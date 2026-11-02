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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг

Индонезия и Филиппины известны своими обширными тропическими архипелагами, однако ни одна из этих стран не занимает первое место по количеству островов. Лидирующие позиции в рейтинге принадлежат Северной Европе. Это объясняется в том числе изрезанностью береговой линии, обширными озерными системами и огромным количеством небольших скалистых островов.

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Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг / © Visual Capitalist
Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг / © Visual Capitalist

На инфографике представлены страны, ранжированные по заявленному количеству островов. Данные взяты из национальных статистических и картографических ведомств и собраны в списке стран по числу островов, опубликованном Wikipedia.

Всего в выборке учтено 945 247 островов. Однако из-за различий в национальных определениях этого понятия данные нельзя считать результатом единой стандартизированной мировой переписи.

На три скандинавские страны приходится почти 75% всех островов. Первое место занимает Швеция с 267 570 островами. За ней следуют Норвегия (239 057) и Финляндия (198 146). В совокупности на эти три страны приходится 704 773 острова, или 74,6% от общего количества, учтенного в рейтинге.

Столь впечатляющие показатели Скандинавии отчасти объясняются историей ледникового периода. Во время последнего оледенения ледники формировали и изменяли рельеф, оставляя после своего отступления бесчисленные скалистые выступы, мелководные участки побережья и озерные системы. Например, Стокгольмский архипелаг уходит далеко в Балтийское море и насчитывает около 30 000 островов, островков и скалистых шхер. Неподалеку расположено Архипелаговое море Финляндии, в котором находятся десятки тысяч островов. А к западу от норвежского Бергена протянулась островная группа Эйгарден, представляющая собой прибрежный ландшафт со множеством скалистых островов, разделённых узкими проливами.

Четвертое место занимает Канада с 52 455 островами. Далее следуют Чили (43 471) и США (28 449).

Приведенное для Канады количество относится к прибрежным островам и не учитывает многочисленные острова во внутренних водоемах страны. Одна из крупнейших их группировок — Канадский Арктический архипелаг, включающий более 36 000 островов. Среди них — Баффинова Земля, один из крупнейших островов мира. Южнее, у юго-восточного побережья Аляски, расположен Архипелаг Александра, насчитывающий около 1100 островов с официальными названиями. В их числе — остров Принца Уэльского и остров Адмиралтейства. Регион известен изрезанной береговой линией, умеренными дождевыми лесами и разнообразными морскими экосистемами. В то же время в заливе Джорджиан-Бей, являющемся частью озера Гурон в провинции Онтарио, находится более 30 000 островов. Этот пример показывает, насколько выше могло бы оказаться общее количество островов Канады, если бы в подсчет включили также острова внутренних водоемов.

В нижней части рейтинга расположились Индонезия с 17 508 островами, Япония с 14 125 и Филиппины с 7641.

Одна из причин высоких показателей Швеции и Норвегии заключается в том, что при подсчете здесь учитываются даже очень небольшие острова. Шведская картографическая методика признает островами участки суши площадью от девяти квадратных метров, а норвежская — от 10 квадратных метров. В обеих странах в статистику включают также острова на внутренних водоемах.

Между тем японский показатель в 14 125 островов основан на подсчете естественных участков суши с длиной береговой линии не менее 100 метров. Искусственные острова не учитываются. Кроме того, из статистики исключены острова в озерах и реках. Этот пример наглядно показывает, насколько разные критерии картографического учета могут влиять на положение страны в рейтинге.

Еще один пример — Хорватия. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geoadria, общее количество ее островов составляет 1246. В эту цифру входят 79 островов, 525 островков и 642 скалы, выступающие над водой или находящиеся на уровне моря.

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# инфографика
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# острова
# Рейтинги
# статистика
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