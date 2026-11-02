Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Два космических телескопа NASA раскрыли детали туманности Кошачья голова
Космические телескопы NASA «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» объединили возможности, чтобы получить изображение туманности Кошачья голова.
Туманность Кошачья голова находится на расстоянии 7500 световых лет от Земли, в созвездии Киля, в области туманности Киля. Последняя пользуется большой популярностью у астрономов и уже не раз становилась объектом наблюдений телескопа «Джеймс Уэбб» и других космических обсерваторий.
Название туманности «Кошачья голова» вполне закономерно: ее очертания напоминают кошку. Если присмотреться, можно увидеть животное, сидящее спиной к наблюдателю и повернувшее голову вправо. Различимы даже светящийся глаз и характерные очертания мордочки.
Как отметили в NASA, со временем туманность рассеется, а формирующиеся в ней звезды изменят облик окружающей области. Пока же она представляет собой благоприятную среду для изучения процессов звездообразования.
Характерная форма кошачьей головы, вероятнее всего, возникла под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения и звездных ветров, исходящих от массивных звезд туманности Киля. Под действием этих процессов, связанных с влиянием звезд на окружающую среду, газ и пыль постепенно разрушаются и рассеиваются. Однако более плотное вещество внутри столба, напоминающего по форме кошку, пока сопротивляется этому воздействию.
Космические телескопы «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» обладают разными возможностями, которые в данном случае удачно дополняют друг друга. Снимок туманности «Кошачья голова», полученный «Хабблом в видимом диапазоне, позволяет рассмотреть непрозрачную космическую пыль, формирующую тело условной кошки. «Джеймс Уэбб», в свою очередь, обладает исключительной способностью наблюдать сквозь межзвездную пыль в ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Благодаря этому телескопу удается увидеть структуры, скрытые от обычных оптических наблюдений.
Комментарии
Уважение и признание в группе могут зависеть не столько от интеллекта, сколько от того, какую пользу человек приносит окружающим. Норвежские психологи экспериментально проверили эту закономерность и выяснили, какую роль в распределении социального статуса играет умение решать общие задачи.
Приборы марсохода Perseverance показали, что мельчайшая марсианская пыль намного опаснее, чем считали до сих пор. Она не только сможет проникать в обитаемые модули и скафандры, но и способна напрямую попасть в человеческий мозг. Уже в следующем десятилетии эту проблему надо будет решать, но как — пока не известно.
Пылевую структуру «Кошачий хвост» у молодой звезды Бета Живописца впервые запечатлели в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Новые данные позволили заглянуть в прошлое этой планетной системы и обнаружить следы космической катастрофы — столкновения двух довольно крупных небесных тел.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Уважение и признание в группе могут зависеть не столько от интеллекта, сколько от того, какую пользу человек приносит окружающим. Норвежские психологи экспериментально проверили эту закономерность и выяснили, какую роль в распределении социального статуса играет умение решать общие задачи.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Октября, 2017
Вопросы читателей (ч. 9)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно