burj Binghatti Jacob & Co Residences / © Binghatti Developers

Burj Binghatti Jacob & Co Residences, Дубай, ОАЭ

Небоскреб строится компанией Binghatti Properties в рамках совместного проекта с ювелирным брендом Jacob & Co.

Рендер небоскреба Senna Tower / © Lalalli Senna

Senna Tower, Балнеариу-Камбориу, Бразилия

Башня, ранее известная как Triumph Tower, должна достичь высоты 544 метра. Проект призван сделать ее самым высоким жилым зданием в мире, превзойдя Central Park Tower в Нью-Йорке.

Название небоскреба — дань уважения легендарному гонщику Формулы-1 Айртону Сенне. Проект реализует семья Сенны совместно с компанией FG Empreendimentos. Архитектурный концепт разработала племянница гонщика, художница Лалалли Сенна. Завершение строительства ожидается примерно в 2030 году.

Рендер Tiger Sky Tower / © Dubai Office

Tiger Sky Tower, Дубай, ОАЭ

Tiger Sky Tower — проект сверхвысокого жилого небоскреба, который компания Tiger Properties планирует построить в Дубае.

Заявленная высота здания составляет 532 метра. Застройщик рассчитывает, что после завершения строительства башня станет самым высоким жилым зданием в мире, превзойдя нынешнего рекордсмена — Central Park Tower в Нью-Йорке.

Рендер Six Senses Residences / © Dubai Office

Six Senses Residences, Дубай Марина, ОАЭ

Six Senses Residences — роскошный жилой небоскреб, строящийся в районе Дубай Марина. Его проектная высота составляет 517 метров. После завершения строительства он должен стать самым высоким зданием района Дубай Марина и превзойти по высоте все жилые башни мира, включая 472-метровую Central Park Tower в Нью-Йорке.

Проект реализуется совместно компаниями Select Group, одним из ведущих застройщиков Дубая, и Six Senses — гостиничным брендом, специализирующимся на оздоровительном отдыхе, экологичности и роскоши.

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