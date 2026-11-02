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Рейтинг стран по производству атомной энергии
США остались крупнейшим производителем электроэнергии на АЭС, Китай занял второе место, Франция — третье. Новые отчеты 2026 года позволяют сопоставить результаты прошлого года и увидеть, где растет атомная генерация. Россия занимает четвертую позицию в базе Ember.
США возглавляют рейтинг по выработке электроэнергии на атомных электростанциях по итогам 2025 года. В опубликованной исследовательским центром Ember базе Global Electricity Review 2026 для них указано 784,78 тераватт-часа. Китай произвел 488,18 тераватт-часа, Франция — 392,07. Россия заняла четвертое место с 218,65 тераватт-часа, Южная Корея — пятое с 184,67.
Ember опубликовал открытую таблицу вместе с методикой. Для сопоставления стран использованы значения за один год и в одних единицах: производство электричества из ядерного топлива в тераватт-часах. Это рейтинг по годовому объему, а не по числу реакторов, установленной мощности или доле атома в национальной энергетике.
Первая десятка по этим данным выглядит так:
- США — 784,78 тераватт-часа.
- Китай — 488,18.
- Франция — 392,07.
- Россия — 218,65.
- Южная Корея — 184,67.
- Япония — 94,09.
- Канада — 85,32.
- Испания — 54,07.
- Индия — 53,83.
- Украина — 52,88.
Среди пяти крупнейших производителей самый заметный прирост в базе Ember приходится на Китай: плюс 37,33 тераватт-часа, или 8,28%, относительно 2024 года. Французская выработка выросла на 11,62 тераватт-часа, российская — на 2,94, американская — на 2,92. У Южной Кореи зафиксировано снижение на 4,08 тераватт-часа. Эти изменения приведены в той же версии набора данных.
Объем производства и роль АЭС внутри страны могут сильно различаться. Как отмечает Ember, во Франции атомные станции обеспечили около 69% электричества в 2025 году. Китай быстро наращивает ядерную генерацию, однако ее доля остается значительно ниже: одновременно растет весь национальный рынок электроэнергии.
Сентябрьский World Nuclear Outlook Report 2026, который представила Всемирная ядерная ассоциация, также фиксирует новый рекорд мировой атомной генерации. По данным ассоциации, в 2025 году началось строительство 11 реакторов — девяти в Китае и двух в России. К энергосетям подключили три новых блока, а семь реакторов окончательно остановили.
Однако прогноз мощности в этом отчете зависит от выполнения национальных планов, строительства заявленных блоков и продолжения работы действующих станций. Ассоциация оценивает, что для утроения мощности темпы ввода в перспективе придется увеличить примерно в шесть раз относительно нынешнего уровня. Речь идет о возможном результате при соблюдении условий, а не о гарантированной выработке в 2050 году.
Данные разных организаций могут расходиться из-за охвата и методики. Ember поясняет, что использует валовую генерацию, а оценки 2025 года во многих случаях строит на месячной статистике с последующим уточнением. В материалах Всемирной ядерной ассоциации отдельно оговариваются показатели нетто, то есть с вычетом собственного потребления станции. Поэтому числа из разных рядов не объединены в одну таблицу: рейтинг выше целиком основан на базе Ember.
На США и Китай в этой таблице приходится в сумме 1272,96 тераватт-часа атомной выработки. Разрыв между вторым и третьим местами — Китаем и Францией — составляет 96,11 тераватт-часа.
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