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Олег Гончар
Олег Гончар
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Китай впервые испытал катапультный запуск беспилотника с борта десантного корабля Type 076

Китайский малозаметный беспилотник GJ-21, предназначенный для разведки и нанесения ударов, впервые успешно выполнил взлет и посадку на борту десантного корабля «Сычуань» (Sichuan) — первого корабля Type 076. Это событие стало важным шагом в развитии возможностей ВМС Китая по применению палубных малозаметных беспилотников с крупных боевых кораблей.

Сообщество
# беспилотники
# Китай
# оружие
# техника
# технологии
# флот
Десантный корабль Type 076 / ©  Xinhua
Десантный корабль Type 076 / ©  Xinhua

В данном случае речь идет о мировом первенстве, которое приближает Народно-освободительную армию Китая (НОАК) к эпохе специализированных авианосцев для беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, десантный корабль Type 076 стал первым в мире носителем беспилотников, оснащенным электромагнитной катапультой.

Последние данные свидетельствуют о том, что на корабле Type 076 уже в определенной степени проведена техническая проверка решений, необходимых для эксплуатации беспилотников с катапультным стартом. В дальнейшем планируется продолжить испытания совместимости корабля с различными типами БПЛА.

GJ-21 — крупный беспилотный летательный аппарат со взлетной массой более десяти тонн. Он не может самостоятельно взлетать с обычной корабельной палубы, поэтому ему необходима катапультная система, подобная установленной на Type 076. Кроме того, десантный корабль оснащен аэрофинишером, который обеспечивает надежную и безопасную посадку GJ-21 с зацеплением за тормозные тросы.

Успешное выполнение взлета и посадки GJ-21 на борту Type 076 означает, что корабль освоил базовые возможности боевого применения в качестве носителя беспилотников с катапультным запуском. Это достижение, по оценке китайских военных экспертов, не имеет мировых аналогов.

Помимо эксплуатации с десантного корабля Type 076, в будущем GJ-21 может быть размещен и на китайском авианосце, оснащенном электромагнитной катапультой. Type 076 способен стать испытательной платформой для передовых технологий. Он может самостоятельно выполнять функции авианосца для беспилотников, одновременно позволяя Китаю накапливать опыт применения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в составе авианосной авиации своего третьего авианосца. Это расширит возможности боевого применения авианосных ударных групп.

Эксперименты ВМС НОАК с использованием корабля Type 076 для эксплуатации палубных беспилотников подтверждают жизнеспособность новой комбинации корабельных и авиационных технологий. Этот технический подход имеет большое практическое значение, а сам корабль стал первым в мире носителем беспилотников с катапультной системой запуска.


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Сообщество
# беспилотники
# Китай
# оружие
# техника
# технологии
# флот
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