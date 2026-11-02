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Перспективный разведывательный самолет HADES выполнил первый полет
Дальняя разведка играет важнейшую роль в обеспечении информационного преимущества и принятии решений в будущих военных конфликтах. Армия США провела первый полет опытного образца перспективного разведывательного самолета HADES (High Accuracy Detection and Exploitation System — система высокоточного обнаружения и обработки информации).
Программа HADES направлена на модернизацию возможностей американской армии в области воздушной разведки, наблюдения и сбора информации. Новый комплекс предназначен для поддержки крупномасштабных военных операций, охватывающих несколько оперативных сред.
В основе самолета лежит современная коммерческая реактивная платформа. По сравнению с устаревшими разведывательными самолетами с турбовинтовыми двигателями она обеспечивает более высокую скорость, большую дальность полета, увеличенную полезную нагрузку и возможность работы на больших высотах.
Подготовкой и проведением первого полета руководило Управление проектов самолетов с неподвижным крылом (Fixed Wing Project Office) совместно с промышленным партнером — компанией Sierra Nevada Corporation. Полету предшествовала проверка готовности воздушного судна к испытаниям. Это событие переводит программу HADES на следующий этап, предусматривающий интеграцию бортовых систем специального назначения и летные испытания в рамках опытно-конструкторских работ.
Одна из важнейших особенностей программы HADES — ориентация на так называемую дальнюю разведку. В отличие от традиционных тактических разведывательных самолетов, которые преимущественно собирают информацию в пределах относительно ограниченных районов проведения операций, HADES разрабатывается для обнаружения и анализа объектов на значительно больших расстояниях и одновременно в нескольких оперативных средах.
Предполагается, что бортовой комплекс будет включать оборудование для многосредовой разведки, а также системы радиоэлектронной разведки (SIGINT). Они позволят американской армии собирать и анализировать сведения об электромагнитной обстановке и получать информацию из других источников.
В современных вооруженных конфликтах способность обнаруживать и анализировать действия противника еще до того, как они непосредственно повлияют на силы своих войск, может обеспечить существенное оперативное преимущество. Поэтому возможности дальней разведки важны для заблаговременного выявления угроз, подготовки разведывательных данных, планирования операций и улучшения взаимодействия между различными компонентами вооруженных сил.
Особенно актуальны такие возможности при проведении крупномасштабных боевых операций, когда командованию необходимо сохранять ситуационную осведомленность на обширных территориях и одновременно отслеживать происходящее в нескольких оперативных средах: на суше, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.
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