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Roman Markin
Roman Markin
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Объявлены победители Международного конкурса фотографий домашних животных 2026 года

Главную награду International Pet Photography Awards получила Калли Соден, также победившая в творческой и студийной категориях. В подборке — ее работы и снимки других победителей конкурса.

Сообщество
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# кошки
# собаки
# фотогалерея
# фотографии
Prince and the Pea — работа главной победительницы IPPA 2026 / © Callie Soden
Prince and the Pea — работа главной победительницы IPPA 2026 / © Callie Soden

Организаторы International Pet Photography Awards объявили победителей конкурса 2026 года. Титул международного фотографа домашних животных года получила Калли Соден (Callie Soden). Она также выиграла в категориях Creative и Studio. Итоги подвели на онлайн-церемонии 1 августа.

По данным PetaPixel, на конкурс поступили 4220 работ из 48 стран — рекордное число для премии. Участники соревновались в 12 категориях. В этом году к ним добавились студийная фотография, съемка на телефон, искусство внутрикамерной съемки и портфолио коммерческой фотосессии.

В работах Соден встречаются как постановочные портреты, так и составные изображения. На одном снимке собаки разместились среди высокой стопки белых подушек. На другом к портрету бордер-колли добавлены миниатюрные образы собаки-ангела и собаки-черта. Такие сюжеты относятся к творческой фотографии; их не выдают за документальный момент, целиком произошедший перед объективом.

«Мастер-класс в универсальности».

Так жюри охарактеризовало портфолио победительницы, написало PetaPixel. Судьи отметили сочетание составных изображений, студийных портретов и съемки на местности при сохранении узнаваемого визуального подхода.

В категории Action победила Линда Гломб, в портретах собак — Марк Вандейк, в документальной фотографии — Ребекка Уильямс. Лору Брокхофф признали лучшей в портретах лошадей, Белинду Ричардс — в портретах кошек. Победителями также стали Андреа Захрау в In-Camera Artistry, Дженнифер Шассаньоль в Open Portrait, Сандра Ферверда в Pets & People и Кристел Велленс в Phone. Награду за коммерческое портфолио получила Шандесс Гриффин.

В число финалистов главной премии, помимо Соден, вошли Белинда Ричардс, Инге Хейменсен, Кэти Брокман и Мирка Коот. В официальной галерее отдельно представлены общие финалисты и победители категорий. Размещенные там подборки позволяют увидеть несколько работ каждого автора, а не только один наиболее удачный кадр.

Правила конкурса предусматривают оценку портфолио. Для выхода в финал обычной категории складывают результаты трех лучших работ автора. В специальной категории Commissioned Portfolio рассматривают набор из десяти снимков одной реальной клиентской съемки. Претендентов на главный титул определяют по пяти лучшим работам в любых категориях.

Сначала фотографии показывают жюри анонимно. Каждую работу оценивают пять судей по шкале от 60 до 100 баллов. Среди критериев — техническое исполнение, визуальное впечатление, оригинальность, эмоциональная выразительность и передача поведения животных. Победителей среди финалистов затем определяет отдельная судейская панель.

Требования к обработке зависят от раздела. В творческой категории допустимы фотомонтаж и составные изображения, однако все их элементы должен создать сам фотограф. Генерировать фотографии или новые элементы с помощью ИИ нельзя. В Documentary разрешены только небольшие корректировки, сохраняющие достоверность исходной съемки. Внутрикамерная категория допускает лишь кадрирование для выравнивания снимка.

В подборку вошли три работы главной победительницы — Prince and the Pea, Amazing Grace и Call of the Wild, а также Urban Acrobat Линды Гломб, Land of fire and Ice Марка Вандейка и Working as a Team Ребекки Уильямс. Это фотографии авторов, победивших в соответствующих разделах. Их награды относятся к оцененным портфолио: отдельный показанный кадр не следует считать единственным основанием для присуждения титула.

Amazing Grace — работа главной победительницы IPPA 2026 / © Callie Soden
Amazing Grace — работа главной победительницы IPPA 2026 / © Callie Soden
Call of the Wild — работа главной победительницы IPPA 2026 / © Callie Soden
Call of the Wild — работа главной победительницы IPPA 2026 / © Callie Soden
Urban Acrobat — работа победительницы категории Action / © Linda Glomb
Urban Acrobat — работа победительницы категории Action / © Linda Glomb
Land of fire and Ice — работа победителя категории Canine Portrait / © Marc Vandijck
Land of fire and Ice — работа победителя категории Canine Portrait / © Marc Vandijck
Working as a Team — работа победительницы категории Documentary / © Rebecca Williams
Working as a Team — работа победительницы категории Documentary / © Rebecca Williams

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Сообщество
# домашние животные
# животные
# искусство
# конкурс
# кошки
# собаки
# фотогалерея
# фотографии
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