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В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам
Пользователи из нескольких российских городов сообщили, что с DNS-сервисом NextDNS у них перестали открываться сайты и приложения. Представитель сервиса заявил о блокировке его IP-адресов и TLS-имен. Cloudflare также предупреждает об ограничениях, из-за которых обслуживаемые ею сайты недоступны из России.
В конце октября на форуме поддержки NextDNS появились сообщения о недоступности сервиса в России. В обсуждении блокировок сотрудник компании сообщил, что, судя по поступающим отчетам, ограничения затронули IP-адреса и TLS-имена NextDNS. Последние используются при установлении защищенного соединения с сервером.
В отдельной ветке пользователи рассказали о проблемах в Москве, Санкт-Петербурге и Омске. Один из участников указал, что при использовании профиля NextDNS не открывается ни один сайт, хотя после включения VPN доступ возвращается. В Сыктывкаре другой пользователь сообщил о различии между подключениями: на проводном интернете сервис работал, а в мобильной сети Yota — нет.
Проблемы с NextDNS обсуждают на фоне продолжающихся ограничений Cloudflare. Компания сообщала о них еще 26 июня 2025 года. По ее данным, российские провайдеры с 9 июня ограничивали передачу данных примерно первыми 16 килобайтами, делая многие сайты практически непригодными для использования. Среди затронутых операторов Cloudflare называла «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС и МГТС.
Cloudflare обслуживает трафик множества независимых сайтов: помогает доставлять их содержимое и защищать серверы от атак. Поэтому ограничения ее инфраструктуры затрагивают сразу разные ресурсы. В актуальной справке компания предупреждает, что соединение из России может обрываться, а страницы — загружаться не полностью. Cloudflare связывает это с действиями на уровне российских провайдеров, а не с ошибочными настройками владельцев сайтов.
Сбой DNS способен нарушить доступ даже к тем сайтам, которые сами не заблокированы. Перед подключением устройство обращается к DNS-серверу, чтобы получить IP-адрес по доменному имени. Если выбранный сервер недоступен, а рабочей замены нет, браузеру некуда отправить запрос. Для пользователя это выглядит как исчезновение интернета, хотя само сетевое подключение может оставаться активным.
NextDNS поддерживает DNS over HTTPS (DoH) и DNS over TLS (DoT). Эти протоколы шифруют обмен DNS-запросами и ответами между устройством и выбранным DNS-сервером. DoH передает их внутри HTTPS-соединения, обычно через порт 443, а DoT использует отдельное TLS-соединение на порту 853. Это защищает содержимое DNS-запросов от чтения и подмены по пути, но не превращает сервис в VPN и не шифрует через него весь трафик устройства.
Недоступность зашифрованного DNS также не означает, что провайдер получил возможность читать содержимое всех HTTPS-соединений. Шифрование самих веб-страниц и шифрование DNS — разные механизмы. При этом один лишь DoH или DoT не обеспечивает полной анонимности: соединения с сайтами по-прежнему идут к их сетевым адресам, а DNS-сервис обрабатывает поступающие к нему запросы.
На вопрос о предоставлении другого имени сервера сотрудник NextDNS ответил, что, по имеющимся сообщениям, заблокированы и IP-адреса, поэтому одной смены имени было бы недостаточно. Сроков восстановления доступа в этом обсуждении компания не назвала.
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