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Два космических телескопа NASA раскрыли детали туманности Кошачья голова

Туманность Кошачья голова / © NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Туманность Кошачья голова находится на расстоянии 7500 световых лет от Земли, в созвездии Киля, в области туманности Киля. Последняя пользуется большой популярностью у астрономов и уже не раз становилась объектом наблюдений телескопа «Джеймс Уэбб» и других космических обсерваторий.

Название туманности «Кошачья голова» вполне закономерно: ее очертания напоминают кошку. Если присмотреться, можно увидеть животное, сидящее спиной к наблюдателю и повернувшее голову вправо. Различимы даже светящийся глаз и характерные очертания мордочки.

Как отметили в NASA, со временем туманность рассеется, а формирующиеся в ней звезды изменят облик окружающей области. Пока же она представляет собой благоприятную среду для изучения процессов звездообразования.

Характерная форма кошачьей головы, вероятнее всего, возникла под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения и звездных ветров, исходящих от массивных звезд туманности Киля. Под действием этих процессов, связанных с влиянием звезд на окружающую среду, газ и пыль постепенно разрушаются и рассеиваются. Однако более плотное вещество внутри столба, напоминающего по форме кошку, пока сопротивляется этому воздействию.

Космические телескопы «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» обладают разными возможностями, которые в данном случае удачно дополняют друг друга. Снимок туманности «Кошачья голова», полученный «Хабблом в видимом диапазоне, позволяет рассмотреть непрозрачную космическую пыль, формирующую тело условной кошки. «Джеймс Уэбб», в свою очередь, обладает исключительной способностью наблюдать сквозь межзвездную пыль в ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Благодаря этому телескопу удается увидеть структуры, скрытые от обычных оптических наблюдений.

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