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Самые высокие небоскребы мира, которые строятся прямо сейчас
Строительство сверхвысотных небоскребов уже не ограничивается смелыми архитектурными замыслами: сегодня это масштабные инженерные проекты, способные привлекать капитал, формировать новые деловые центры и подчеркивать технологический потенциал стран и строительных компаний.
Здесь перечислены семь самых высоких зданий мира, находящиеся в стадии строительства, в порядке убывания их высоты. В список включены только объекты, на которых уже ведутся строительные работы. Проекты, находящиеся на этапе подготовки площадки или временно замороженные, не учитываются.
Jeddah Tower, Саудовская Аравия
Ранее этот небоскреб был известен под названием Kingdom Tower. Его планируемая высота составляет не менее 1000 метров, а число этажей — около 167. После завершения строительства он должен превзойти Бурдж-Халифу и стать самым высоким зданием на планете.
Башня задумана как центральный элемент будущего комплекса Jeddah Economic City.
Burj Azizi, Дубай, ОАЭ
Burj Azizi — сверхвысокий небоскреб, который компания Azizi Developments строит на шоссе шейха Зайда в Дубае. Здание названо в честь компании-застройщика. Проектная высота башни составляет 725 метров. После завершения строительства она должна стать вторым по высоте зданием мира, уступая лишь Бурдж-Халифе.
Небоскреб возводят на месте отмененного проекта Entisar Tower — 570-метровой башни высотой 122 этажа, которую планировала построить компания Meydan. Azizi Developments приобрела участок в 2018 году. После пересмотра проекта и смены названия в январе 2024 года строительство официально возобновилось в 2025 году.
Goldin Finance 117, Тяньцзинь, Китай
Название Goldin Finance 117 связано с первоначальным проектом, предусматривавшим 117 функциональных этажей. При этом общее количество этажей здания составляет 128.
Башня достигла проектной высоты в 2019 году. В настоящее время она занимает третье место среди самых высоких зданий Китая, уступая лишь Шанхайской башне в Шанхае и Международному финансовому центру Ping An в Шэньчжэне.
Burj Binghatti Jacob & Co Residences, Дубай, ОАЭ
Небоскреб строится компанией Binghatti Properties в рамках совместного проекта с ювелирным брендом Jacob & Co.
Senna Tower, Балнеариу-Камбориу, Бразилия
Башня, ранее известная как Triumph Tower, должна достичь высоты 544 метра. Проект призван сделать ее самым высоким жилым зданием в мире, превзойдя Central Park Tower в Нью-Йорке.
Название небоскреба — дань уважения легендарному гонщику Формулы-1 Айртону Сенне. Проект реализует семья Сенны совместно с компанией FG Empreendimentos. Архитектурный концепт разработала племянница гонщика, художница Лалалли Сенна. Завершение строительства ожидается примерно в 2030 году.
Tiger Sky Tower, Дубай, ОАЭ
Tiger Sky Tower — проект сверхвысокого жилого небоскреба, который компания Tiger Properties планирует построить в Дубае.
Заявленная высота здания составляет 532 метра. Застройщик рассчитывает, что после завершения строительства башня станет самым высоким жилым зданием в мире, превзойдя нынешнего рекордсмена — Central Park Tower в Нью-Йорке.
Six Senses Residences, Дубай Марина, ОАЭ
Six Senses Residences — роскошный жилой небоскреб, строящийся в районе Дубай Марина. Его проектная высота составляет 517 метров. После завершения строительства он должен стать самым высоким зданием района Дубай Марина и превзойти по высоте все жилые башни мира, включая 472-метровую Central Park Tower в Нью-Йорке.
Проект реализуется совместно компаниями Select Group, одним из ведущих застройщиков Дубая, и Six Senses — гостиничным брендом, специализирующимся на оздоровительном отдыхе, экологичности и роскоши.
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